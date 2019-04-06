«Украина тоже посчитает»: России предъявят счет за «оккупацию»

Если Россия действительно потребует от Украины компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в ее составе, то Киев, в свою очередь, попросит Москву возместить «столетия оккупации» с ее стороны, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин телеканалу «Эспрессо».

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Таким образом он по просьбе журналистов прокомментировал оглашенную в Госдуме сумму компенсации за время нахождения полуострова в составе Украины. Министр посчитал невозможным для себя реагировать на то, что происходит в российском парламенте. При этом он все же назвал инициативу Госдумы «тотальным бредом».

Климкин также напомнил, что недавно уже шутил по этому поводу. Тогда он говорил, что «если Россия будет говорить про мифические компенсации, то Украина тоже посчитает компенсации за все столетия оккупации, и тогда никакой России не останется».

«Но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки», — намекнул глава МИД Украины.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на такое заявление Климкина назвал его «странным человеком». Сенатор напомнил, что глава украинского ведомства родился в России, поэтому, по мнению Цекова, «должен любить свою родину».

«Да, он стал министром иностранных дел Украины и выполняет свои обязанности. Но их надо выполнять добросовестно и в любой ситуации сохранять дружеские отношения Киева и Москвы. Надо помнить все то добро, которое сделала Россия для Украины», — сказал он RT.

Член Совфеда подчеркнул, что Украина фактически сформировалась именно благодаря России, поэтому, если начать подсчитывать компенсацию за какой-то ущерб, по его словам, окажется, что это Киев «очень много задолжал Москве» и только он должен выплачивать большие суммы.

«Можно вспомнить тот период, когда Крым оказался в составе Украины неправильным путем в 1991 году. За годы нахождения полуострова в составе Украины там все разрушалось. По большому счету, Крым был для нее [Украины] колонией. Так что, если на Украине хотят что-то посчитать, пусть считают, и окажется, что именно они — должники», — предупредил Цеков.

Заявления главы украинского ведомства прокомментировали и в нижней палате парламента. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек напомнил Климкину, что своими нынешними границами Украина обязана именно России, которая, по его словам, завоевала и подарила ей Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области, Донбасс и Западную Украину. Бальбек также подчеркнул, что строительство портов и заводов на территории современной Украины финансировали русские цари.

При этом депутат обратил внимание, что Россия никогда не пыталась выставить Украине счет за свою помощь и поддержку.

«Украинский министр старается не упоминать, что во время Второй мировой войны такие патриоты, как он, присягали Гитлеру, а Россия, не жалея себя, делала все, чтобы освободить украинскую территорию от немцев. Мы никогда не монетизировали этот вопрос, потому что, наверное, во всем мире не найдется столько денег, чтобы за это заплатить. Так что из господина Климкина никудышный бухгалтер», — сказал Бальбек RT.

Глава украинского МИД уже не первый раз говорит о компенсации «ущерба» со стороны России за так называемую оккупацию. Еще 21 марта он написал в своем фейсбуке, что Украине следует задуматься о том, чтобы требовать от Москвы компенсации за «века российской оккупации».

«У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя...», — задумался Климкин. По его словам, в российской Госдуме наступил «очередной кризис жанра».

Таким образом он отреагировал на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о создании в нижней палате парламента специальной рабочей группы по оценке «ущерба», который Украина нанесла экономике Крымского полуострова.

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ», — сказал Володин.

И такой документ был готов уже 3 апреля.

В этот день депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову «ущерб» в размере более 1,5 трлн. рублей.

Он отметил, что финансовый ущерб подсчитан, осталось только посчитать моральный, нанесенный жителям полуострова за «годы украинской оккупации».

Он заключил, что за все время нахождения Крыма в составе Украины 2014 год стал лучшим, потому что в это время в бюджете полуострова было 22 млрд рублей. По словам Козенко, в 2018 году доходы Крыма оставили 54,8 млрд рублей, то есть почти в два с половиной раза больше, чем в «украинский период».