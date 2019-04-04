Ошибочка вышла: в Раде рассказали о фейках с Зеленским

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призналась, что опубликовала ложную информацию на своей странице в фейсбуке. Речь идет об агитационных материалах кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. 3 апреля он опубликовал видео, снятое на крупнейшем в стране стадионе «Олимпийский» в Киеве, в котором вызвал на дебаты действующего президента Петра Порошенко перед вторым туром выборов.

Реклама

Геращенко обратила внимание на эту видеозапись, написав, что корпоративные права на нее принадлежат российской фирме Kedoo Entertainment Russia.

«Еще президентом не стал, а уже передал корпоративные права на себя России», — написала парламентарий.

В настоящее время этот пост с ее странице уже удален. Вместо него Геращенко опубликовала запись, в которой призналась, что «дорогой и пафосный ролик Зеленского о стадионе», как выяснилось, снимала украинская фирма.

«А РФ — компашки просто сразу радостно его залили себе и обозначили своего фаворита на украинских выборах», — написала Геращенко, добавив, что отрицательно относится к фейкам.

Не только Геращенко опубликовала неверную информацию о «российском производстве» ролика Зеленского. Эту информацию ранее также распространили два депутата Мария Ионова и Владимир Арьев. «Команда Зеленского» в социальных сетях уже обратила внимания СМИ и пользователей на распространение данной недостоверной информации.

Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. 3 апреля шоумен опубликовал видеообращение к своему оппоненту, заявив, что согласен на дебаты при условии, что они состоятся на самом большом в Киеве стадионе «Олимпийский», а кандидаты предварительно пройдут медобследование на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

Порошенко ответил согласием. Представитель его избирательного штаба Олег Медведев заявил, что нынешний глава государства будет ждать Зеленского в 9.00 5 апреля у медпункта на стадионе, чтобы сдать все необходимые анализы, в том числе на употребление наркотиков и алкоголя.

«Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину таких расходов на аренду стадиона и объяснить происхождение этих средств», — подчеркнул Медведев. По его словам, в штабе ожидают, что вторую половину расходов оплатит Зеленский и тоже объяснит, откуда взял деньги.

Ранее депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Червакова сообщила, что аренда стадиона «Олимпийский» в Киеве стоит $4,4 тыс. в сутки. При этом для организации и проведения дебатов стадион необходимо арендовать на двое суток, отметила парламентарий.

В свою очередь, советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах с Порошенко, поскольку они, вероятнее всего, превратятся в «собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам».

Рябошапка добавил, что если Порошенко считает Зеленского «марионеткой» олигарха Игоря Коломойского, тогда ему стоит устроить дебаты именно с ним, передает ФАН.

ЦИК Украины также отреагировал на планы кандидатов провести дебаты в необычном формате. В ведомстве подчеркнули, что дебаты на стадионе могут быть только одной из форм предвыборной агитации, но не предвыборными теледебатами, определенными законом «О выборах президента Украины». В связи с этим встреча кандидатов на стадионе должны быть оплачена из избирательных фондов кандидатов.

Согласно украинскому законодательству, дебаты должны пройти в последнюю пятницу перед днем голосования, то есть 19 апреля, между 19:00 и 22:00, в прямом эфире.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал шоумен Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.