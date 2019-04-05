Наркотики и водка: зачем Порошенко и Зеленский сдали анализы

Действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура голосования шоумен Владимир Зеленский сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотических веществ. Эту процедуру они прошли в преддверии дебатов. Медэкспертизы политики проходили отдельно друг от друга, сообщает ФАН. Зеленский в сопровождении журналистов пришел в медклинику «Евролаб», откуда велась прямая трансляция.

«У меня еще никогда не было пресс-конференции по поводу анализов. Я не знаю, что говорить. Через три дня получаем результат на электронную почву, всем покажем», — заявил, улыбаясь, кандидат-шоумен.

Он добавил, что в антидопинговом центре НСК «Олимпийский», где сдавал кровь президент Украины Петр Порошенко, «нет никакой лаборатории».

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У Порошенко кровь забирали сразу три медицинских сотрудника, загородив сидящего на койке президента своими спинами. Зеленский же продолжал общаться с журналистами, даже когда фельдшер выполнял работу по забору крови.

Накануне ЦИК Украины обработал 100% бюллетеней и огласил результаты первого тура выборов президента страны. Больше всего голосов получил актер Владимир Зеленский — его поддержали 30,24% избирателей.

Действующего президента Украины Петра Порошенко поддержали 15,95% украинцев. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы в первом туре числа голосов.

3 апреля Порошенко принял вызов Зеленского — принять участие в публичных дебатах. На своем канале в YouTube шоумен опубликовал ролик, в котором призвал действующего президента Украины дебатировать с ним на самом большом стадионе страны — «Олимпийском» в Киеве.

Зеленский потребовал, чтобы перед дебатами кандидатов проверили на алкоголь и наркотики. По его словам, дебаты пройдут перед народом Украины, а трансляцию мероприятия должны быть допущены все телеканалы.

«В знак уважения к трети, как минимум к трети, граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или [олигарха] Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа», — подчеркнул кандидат.

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским перед вторым туром президентских выборов на киевском стадионе «Олимпийский». Об этом украинский президент написал на своей странице в твиттере.

По словам действующего главы государства, подобные дебаты могут проводиться только при участии общественного телевидения, а также должны сопровождаться трансляцией по всем телеканалам страны.

«Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — заявил Порошенко.

Вскоре Порошенко обратился к Зеленскому в своем фейсбуке с призывом «быть мужиком» и никем не прикрываться в ходе дебатов. «Не бойтесь, дебаты — это не страшно», — заявил Порошенко, добавив, что он «многократно принимал вызовы от врагов как верховный главнокомандующий».

Сам Зеленский после первого тура президентских выборов на Украине заявил журналистам, что не будет считать проигрышем исход, при котором он не станет президентом. «Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг. Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально», — подчеркнул кандидат.

Президент украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с НСН заявил, что дебаты уже начались — в соцсетях.

«На сегодняшний момент дебаты фактически начались. Мы будем ежедневно, даже ежечасно, видеть взаимные подколки. Здесь можно спорить, кто лучше, а кто хуже. Сейчас на Украине рекордное количество долгов за коммунальные услуги, никогда в истории страны такого не было. Колоссальная сумма — $2,6 млрд. С точки зрения здравой логики — это проблема, но про нее никто не вспоминает. Проблема номер один — это кто, где и что сказал», — заявил эксперт.

При этом сам Петр Порошенко стал объектом для упреков в его пристрастии к алкоголю — количество скандалов, связанных с тем, что президенту Украины, как кажется некоторым наблюдателям, появляется на мероприятиях подшофе, в последнее время только возрастает. Еще в декабре

бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил, что у Порошенко «точно есть проблемы» с алкоголем.

«Дело в том, что любой человек при таких психических, физических и моральных нагрузках не в состоянии так долго держаться. Ясно, что ему нужно снимать стресс, а Порошенко находится в постоянном стрессе. Спортом он не занимается, о другом нам не известно, поэтому у него есть единственный инструмент — это напиться и забыться», — объяснил политолог.