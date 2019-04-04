Предвыборный подарок: Нетаньяху прилетел в Москву за победой

За несколько дней до парламентских выборов в Израиле премьер-министр Беньямин Нетаньяху совершил визит в Москву. В итоге, переговоры с Владимиром Путиным, которые изначально были посвящены сирийскому регулированию, добавили ему немало предвыборных очков.

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Дело в том, что во время встречи израильской стороне были переданы останки погибшего в 1982 году в Сирии во время войны в Ливане израильского сержанта Захарии Баумеля. Танкист пропал 37 лет назад и был найден на территории Сирии.

На территории этого государства в то время тоже проходили боевые действия с участием израильской и сирийской армии. Израиль вступил в конфликт на территории Ливана для ликвидации баз Организации освобождения Палестины.

«Предстоит очень трогательная церемония сегодня.

Мы хотели бы поблагодарить Министерство обороны, российскую армию. Мы не забудем это акт, и это войдет в историю», — сказал израильский премьер на открытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Семья покойного Захарии очень растрогана, трудно это описать. Отца, к сожалению, уже нет в живых, матери около ста лет; у Захарии есть сестра», — сказал премьер.

Путин дал понять, что поиски останков израильского солдата были сложными. «Надо сказать, что для группы спецназа, которая этим занималась, это было непросто. Прошу передать самые теплые слова родственникам этого солдата», — сказал президент России.

Из публикаций СМИ стало известно, что в поисках останков участвовали и сирийские военные. Этот шаг Дамаска может быть позитивно оценен Израилем, несмотря на враждебные отношения двух государств.

Отношение Израиля к гибели своих военных хорошо известно: страна пытается возвратить каждого своего солдата, погибшего во время боевых действий. Поиски не прекращаются, пока не будут найдены останки.

Сам факт возвращения премьера с останками солдата для проведения торжественных похорон прибавляет ему очков в глазах избирателей перед выборами в кнессет, которые пройдут 9 апреля.

Недавно Израиль вновь подвергся обстрелу со стороны боевиков радикального движения ХАМАС, которое базируется в секторе Газа.

«Символизм возвращения израильских солдат остается еще одним ярким примером уникальных отношений между Путиным и Нетаньяху. Возвращение останков имеет важное значение для двух стран, отношения которых состоят как из сотрудничества, так и из противоречий», — говорит «Газете.Ru» ведущий эксперт вашингтонской группы Gulf State Analytics Теодор Карасик.

Нетаньяху прибыл в Москву после признания США юрисдикции Израиля над Голанскими высотами. Эти территории, согласно международному праву, принадлежат Сирии, однако с 1967 года их контролирует Израиль.

Президент США Дональд Трамп подписал акт признания Вашингтоном Голанских высот в присутствии Нетаньяху, который побывал в США в конце марта.

Этот документ нарушает резолюцию ООН №497 от декабря 1981 года, согласно которой Голанские высоты признаются сирийской территорией, оккупированной Израилем. Эта резолюция была поддержана всеми странами-членами Совбеза ООН, в том числе и США.

В Москве ранее дали понять, что прокламации Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами не меняет позицию России по этому вопросу.

«Ничего не поменялось, что до того, что после. Наша принципиальная позиция и оценки даны на сайте МИДа», — заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Несмотря на то, что уступок по Голанам Тель-Авив от Москвы не дождется, Россия ведет диалог с Израилем по вопросу присутствия Ирана в Сирии. Ограничение этого присутствия — главная проблема для израильского премьера, и определенного понимания с Москвой по этому вопросу он достиг. Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный источник в правительстве Израиля, оба государства создают рабочую группу для удаления из Сирии иностранных сил.

План по урегулированию ситуации в Сирии, который также подразумевает вывод войск Ирана, израильский премьер представлял и в Вашингтоне во время встречи с Трампом.

Ранее экс-посол Израиля в России Цви Маген рассказал «Газете.Ru», что стороны могут достичь компромисса в этом вопросе. Он также отметил, что Россия уже предлагала США и Израилю минимизировать иранское присутствие в Сирии, однако стороны не пришли к соглашению.

«Если кто-то делает такие предложения, это значит, что он может их реализовать, а, значит, возможности для компромисса есть», — считает экс-посол.

О том, что обсуждение именно этого вопроса — главная цель визита Нетаньяху в Москву, дает понять редакционная статья Jerusalem Post, опубликованная перед визитом премьера.

«Хотя мы призываем Нетаньяху не использовать этот визит, чтобы набрать политические очки во время того, что стало ожесточенной избирательной кампанией, мы желаем ему всяческих успехов в его встрече с Путиным — особенно если это связано с обузданием все более угрожающего присутствия Ирана в Сирии», — говорится в статье.

Стоит отметить, что шансы вновь занять этот пост у Нетаньяху довольно высоки, несмотря на то, что его противники обвиняют премьера в коррупционных скандалах. Премьер выражает уверенность в победе и уже пригласил Путина посетить Израиль для того, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия памятника в память о блокаде Ленинграда, которая должна пройти в конце апреля. Путин уже принял приглашение своего израильского визави.