«Обсудим Украину»: зачем глава Эстонии просит встречи с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве планирует обсудить санкции против РФ, которые поддерживает Таллин.

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«Мы обязательно обсудим сложные темы, которые обычно поднимают и другие руководители стран Евросоюза, такие как выполнение минских соглашений, санкции против России. Эстония является государством, которое поддерживает продолжение санкций», — заявила Кальюлайд на пресс-конференции в Таллине.

Возможными темами переговоров на высшем уровне также станут ситуация на Украине, в Грузии и эстонско-российские отношения, в том числе приграничное и культурное сотрудничество. По словам Кальюлайд, «у двух соседей всегда есть темы для разговоров».

Президент пояснила, что поездка в Москву необходима, чтобы наладить диалог с соседним государством. Эстонские дипломаты и политики на мировых площадках много говорят о России, но при этом даже не пытаются с ней разговаривать, подчеркнула она.

«Зная, что у нас довольно мало точек соприкосновения, само по себе важно провести эту встречу», — считает глава государства, добавив, что при этом важно оставаться «верными своим ценностям».

Кальюлайд прибудет в Москву 18 апреля, чтобы участвовать в церемонии открытия отреставрированного исторического здания посольства Эстонии. В Таллине заявили, что президент в ходе визита хочет встретиться с Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что запрос эстонской стороны получен, и Москва готовится к переговорам. Поездка Кальюлайд станет первым визитом эстонского лидера в Россию с 2011 года.

Член эстонской Объединенной левой партии и политолог Александр Аполинский считает, что этот шаг говорит о готовности республики к двустороннему диалогу с Россией не только в рамках культуры, но и в каких-то других вопросах, начиная с договора по границе, заканчивая экономическими и политическими договоренностями. Кроме того, переговоры также дают возможность и российским властям «проявить контактность», пояснил он в эфире »Sputnik. Латвия».

«Все-таки Эстония является членом Европейского союза, поэтому любые контакты, связанные с представителями Евросоюза и Российской Федерации, очень важны, так как Евросоюз является стратегическим партнером России», — сказал Аполинский.

В свою очередь, эстонский политолог Рейн Тоомла считает, что возможная личная встреча Кальюлайд с Путиным может многое изменить во внутренней политике Эстонии.

«Президент сделала то, что не нравится рийгикогу (эстонскому парламенту — «Газета.Ru»), и неизвестно, одобряет ли и правительство такое поведение», — пояснил он.

Что касается внешней политики, то не стоит слишком надеяться на прорыв «в достаточно прохладных сейчас отношениях между Эстонией и Россией», отметил эксперт.

Эстонские политики действительно негативно отнеслись к планам президента посетить Москву и встретиться с российском главой. Член Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас, который 4 апреля стал спикером рийгикогу, заявил, что президенту неправильно наносить визит в страну, которая, по его мнению, «нарушает международное право». Стоит отметить, что в 2018 году Пыллуаас был включен в черный список русофобов, составленного МИД РФ. За проявление враждебности к России ему запрещен въезд на территорию нашей страны.

Член правления EKRE Яак Мадисон раскритиковал инициативу президента, напомнив, что именно эстонская сторона попросила Кремль о возможности встречи на высшем уровне.

«Предложения [со стороны России о встрече президентов] сделано не было, и Кальюлайд сама просит о встрече, это выглядит достаточно жалко. Президент независимого государства не должен умолять о встрече. Так поступают слишком навязчивые гости», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Мадисон также отметил, что ранее Кальюлайд заявляла о готовности посетить Москву лишь после того, как будет ратифицирован российско-эстонский пограничный договор.

Бывший посол Эстонии в России и экс-министр иностранных дел Марина Кальюранд назвала предстоящий визит в Россию «недостойным» для главы государства. Причиной, по ее словам, является отсутствие «добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества».