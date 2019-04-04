«Сгорали от стыда»: МИД оценил заявление НАТО о Сталине

В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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«В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда», — сказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

3 апреля Столтенберг, который является уроженцем Норвегии, во время выступления в конгрессе США высказался за увеличение расходов на оборону, обосновав это наличием угроз для членов НАТО и несовершенством окружающего мира. По его словам, Североатлантический альянс не намерен начинать первым гонку вооружений, однако «у свободы есть враги», которых необходимо сдерживать.

«Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться.

Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ (организация запрещена в России) нельзя было бы победить диалогом», — заявил генсек альянса, добавив, что для сохранения мира необходимо «действовать и инвестировать».

Зал встретил заявление Столтенберга аплодисментами. В этой же речи генсек отметил, что альянс не хочет изолировать Россию и призвал продолжать диалог с Москвой.

«Нам нужно разговаривать… чтобы снизить возможность инцидентов и просчетов», — пояснил он.

Осенью 1944 года в результате успешного проведения Петсамо-Киркенесской операции советские войска освободили северные районы Норвегии от фашистских захватчиков, положив начало полному освобождению страны от гитлеровской оккупации. Высшее руководство Норвегии регулярно возлагает цветы к памятникам советским воинам.

НАТО и Россия регулярно обвиняют друг друга в агрессии. Так, в конце марта Независимый Центр Стратегических и Бюджетных Оценок (CSBA) в Вашингтоне подготовил отчет с рекомендациями для США по противодействию России в Восточной Европе и Прибалтике. Аналитики пояснили, что

Москва якобы готовится к вторжению в Прибалтику. Российские военные силы смогут легко захватить Эстонию, Латвию и Литву еще до того, как НАТО успеет стянуть в регион дополнительные силы,

отмечалось в докладе. В этом случае альянсу придется выбирать между тем, чтобы оставить все, как есть, и попыткой контратаковать противника. При этом, подчеркивалось в докладе, альянс не имеет права проиграть даже небольшую войну в Европе, поскольку победа Москвы приведет к тому, что союзники перестанут доверять США.

Российские власти, в свою очередь, не раз отмечали, что НАТО в последние годы активно наращивает присутствие и укрепляет свою инфраструктуру вблизи российских границ, а также устанавливает в Восточной Европе элементы системы противоракетной обороны США. В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что выход Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) подрывает систему международной безопасности.

«Вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО, а решение США выйти из ДРСМД — прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону», — пояснил он.

3 апреля The Times опубликовало статью бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона, в которой он призвал Россию и Запад объединиться перед лицом общих угроз. Экс-генсек считает, что необходимо возобновить деятельность Совета Россия–НАТО, а не только формальное проведение заседаний.

«Сейчас мы говорим на разных языках и не слышим друг друга, несмотря на то, что проблемы, стоящие перед миром, являются общими для каждого из нас. Терроризм, экстремизм, миграция, изменение климата, проблемы, вызванные стареющими обществами с низким уровнем роста, — это лишь некоторые из вызовов, стоящих и перед Россией, и перед Западом. Почему же мы не обсуждаем их вместе?», — написал Робертсон.

Он подчеркнул, что объединение НАТО с Россией не является уступкой Запада Москве. Несмотря на разногласия между сторонами, необходимо решать неотложные задачи, «чтобы не допустить господства «мирового беспорядка». Североатлантический альянс не планирует дестабилизировать Россию, подчеркнул Робертсон. НАТО — оборонный блок, не представляющий угрозы никому, кто не нападает на его членов и не угрожает им, пояснил он.