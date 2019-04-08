«Рабы и оккупанты»: Фарион набросилась на русских Украины

Русским гражданам Украины, не говорящим на украинском языке, нужно запретить работать и получать образование, заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион. О скандальном заявлении сообщает ФАН.

«И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу», — заявила Фарион.

По ее словам, украинцы — «слабая нация, позволяющая себя унижать». Говоря о запрете на обучение и работу, Фарион привела в качестве примера США и Францию. Она заявила, что «там» на работу без знания английского и французского языков устроиться нельзя.

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Фарион также потребовала, чтобы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского посадили в тюрьму из-за обращения к избирателям, записанного на русском языке. Допускать ко второму туру президентских выборов Зеленского не нужно, добавила экс-депутат.

Год назад экс-нардеп Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион в эфире местного телевидения назвала «умственно отсталыми» русское население Украины, назвав их «предателями» и «ренегатами».

«Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым <…> Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные», — заявила тогда украинская националистка.

Она тогда же в очередной раз предложила запретить предоставлять образование и рабочие места русским гражданам Украины «и не реагировать на русский язык», который, по ее мнению, должен быть «непонятен» на Украине.

Фарион еще в нулевых прославилась тем, что в одном из детских садов Львова начала учить детей, какие имена являются правильными для украинцев, а какие нет, и при этом заявила, что тем, у кого «имена неправильные», нужно уезжать «в Московию».

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка, сообщает НСН. Он подчеркнул, что «русский язык давить не надо», а властям страны необходимо гарантировать населению свободное развитие и использование других языков. При этом политик подчеркнул, что, согласно Конституции, государственным языком в стране является украинский.

Владимир Зеленский также добавил, что его дети «спокойно переводят с украинского на русский».

Ранее Зеленский предложил создать на Украине телеканал, вещающий на русском языке. Комик считает, что такой канал необходимо создать для того, чтобы он вещал в Крыму, на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в других странах мира.

«Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля», — подчеркнул артист.

Он также выразил уверенность в том, что создание русскоязычного канала докажет всем, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий не «хотят отбирать русский язык».

В 2016 году глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что для преодоления «агрессивной украинизации» власти полуострова «сделают все». По словам крымского главы, русский язык и литература «целенаправленно изгонялись киевской властью» на протяжении четверти века. Аксенов добавил, что «украинские учебники не выдерживали никакой критики, поэтому многие учителя старались втайне от начальства использовать старые, советские».

«Перед нами стоит важнейшая задача — воспитание и укрепление российской идентичности. В первую очередь, это касается молодежи. Решение этой задачи невозможно без глубокого изучения молодыми людьми русского языка и литературы, отечественной истории,

без воспитания уважительного отношения к культурам и традициям всех народов Крыма и России», — передает слова Аксенова НСН.