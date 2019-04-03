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Жизнь после Назарбаева: как прошла встреча Токаева и Путина

Новый президент Казахстана встретился с Путиным

В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Это первый зарубежный визит нового главы Казахстана, сменившего на этом посту Нурсултана Назарбаева. Впрочем, после перестановок во власти елбасы, как Назарбаева называют на родине, не утратил своего влияния на политические процессы и незримо присутствовал на переговорах с Путиным. Как — рассказывает «Газета.Ru».

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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«Мы признательны президенту Казахстана за то, что он первый свой официальный зарубежный визит осуществил именно в нашу страну, в Россию», — сказал Владимир Путин по итогам переговоров. Он также выразил уверенность, что президент Казахстана будет уделять пристальное внимание дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Стороны обсудили сотрудничество в военной сфере, в сфере энергетики и космической отрасли. Также в центре переговоров была и международная повестка. В ходе встречи президенты договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках «Астанинского процесса» для урегулирования конфликта в Сирии.

«В ходе переговоров затрагивались наиболее актуальные региональные и международные проблемы. По большинству из них было констатировано полное совпадение или близость позиций России и Казахстана. Подтвердили намерение и дальше тесно координировать наши действия в ООН, на других ведущих многосторонних площадках», — сказал Владимир Путин по итогам встречи.

Впрочем, в общих политических формулировках нашлось место и конкретике. Речь идет о строительстве АЭС в Казахстане по российским технологиям и газоснабжении космодрома Байконур. Впрочем, деталями этих проектов президенты не поделились.

Российский лидер отметил, что встреча полностью соответствовала традициям, которые «сложились за годы плодотворной совместной работы с основателем казахстанского государства, первым президентом республики Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым».

Вообще имя первого президента Казахстана не раз упоминалось на встрече Путина и Токаева. Еще до переговоров, во время приветственной части, российский лидер, говоря о высоком уровне двусторонних отношений, заявил, что это заслуга Нурсултана Назарбаева.

Токаев, в свою очередь, передал Путину привет от своего предшественника и пообещал сделать все возможное, чтобы укрепить достигнутый потенциал дружбы межу двумя народами. В завершение приветствия сам российский лидер тоже попросил передать привет Назарбаеву.

В совместном заявлении по итогам встречи президентов подчеркивается, что страны развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как «равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия».

Переговоры президентов продемонстрировали, что отношения между Россией и Казахстаном останутся на том же высоком уровне, что и прежде.

Впрочем, другого исхода от этой встречи ожидать не приходилось. Токаев еще до переговоров пообещал беречь дружбу с Россией и заявил, что двусторонние отношения могут являться «эталоном» межгосударственных отношений.

Токаев вступил в должность совсем недавно, после того, как 19 марта Нурсултан Назарбаев сложил с себя эти полномочия. До этого он занимал пост председателя сената (верхней палаты) парламента страны. После передачи полномочий российские парламентарии поспешили вспомнить о новом президенте Казахстана как о «давнем и надежном партнере России», выражая уверенность, что отношения Москвы и Астаны (теперь уже Нур-Султана) продолжат двигаться в проложенном векторе.

Токаеву 65 лет, он опытный дипломат, дважды занимал пост министра иностранных дел республики (в сумме — 10 лет), был председателем правительства страны и имеет серьезный опыт работы в международных структурах — с 2011 по 2013 год он был заместителем генсека ООН. Свою дипломатическую карьеру он начинал с получения образования в МГИМО.

Неудивительно, что именно Россия стала первой страной, куда новый лидер решил отправиться.

«Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», — сказал Токаев накануне встречи с Владимиром Путиным.

Никаких сюрпризов от нового президента ожидать не приходилось. Сомнений в том, что он станет последователем политики Назарбаева, практически не было.

Во-первых, сам Токаев, как только вступил в должность, заявил, что мнение первого президента будет играть довольно большую роль в определении направления развития страны. «Авторитетное мнение елбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера», — отметил Токаев во время церемонии передачи полномочий.

Во-вторых, сам Назарбаев выстроил схему управления страной так, что по сути останется у власти вне зависимости от того, кто в дальнейшем займет пост главы государства.

Не стоит также забывать о том, что Нурсултан Назарбаев сохраняет за собой должность председателя Совета Безопасности, которая наделена серьезными полномочиями как во внутренней, так и во внешней политике страны. Назарбаев также остается председателем правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета. Впрочем, его предшественник и сам не дает об этом забыть, по итогам переговоров он напомнил, какие должности продолжает занимать экс-президент.