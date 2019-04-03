Жизнь после Назарбаева: как прошла встреча Токаева и Путина

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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«Мы признательны президенту Казахстана за то, что он первый свой официальный зарубежный визит осуществил именно в нашу страну, в Россию», — сказал Владимир Путин по итогам переговоров. Он также выразил уверенность, что президент Казахстана будет уделять пристальное внимание дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Стороны обсудили сотрудничество в военной сфере, в сфере энергетики и космической отрасли. Также в центре переговоров была и международная повестка. В ходе встречи президенты договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках «Астанинского процесса» для урегулирования конфликта в Сирии.

«В ходе переговоров затрагивались наиболее актуальные региональные и международные проблемы. По большинству из них было констатировано полное совпадение или близость позиций России и Казахстана. Подтвердили намерение и дальше тесно координировать наши действия в ООН, на других ведущих многосторонних площадках», — сказал Владимир Путин по итогам встречи.

Впрочем, в общих политических формулировках нашлось место и конкретике. Речь идет о строительстве АЭС в Казахстане по российским технологиям и газоснабжении космодрома Байконур. Впрочем, деталями этих проектов президенты не поделились.

Российский лидер отметил, что встреча полностью соответствовала традициям, которые «сложились за годы плодотворной совместной работы с основателем казахстанского государства, первым президентом республики Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым».

Вообще имя первого президента Казахстана не раз упоминалось на встрече Путина и Токаева. Еще до переговоров, во время приветственной части, российский лидер, говоря о высоком уровне двусторонних отношений, заявил, что это заслуга Нурсултана Назарбаева.

Токаев, в свою очередь, передал Путину привет от своего предшественника и пообещал сделать все возможное, чтобы укрепить достигнутый потенциал дружбы межу двумя народами. В завершение приветствия сам российский лидер тоже попросил передать привет Назарбаеву.

В совместном заявлении по итогам встречи президентов подчеркивается, что страны развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как «равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия».

Переговоры президентов продемонстрировали, что отношения между Россией и Казахстаном останутся на том же высоком уровне, что и прежде.

Впрочем, другого исхода от этой встречи ожидать не приходилось. Токаев еще до переговоров пообещал беречь дружбу с Россией и заявил, что двусторонние отношения могут являться «эталоном» межгосударственных отношений.

Токаев вступил в должность совсем недавно, после того, как 19 марта Нурсултан Назарбаев сложил с себя эти полномочия. До этого он занимал пост председателя сената (верхней палаты) парламента страны. После передачи полномочий российские парламентарии поспешили вспомнить о новом президенте Казахстана как о «давнем и надежном партнере России», выражая уверенность, что отношения Москвы и Астаны (теперь уже Нур-Султана) продолжат двигаться в проложенном векторе.

Токаеву 65 лет, он опытный дипломат, дважды занимал пост министра иностранных дел республики (в сумме — 10 лет), был председателем правительства страны и имеет серьезный опыт работы в международных структурах — с 2011 по 2013 год он был заместителем генсека ООН. Свою дипломатическую карьеру он начинал с получения образования в МГИМО.

Неудивительно, что именно Россия стала первой страной, куда новый лидер решил отправиться.

«Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», — сказал Токаев накануне встречи с Владимиром Путиным.

Никаких сюрпризов от нового президента ожидать не приходилось. Сомнений в том, что он станет последователем политики Назарбаева, практически не было.

Во-первых, сам Токаев, как только вступил в должность, заявил, что мнение первого президента будет играть довольно большую роль в определении направления развития страны. «Авторитетное мнение елбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера», — отметил Токаев во время церемонии передачи полномочий.

Во-вторых, сам Назарбаев выстроил схему управления страной так, что по сути останется у власти вне зависимости от того, кто в дальнейшем займет пост главы государства.

Не стоит также забывать о том, что Нурсултан Назарбаев сохраняет за собой должность председателя Совета Безопасности, которая наделена серьезными полномочиями как во внутренней, так и во внешней политике страны. Назарбаев также остается председателем правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета. Впрочем, его предшественник и сам не дает об этом забыть, по итогам переговоров он напомнил, какие должности продолжает занимать экс-президент.