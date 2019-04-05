Какие еще выборы? Фельдмаршал наводит порядок в Ливии

Силы сформированного при поддержке ООН и ЕС ливийского правительства национального согласия во главе с Файезом Сараджем заявили, что сумели остановить наступление сил фельдмаршала Халифы Хафтара, контролирующий до трети Ливии (восточную часть страны). «Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная», — подчеркнул источник. Он также отметил, что 150 человек, подчиняющихся Хафтару, попали в плен.

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Однако позже источники РИА «Новости», близкие к командованию фельдмаршала, сообщили, что бои в окрестностях столицы продолжаются, а силы Хафтара удерживают аэропорт.

«Взят под контроль международный аэропорт Триполи, в его окрестностях идут бои», — сказал собеседник агентства.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии фактически сформировалось двоевластие. В Триполи под эгидой ООН появилось «правительство национального согласия», которое возглавил Файез ас-Сарадж.

Однако парламент, заседающий в восточном городе Тобрук, не поддержал этот орган власти и выдвинул ему вотум недоверия. Верховным главнокомандующим был назначен бывший друг Каддафи — генерал Халифа Хафтар.

Долгое время конфликт находился в замороженном состоянии — страна ожидала выборов. Хотя и в период затишья случались вспышки насилия.

4 апреля ситуация обострилась — армия Хафтара повела войска на Триполи. Представители правительства в столице заявили, что генерал ведет наступление на город по нескольким направлениям. Ставший фельдмаршалом в 2016 году Хафтар заявил, что войска были направлены к Триполи, чтобы освободить его от вооруженных группировок.

Наблюдатели считают, что шаг Хафтара направлен на то, чтобы фактически покончить с двоевластием в стране.

Ранее посредники много раз пытались проводить переговоры между Хафтаром и правительством в Триполи, но они завершились безуспешно.

Москва генерала не поддержала

По пути к Триполи, армия Хафтара успела практически без боя занять город Гарьян, а после этого — закрепиться в районе КПП в 27 км от столицы Триполи.

Подобного развития событий надо было ожидать, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик. Он напоминает, что

Хафтар в феврале этого года уже провел операцию на юге страны в провинции Феццан.

«Наступление на юге открыло новую возможность, чтобы оказать давление на Триполи и на структуру нового правительства», — говорит эксперт.

Хафтар — генерал армии времен правления Муаммара Каддафи — стал одним из лидеров оппозиции в Ливии. Как отмечает Карасик, офицер опирается на различные племенные группы в Ливии, в том числе на различные салафитские группы сторонников борьбы за чистоту ислама, которые пользуются поддержкой со стороны Саудовской Аравией и ОАЭ.

Пользуется Хафтар и расположением Москвы, несколько раз он бывал в России, где встречался с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

В то же время спецпредставитель МИД России по Ливии Лев Деньгов отмечал, что Москва поддерживает отношения со всеми игроками в этой стране.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Ливии. Он также добавил, что необходимо и дальше прилагать все возможные усилия для урегулирования ситуации мирным способом.

При этом, отвечая на вопрос, собирается ли Москва участвовать в поддержке командующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара, Песков ответил отрицательно.

ООН собирает Совбез

Ситуация в Ливии находится под пристальным вниманием ООН. Генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш заявил, что он посетит ливийскую столицу Триполи, а также города Тобрук и Бенгази. Об этом он написал в своем твиттере. Он подчеркнул, что его цель остается прежней — избежать военного конфликта в Ливии.

«Я вновь повторяю: нет военного решения ливийского кризиса, только политическое», — написал Гутерреш. Генсек ООН намерен встретиться с Хафтаром в Бенгази, чтобы обсудить ситуацию в стране. Об этом сообщает Al Arabiya.

Вечером в пятницу, 5 апреля, должно состояться экстренное заседание Совета Безопасности ООН, инициатором созыва которого выступает Великобритания.

У различных игроков в Ливии есть опасения, что возможной дестабилизацией ситуации может воспользоваться радикальная исламистская группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России) (запрещена в России), представители которой уже находятся на территории Ливии.

Ситуация также усугубляется тем, что в Ливии в этом году были запланированы первые общенациональные выборы, которые теперь находятся под угрозой. Впрочем, и до наступления армии Хафтара знакомые с ситуацией эксперты выражали сомнение, что выборы могут состояться.

«Возможно, выборы будут, но можем ли мы назвать это реальными выборами? Для меня будет сюрпризом, если выборы будут в этом году», — говорил ранее «Газете.Ru» бывший советник правительства Италии по ближневосточному мирному процессу Марко Карнелос.

По мнению Карасика из Gulf State Analytics, пока трудно предсказать, как может развиваться ситуация в Ливии, учитывая особенности «пейзажа», где присутствуют различные кланы и группы. При этом эксперт отмечает, что США фактически отдали Ливию на откуп ЕС и странам Персидского залива, в то время как Россия занимает наблюдательную позицию и ждет развязки.