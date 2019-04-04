Выполняйте, если хотите денег: как Байден угрожал Порошенко

Вице-президент США в администрации Барака Обамы Джо Байден в марте 2016 года угрожал президенту Украины Петру Порошенко: он требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вмешивался в бизнес его сына на Украине, или Вашингтон откажет Киеву в кредите на $1 млрд. Об этом пишет The Hill.

«Я ухожу через шесть часов. Если прокурора не уволят [за это время], вы не получите деньги», — говорил Байден.

Сам Шокин еще 16 февраля 2016 года подал Порошенко заявление об отставке. Официальной причиной увольнения стал «недостаточный уровень борьбы с коррупцией».

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В администрации Обамы вице-президент считался куратором Украины. Он неоднократно приезжал в эту страну, где также вел бизнес и один из его сыновей — Хантер Байден. Он входил в совет директоров энергетической компании Burisma в апреле 2014 года.

Байден сегодня сохраняет влияние в Демокоатической партии США и считается потенциальным кандидатом в президенты на выборах 2020 года. В случае если высказывания о нем окажутся соответствующими действительности, это может негативно сказаться на его кампании. Сам Байден, впрочем, пока не заявлял, что пойдет в президенты.

The Hill, где была опубликована новость о Байдене, ранее опубликовал материал, в котором генпрокурор Украины Юрий Луценко признался, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список «неприкасаемых». Речь шла о людях, которых нельзя было увольнять со своих должностей. Йованович, к слову, является назначенцем еще администрации Барака Обамы.

Госдеп заявлял, что слова Луценко являются «откровенным вымыслом».

В свою очередь, сын нынешнего президента США Дональд Трамп-младший прокомментировал критические замечания об американском после на Украине.

По мнению Трампа-младшего, Соединенным Штатам нужно меньше шутников среди дипломатов и больше таких, как посол страны в Германии Ричард Гренелл. «Призывы к замене американского посла Обамы на Украине растут», — написал Трамп-младший в твиттере.

Хотя личность самого Гренелла вызывает возмущение в самой ФРГ. В марте 2019 года заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики даже требовал объявить американского представителя персоной нон грата.

«Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен знать, что наша толерантность тоже имеет границы», — заявил немецкий депутат.

И подобные заявления в адрес Гренелла звучат в Германии не впервые. Летом 2018 года его вообще призывали выслать из страны после того, как он назвал канцлера Австрии Себастьяна Курца «рок-звездой» европейской политики, а также призвал «консерваторов по всей Европе» укреплять свои позиции.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп процитировал в своем микроблоге название статьи The Hill, в которой приводятся слова украинского генпрокурора Юрия Луценко о вмешательстве Украины в президентские выборы в США в 2016 году.

В статье Джона Соломона под названием «По мере исчезновения российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь [кандидату в президенты США Хиллари] Клинтон» также процитировано высказывание Луценко о том, что у украинской прокуратуры достаточно материала, чтобы начать расследование по вопросу вмешательства в выборы США.

21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов, где действующему президенту Петру Порошенко будет противостоять шоумен Владимир Зеленский. В ближайшее время между Порошенко и Зеленским могут пройти дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В четверг, 4 апреля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила об обработке 100% протоколов голосования 31 марта.

Лидером стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24% голосов (за него проголосовали 5 713 825 человек). На втором месте оказался нынешний президент страны Порошенко, который набрал 15,95% (3 014 523). Замкнула тройку лидеров глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом в 13,40% (2 532 230).