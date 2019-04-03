Ультиматум Зеленского: 8 требований к Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинул требования действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал украинскую молодежь голосовать за него во втором туре. Требования опубликованы на официальной странице команды Зеленского в фейсбуке.

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«Мы внимательно ознакомились с заявлением президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него», — отмечают авторы ультиматума. После чего выдвинули властям ряд требований.

Одно из основных — принятие закона, который отменит обнародование доходов и расходов для общественных активистов, а также закона, который введет открытые списки на следующих парламентских выборах.

Остальные требования, в первую очередь, направлены на борьбу с экономическими преступлениями. На Украине Петра Порошенко обвиняют в содействии коррупции и препятствовании правосудию. Команда Зеленского потребовала от парламентского большинства и правоохранительных органов перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции при участии международных экспертов и обеспечить начало работы высшего антикоррупционного суда.

Порошенко, по мнению штаба лидера первого тура голосования, также должен отозвать законопроект о криминализации незаконного обогащения и лишить Службу безопасности Украины и национальную полицию полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратить их давление на украинских предпринимателей.

Кроме того, команда Зеленского требует от Порошенко перестановок во власти: в частности, освободить Сергея Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Финальное требование адресовано лично Петру Порошенко.

В штабе Зеленского призвали действующего президента опубликовать перечень своих оффшорных компаний и банков, а также обнародовать финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

Выдвинутые требования, как говорится в публикации штаба Зеленского, должны быть выполнены до окончания срока президентских полномочий Порошенко.

31 марта 2019 года на Украине прошел первый тур президентских выборов, лидером в котором стал шоумен Владимир Зеленский. По итогам обработки 99,92% протоколов он заручился поддержкой 30,26% избирателей. Порошенко набрал лишь 15,92%, что обеспечило ему прохождение во второй тур, который пройдет 21 апреля.

После поражения в первом туре Порошенко попытался переманить электорат Зеленского. Действующий лидер страны обратился к украинской молодежи с просьбой проголосовать за него во втором туре. Порошенко в ходе своей предвыборной кампании акцентировал внимание на том, что якобы лично он способствовал установлению более тесных контактов со странами Запада и проигрыш во втором туре якобы обернется для государства разрывом отношений.

«Я услышал вас и прошу: услышьте и вы меня. Все, что мы делали на протяжении пяти лет, — для молодежи, для будущего поколения», — заявил Порошенко.

При этом он назвал Зеленского «марионеткой» в руках украинского олигарха Игоря Коломойского и призвал избирателей не дать «ни единого шанса» шоумену на победу во втором туре президентских выборов.

В ответ на обвинения Зеленский поинтересовался, не является ли сам действующий президент чьей-нибудь «марионеткой».

«Так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук — ваша марионетка?» — задал вопрос Зеленский. Кандидат имел в виду украинского бизнесмена и экс-первого заместителя секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Олега Гладковского, до 2014 года носившего фамилию Свинарчук. Он является фигурантом громкого коррупционного скандала о закупках «Укроборонпрома». По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), общие убытки от коррупции в «Укроборонпроме» составляют 1 млрд гривен ($37,8 млн).