Все ради победы: Порошенко и Зеленский сдают анализы. LIVE

Однако Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте стадиона «Олимпийский», где состоятся теледебаты.

«При всем уважении к «Олимпийскому» есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем нашего оппонента в Eurolab, где можно сдать анализы, и ни у кого не возникнет вопросов, что кто-то что-то подтасовал», — заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Он также напомнил, что медпункт в «Олимпийском» относится к министерству здравоохранения, которое «достаточно неплохо» поддерживает Порошенко.