Новый кризис в Молдавии: стране грозят досрочные выборы

Парламентские выборы в Молдавии прошли 24 февраля, однако партии так и не смогли договориться о формировании правящей коалиции.

Президент страны Игорь Додон все громче говорит, что путь к решению проблемы — роспуск парламента.

4 апреля Додон заявил, что досрочные выборы — это самый вероятный вариант развития событий.

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По итогам выборов лидером стала Партия социалистов (ПСРМ), которую поддерживает президент. Однако ей не удалось заручиться абсолютным большинством голосов. Теперь, чтобы сформировать правительство, социалистам необходима поддержка других партий.

Логичнее всего было бы вступить в соглашение с партией, занявшей второе место. Это блок либеральных правых партий ACUM («Сейчас»). За ним следуют оппоненты Додона — Демократическая партия Молдовы (ДПМ), которая в прошлом составе парламента получила большинство голосов.

Таким образом, с учетом голосования по партспискам и отдельным избирательным спискам социалисты получили 35 мест, демократы — 30, ACUM — 26.

Чтобы партия могла назначать правительство, ей необходимо занять 51 кресло в парламенте. У депутатов есть три месяца со дня выборов, чтобы сформировать правящую коалицию. Однако уже сейчас понятно: переговоры об объединении зашли в тупик.

Президент Молдавии взял на себя роль организатора переговорного процесса между лидерами партий. Сам Додон в 2016 году покинул пост лидера ПСРМ, после того как занял кресло президента. Это, впрочем, не отменяет его поддержки и руководства партией.

2 апреля президент пригласил представителей трех партий для обсуждения дальнейших действий. Договориться, впрочем, оказалось сложнее. Лидеры ACUM Андрей Нэстасе и Майя Санду вовсе отказались приходить на встречу и вести переговоры.

Представители ACUM однозначно заявили, что не готовы договариваться и сотрудничать с лидером Демпартии, олигархом Владимиром Плахотнюком. Напротив, Андрей Нэстасе и Майя Санду настойчиво призывают депутатов консолидироваться для противостояния олигарху. Не горят желанием вести дела с ним и социалисты.

Дело в том, что Плахотнюку удалось сосредоточить в своих руках контроль над парламентом, правоохранительными органами и судами. И социалисты, и либералы из ACUM желали бы ограничить его власть, однако прошедшие в прошлом месяце выборы только усилили его влияние в стране: без Плахотнюка формирование работоспособного правительства в Молдавии вряд ли возможно.

Игорь Додон в интервью ТАСС рассказал, что в сложившейся ситуации есть четыре возможных сценария. «Первый — социалисты создают правящее большинство c проевропейским правым блоком Acum, которому они первыми предложили начать переговоры, а те отказались», — рассказал президент.

В марте ПСРМ действительно попытались инициировать переговоры с ACUM, несмотря на существенные различия во взглядах. Социалисты выступают за сотрудничество с Россией, в то время как ACUM — за интеграцию с Европой и вступление республики в НАТО. Представители правого блока заявили, что не планируют создавать коалицию с теми, кого критиковали во время предвыборной кампании.

«Мы, избирательный блок ACUM, заключили единственное партнерство — с гражданами Республики Молдова. 21 февраля за несколько дней до выборов я подписал публичное обязательство. Мы неоднократно повторяли, что не такие, как они, мы уважаем данное нами слово и обязательства», — заявлял Андрей Нэстасе.

Кроме того, ACUM, чья цель — ограничить власть Плахотнюка, — недовольны взаимоотношениями между президентом и олигархом. При этом проевропейскому правому блоку все же приходится учитывать сложившуюся обстановку. Лидеры ACUM стараются нащупать компромисс, чтобы остаться верными своим политическим взглядам и не остаться за бортом в парламенте.

«Их лидеры ведут себя более чем странно. Сначала они отказались от переговоров с социалистами. Затем потребовали предоставить руководящие должности своим лидерам: спикера парламента — Андрею Нэстасе и премьера — Майе Санду. И поддержать выдвинутый ими пакет «антиолигархических» законопроектов. Затем все же приняли приглашение президента прийти на консультации, но, явившись к нему в резиденцию, демонстративно, перед камерами, отказались пожать ему руку», — рассказал Додон.

По его словам, представители ACUM пришли лишь на первую встречу и отказались посещать последующие переговоры. «Получается, имея всего 26 из 101 мандата в парламенте, ACUM хочет руками социалистов получить всю власть в стране, заняв посты и спикера, и премьера, и поддержку выдвинутых ими законопроектов, а социалистов оставить в оппозиции?» — говорит президент.

