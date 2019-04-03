«К стенке его!»: врага Мадуро лишили неприкосновенности

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, продолжит быть фигурантом уголовного дела, заявил председатель конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Таким образом оппозиционер лишается депутатской неприкосновенности.

«[Конституционная ассамблея] постановляет разрешить продолжить уголовное расследование в отношении гражданина Хуана Гуайдо»,

— сказал Кабельо (цитата по ТАСС).

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При этом сам Гуайдо сообщил, что решение о продлении уголовного дела против него никак не повлияет на его деятельность, а сам он не намерен сворачивать с пути, на который встал. В связи с этим он обратился к своим сторонникам.

«Завтра у нас рабочий день, мы будем продолжать действовать и выходить к венесуэльскому народу», — отметил оппозиционер.

Выступая перед сторонниками, политик также упомянул об «инструкциях» на случай ареста. «На случай, если меня арестуют, вы обладаете инструкциями и временем для борьбы, — сказал он. — Не сомневайтесь, мы не остановимся и добьемся перемен в Венесуэле. Чтобы ни случилось, мы продолжаем [нашу борьбу]».

Гуайдо также решил прибегнуть к угрозам. В своем твиттере он написал, что его арест приведет лишь к новой волне столкновений и беспорядков в стране.

«Они думают, что нападение на нас положит конец надежде. Если режим осмелится похитить меня и совершить государственный переворот, мы будем действовать с применением силовых методов. У диктатора (Николаса Мадуро — прим. ред.) есть только грубая сила, а у нас — сила народа, который полон решимости добиться прекращения узурпации [власти]», — заявил Гуайдо.

Политик также снова обратился к венесуэльским военным и призвал их занять сторону оппозиции.

Член Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Мария Леон посчитала, что лишение неприкосновенности — недостаточно суровая мера наказания для Гуайдо.

«Как обращаются с предателями родины?» — спросила Леон у участников заседания КА, отметив, что для нее мало снятия депутатской неприкосновенности.

«К стенке, к стенке», — раздались крики в зале.

Стоит отметить, что это далеко не первая мера, которую правительство предпринимает против Хуана Гуайдо. 29 марта власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру занимать должности на госслужбе в течение 15 лет. Согласно информации Associated Press, правительство сослалось на предполагаемые нарушения в финансовых отчетах Гуайдо. Политик до этого предупреждал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предпримет новые попытки противостоять оппозиционному движению.

Сам политик назвал запрет на госслужбу незаконным и заявил, что глава генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо не имеет права принимать такие решения. «Так называемого генерального контрольного управления не существует, как не существует и должности его главы, ничего из этого не существует», — подчеркнул Гуайдо.

Он добавил, что назначить контролера может только законно избранная Национальная ассамблея.

На запрет занимать государственные должности негативно отреагировали Евросоюз и США, признавшие Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

«Такое политически мотивированное решение без соблюдения надлежащей правовой процедуры является еще одной демонстрацией произвола судебных процедур в стране», — говорится в заявлении Международной контактной группы по Венесуэле.

За запретом последовала резолюция от Европарламента, в которой, в том числе, ЕП подтвердил признание оппозиционного лидера президентом Венесуэлы.

Резолюция также полностью поддерживает дорожную карту политика. «Депутаты призывают страны-члены ЕС, которые еще не признали Гуайдо, сделать это немедленно», — говорится в обращении Европарламента.