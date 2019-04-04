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Все ради победы: Порошенко и Зеленский сдают анализы. LIVE

Кандидаты в президенты Украины сдают анализы на наркотики и алкоголь

Вся Украина наблюдает за медицинской процедурой, которую проходят кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Инициатором проверки на употребление наркотиков и алкоголя стал именно шоумен. Действующий президент в ответ пытается навязать свою площадку для проведения теста, с чем Зеленский не согласен. Удалось ли кандидатам договориться о месте и времени сдачи анализов, и какими будут результаты проверки, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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08:23

Порошенко, в свою очередь, заявил, что Зеленский пытается избежать независимого обследования.

«Владимир Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики… Но следует учитывать, что владелец лаборатории «Евролаб» Андрей Пальчевский является политически ангажированным... Он открыто выражает свои симпатии к Зеленскому», — говорится в заявлении штаба Порошенко на странице в Facebook.

08:10

Однако Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте стадиона «Олимпийский», где состоятся теледебаты.

«При всем уважении к «Олимпийскому» есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем нашего оппонента в Eurolab, где можно сдать анализы, и ни у кого не возникнет вопросов, что кто-то что-то подтасовал», — заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Он также напомнил, что медпункт в «Олимпийском» относится к министерству здравоохранения, которое «достаточно неплохо» поддерживает Порошенко.

08:05

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — заявил вчера внештатный советник Порошенко Олег Медведев.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! В преддверие второго тура президентских выборов Владимир Зеленский бросил действующему президенту вызов. Шоумен выпустил видеоролик, в котором позвал Порошенко на дебаты, правда, не в телестудии, а на стадионе.

Кроме того, кандидат выдвинул условие: сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. Петр Порошенко вызов принял и сегодня, как ожидается, оба кандидата выполнят условие Зеленского.