А теперь молитесь! Как Порошенко давит на церковь

В Верховной раде заявили, что команда действующего главы Украины Петра Порошенко поручила представителям «новой церкви» молиться за победу политика во втором туре президентских выборов.

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«Команда нынешнего президента делает все, чтобы потерять даже тех, что есть. Потому что они используют язык ненависти. Оказывается, что из администрации президента звонят по церквям и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах», — рассказала вице-спикер Рады Оксана Сыроид в эфире телеканала «Еспресо.TV».

На уточняющий вопрос журналиста о том, поступают ли звонки именно в «новую церковь» — Православную церковь Украины (ПЦУ), парламентарий ответила утвердительно. По ее словам, давление оказывается и на воинские части.

«Очень тревожная также информация о давлении на военные части, потому что там много военных проголосовали за Зеленского, также по всем бюджетным учреждениям», — сказала Сыроид. При этом вице-спикер парламента не пояснила, откуда именно к ней поступила эта информация.

Народный депутат Украины пятого-седьмого созывов, украинский политик Владимир Олейник прокомментировал эту новость. По его мнению, именно для политической поддержки Порошенко инициировал создание «новой церкви».

«Он же создавал ее под себя, поскольку считает, что он Петр «равноапостольный»… Все это — скрытая агитация, потому что [представители ПЦУ] будут говорить о верховном главнокомандующем, об армии — мол, отечество в опасности. От кого в опасности? Понятно, что от Зеленского. Вот они и «томосоточат»… Порошенко сейчас обращается ко всем — от бандитов, которые курируют города и населенные пункты, до так называемых священников. У него выхода нет — сегодня ставки очень высоки», — приводит слова Олейника радио Sputnik.

За несколько дней до выборов предстоятель ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко) призвал украинцев молиться о справедливых выборах со словами «вдохнови нас, Господи, сделать правильный и ответственный выбор». Как пояснили в ПЦУ, эти молитвы будут читаться вплоть до окончания предвыборной кампании в связи с «особой ответственностью, которая возлагается на [украинский] народ».

Накануне голосования Порошенко вместе с супругой Мариной посетил молебен в центре Киева, который прошел возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому. Мероприятие провел митрополит Епифаний. Кроме четы Порошенко в молебне также участвовали члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), члены кабинета министров, депутаты Верховной рады и представители общественности.

31 марта в республике состоялись выборы президента. Ни один из кандидатов не набрал простого большинства, необходимого для победы в первом туре. Лидером стал шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,24% украинцев (5,7 млн), Петр Порошенко получил 15,95% голосов (чуть больше 3 млн), Юлия Тимошенко — 13,39% (2,5 млн). Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре выборов, назначенном на 21 апреля.

3 апреля Зеленский записал видеообращение к Порошенко, в котором предложил ему встретиться перед вторым туром выборов на киевском стадионе «Олимпийский», чтобы участвовать в дебатах. Этой ночью глава государства принял предложение своего оппонента.

4 апреля ЦИК Украины заявил, что предложенные кандидатами дебаты на стадионе могут быть только одной из форм предвыборной агитации, но не предвыборными теледебатами, определенными законом «О выборах президента Украины». В связи с этим дебаты на стадионе должны быть профинансированы из избирательных фондов кандидатов.

Эксперт-международник, бывший директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин обратил внимание на крайне низкий рейтинг Порошенко.

«Сам рейтинг Зеленского [на выборах] — это во многом демонстрация тотального неприятия того, кто когда-то слету получил 54% голосов (результат Порошенко на выборах в 2014 году — «Газета.Ru»). Человек с чувством собственного достоинства в таких условиях на стадион выходил бы не дебатировать, а каяться», — написал Волошин в фейсбуке.

Эксперт заявил, что не понимает, как Порошенко намерен управлять страной в ближайшие пять лет в случае своей победы на выборах, учитывая, что большинство украинцев его «люто ненавидят».

«Зеленскому могут не доверять, не понимать, не верить в него, но ненависть испытывают максимум к нарисованной пропагандой власти карикатуре «агента Кремля». И то речь о мизерном числе граждан», — отметил Волошин.