Додон отмечает, что коалиция социалистов с проевропейскими правыми не приведет к стабильному правлению из-за слишком очевидных расхождений во взглядах.

«Социалисты никогда не откажутся от своего курса на сближение с Россией. И никогда не согласятся на вступление республики в НАТО, за которое выступает ACUM, — признает президент. — Все понимают, что социалисты с ACUM никогда не смогут править страной вместе. Их возможное сотрудничество может быть временным, на очень короткий период».

У социалистов есть еще один вариант развития событий — это объединение социалистов с демократами, отмечает Додон.

Переговоры между представителями ПСРМ и ДПМ, действительно, протекают легче, чем с ACUM. Последняя встреча состоялась 2 апреля и, судя по всему, принесла некоторые результаты.

«Мы выслушали позицию социалистов и нашли общие взгляды на социальную сферу. У нас есть общее, но есть и различия в подходах, в частности, что касается политических вопросов. Нам нужно теперь проанализировать все услышанное и решить, как мы можем сотрудничать и возможен ли вообще конструктивный диалог между партиями», — заявил по итогам переговоров Владимир Плахотнюк.

Однако и этих результатов может оказаться недостаточно. Додон признается, что договориться с демократами далеко не так просто из-за приоритетов последних во внешней политике. ДПМ также не разделяют курса на сближение с Россией и, напротив, ориентируются на Запад.

«Договориться здесь можно только на платформе, предложенной президентом: будущее правящее большинство должно проводить взвешенную внешнюю политику, направленную на сотрудничество как Западом, так и с Востоком, основанную на принципах постоянного нейтралитета», — заявляет президент.

Стоит также отметить, что договориться Додону с Плахотнюком будет непросто из-за отношения Москвы к олигарху. Выступающий за евроинтеграцию Плахотнюк неоднократно критиковал Россию. Неизвестно также, как Кремль, который выстроил с Додоном отношения на высоком уровне и обеспечивающий его поддержкой, отреагирует на столь явное сотрудничество с бизнесменом, который и так пользуется огромным влиянием в своей стране.

«Додон — компромиссная фигура для Плахотнюка, он дает Москве иллюзию, что Молдова в руках России, — заявляла лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. — Парламент временно отстранил президента пять раз за последние два года — у Додона не много власти».

В России же против Владимира Плахотнюка заведено два уголовных дела. За два дня до парламентских выборов МВД РФ обвинило олигарха в том, что он незаконно вывел из России 37 млрд руб. В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск из-за обвинения в покушении на убийство.

Третий сценарий, о котором рассказал президент, предусматривает провал переговоров между лидерами партий. В этом случае, правящая Демпартия может создать миноритарное правительство благодаря голосам депутатов-«перебежчиков».

Несмотря на то что ДПМ получила 30 кресел в парламенте, существуют также еще десять мест, которые заняли лояльные к демократам депутаты. Семь мест — у представителей партии «Шор», и еще три — у независимых депутатов.

Додон отмечает, что на Западе такой вариант сочтут приемлемым, однако сам президент не одобряет такой сценарий.

«Как президент, я откажусь поддержать правительство, созданное сомнительными методами. Как и прежде, они будут искать способ обойти главу государства через подконтрольный им конституционный суд. Созданное таким образом правительство продолжит проводить антироссийскую политику, и тогда социалисты будут вынуждены выводить своих сторонников на протесты. И без того напряженная ситуация в стране обострится», — отмечает Додон.

«И четвертый вариант — роспуск парламента и досрочные выборы. В сложившейся ситуации мне он кажется самым реальным», — признается президент. Если в июне партии не смогут договориться, то в Молдавии будут назначены досрочные выборы. Додон считает, что вероятность роспуска парламента составляет 60%.

К слову, о возможном роспуске парламента президент заявил на следующий же день после выборов.

«Если партии, я подчеркиваю партии, а не партия и отдельные депутаты, после признания выборов законными не смогут договориться о создании коалиции, то я буду настаивать на роспуске парламента», — сказал Додон 25 февраля.

Впрочем, как признает президент, проведение досрочных выборов не гарантирует, что Молдавия снова не столкнется с той же самой проблемой: «Нельзя исключать, что результат будет прежним и ни одна из партий не получит в парламенте большинства для формирования правительства».