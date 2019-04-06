«Анализы сдавал?» Захарову насмешили слова о «компенсации» Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о необходимости взыскать с России компенсацию «за все столетия оккупации».

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«Так, а Климкин анализы сдавал?», — написала Захарова на своей странице в фейсбуке, напомнив, что на Украине теперь без анализов «важные разговоры не ведутся».

Она намекнула то, что на этой неделе кандидаты на пост президента Украины — лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на алкоголь и наркотики, что было одним из требований Зеленского для проведения дебатов перед вторым туром выборов.

Ранее в этот день Павел Климкин заявил телеканалу «Эспрессо», что Украина тоже может потребовать от России компенсацию за «ущерб» от «столетий оккупации».

Глава украинского МИД напомнил, что недавно уже шутил по этому поводу. Как он отмечал, «если Россия будет говорить про мифические компенсации, то Украина тоже посчитает компенсации за все столетия оккупации, и тогда никакой России не останется».

«Но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки», — намекнул Климкин.

Глава украинского МИД действительно уже не первый раз говорит о компенсации «ущерба» со стороны России за «оккупацию» с ее стороны. 21 марта он написал в своем фейсбуке, что Украине стоит подумать о том, чтобы выставить Москве счет за «века российской оккупации».

«У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя...», — задумался он, добавив, что в Госдуме РФ наступил «очередной кризис жанра».

Таким образом он прокомментировал созданную ранее в нижней палате парламента специальную рабочую группу по оценке «ущерба», который Украина нанесла экономике Крымского полуострова. Украинский министр посчитал для себя невозможным реагировать на то, что происходит в российском парламенте, но все же назвал это инициативу «тотальным бредом».

О создании этой рабочей группы 20 марта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ», — сказал он.

Но спустя несколько дней выяснилось, что в Кремле об инициативе Володина до его выступления ничего не слышали. «Мне неизвестно о том, что такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле. Относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждутся эти рассуждения, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Идея о подсчете нанесенного Украиной «ущерба» нашла одобрение в лице первого замглавы Госсовета РК Ефима Фикса. По его мнению, экономические потери Крыма за период нахождения его в составе соседнего государства можно оценить в сотни миллиардов рублей.

«Если мы начнем считать, то для руководителей Украины это будет очень грустная статистика. Там речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардов, а, возможно, о триллионах рублей как минимум. К примеру, возьмем разрушенную действиями киевских властей систему Северо-Крымского канала, промышленные предприятия, которые намеренно обанкротили и разграбили, и таких примеров множество», — пояснил Фикс.

Поручение Володина, по его мнению, является важным и своевременным. Кроме того, как предположил первый вице-спикер ГС РК, осознав все экономические потери полуострова от пребывания его в составе Украины, украинские и западные деятели «наконец-то поубавят свой пыл и желание нажиться на крымчанах».

В итоге выяснилось, что речь идет даже не о сотнях миллиардов, как представлял себе Фикс, а о триллионах рублей. 3 апреля депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко сообщил, что за годы пребывания Крыма в составе Украины страна нанесла полуострову «ущерб» в размере более 1,5 трлн. рублей.

По его словам, финансовый ущерб подсчитан, осталось только учесть моральный, нанесенный жителям Крыма за «годы украинской оккупации».

Козенко уверен, что за весь период нахождения Крыма в составе Украины 2014 год стал для региона лучшим, потому что в это время в бюджете полуострова было 22 млрд рублей. Депутат сообщил, что в 2018 году доходы Крыма составили 54,8 млрд рублей, то есть почти в два с половиной раза больше, чем в лучшее время «украинского периода».