Ужасный конец или ужас без конца? Что будет с Brexit

Когда Великобритания выйдет из ЕС?

Референдум о выходе Великобритании из состава ЕС проходил в июне 2016 года. Большинство (51,89%) британцев поддержали развод с Брюсселем.

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Тогдашний премьер Дэвид Кэмерон после этого подал в отставку, а к власти пришло правительство Мэй, которому предстояло провести Brexit. 29 марта 2017 года Великобритания отправила председателю Европейского совета Дональду Туску официальное уведомление о желании страны выйти из Евросоюза.

В этот момент часики начали тикать. Обратившись к 50-й статье Лиссабонского договора, Лондон сам поставил себе дедлайн.

За два года, то есть до 29 марта 2019 года, правительство Мэй должно было определить с ЕС условия развода. Если договориться не удалось, согласно той же самой 50-й статье, Великобритания должна была уйти без сделки, но в тот же самый срок — 29 марта 2019 года.

Этот дедлайн прошел несколько дней назад, а Великобритания формально — все еще член Евросоюза. Виной тому — благосклонность коллективного Брюсселя к Лондону.

Участники саммита ЕС 21 марта единогласно приняли решение предоставить Великобритании отсрочку до 22 мая. Но и здесь есть нюанс. ЕС будет тянуть до мая только в том случае, если британский парламент до 12 апреля одобрит предложенную премьером сделку. Иначе — «жесткий» Brexit. Фактически, получается, что

дата выхода Великобритании из состава сообщества целиком теперь зависит от готовности палаты общин идти на компромисс:

если они одобрят сделку Мэй, то покидают ЕС 22 мая, в противном случае 12 апреля происходит Brexit без сделки.

И когда палата общин согласится на сделку?

Согласится ли вообще — большой вопрос. Парламент уже трижды отклонял предложенную Мэй сделку. В последний раз голосование проходило в день изначального дедлайна, 29 марта.

СМИ писали, что это — последний шанс Лондона покинуть ЕС со сделкой. Однако парламент его упустил. Против соглашения проголосовали 344 депутата, за — 286.

Впрочем, и в такой ситуации можно увидеть продвижение вперед. Когда голосование по сделке проходило впервые, соглашение поддержали 202 человека, против него выступили 432. Это поражение было самым крупным для британского правительства с 1920-х годов.

И тем не менее, число депутатов, уставших от бесконечного ужаса Brexit и готовых поддержать сделку, увеличивается после каждого голосования.

Создается впечатление, что Мэй пытается взять парламент измором.

Очередное голосование состоится уже 4 апреля. Как и в прошлые разы, о нем говорят как о «решающем» эпизоде Brexit. Станет ли он таким на самом деле — зависит от Мэй.

Что премьер может сделать для спасения Brexit?

Уже сделала. 2 апреля она провела одно из самых долгих совещаний со своим кабинетом. В течение семи часов британские министры пытались решить, как избежать «жесткого» Brexit, который решительно отвергает большинство парламентариев.

После этого совещания премьер-министр выступила с телеобращением, в котором предложила оппозиционным лейбористам сотрудничество, чтобы избежать варианта жесткого развода с ЕС.

В случае провала переговоров она обещает поступить с Brexit так, как решит парламент.

На первый взгляд, это абсолютно бессмысленное предложение. Парламент уже несколько раз пытался перехватить у правительства инициативу в разрешении вопроса с Brexit.

На прошлой неделе парламентарии внесли на голосование восемь альтернативных вариантов сделки с ЕС, на этой неделе — еще четыре. И все они были отвергнуты. Однако некоторые из них оказались более популярными среди парламентариев, чем предложенная Мэй сделка.

Например, для сохранения Великобритании в Европейском таможенном союзе не хватило лишь трех голосов. Для проведения нового всенародного референдума — 12 голосов. Такие разрывы преодолеть намного проще, чем в случае со вариантом Мэй.

А что не так со сделкой Мэй?

Предложенная Мэй сделка подразумевает сохранение партнерства между Великобританией и ЕС в сфере услуг и обмена данных. Доступ на европейские рынки также будет сохраняться, пока британское законодательство в финансовой сфере будет согласоваться с европейскими нормами.

Если кратко: до конца 2020 Великобритания останется частью Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка (ЕЕС).

Во время переходного периода Лондон и Брюссель согласуют параметры дальнейшего сотрудничества и, в первую очередь, по поводу соглашения, позволяющего избежать появления физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

В документе прописана возможность задействовать механизм backstop, который предусматривает сохранение регламентов ЕС на территории Северной Ирландии, пока Лондон и Брюссель не смогут достичь компромисса в этом вопросе.

Именно вопрос с границей Северной Ирландии в большей степени беспокоит противников Brexit.

Британские сторонники евроразвода критикуют механизм backstop'а, опасаясь, что он может быть использован, чтобы привязать страну к европейским правилам на неопределенный срок.

А зачем им вообще Brexit?

Минусы от выхода Великобритании из ЕС известны, а плюсы не очевидны.

Но, по крайней мере, сократится число трудовых мигрантов — примерно на 200 тысяч человек в год.

Вряд ли это повысит уровень жизни самих британцев, но снимет растущее раздражение в обществе относительно слишком толерантной миграционной политики, взятой на вооружение Брюсселем.

Тем же трудовым мигрантам, которые успели поселиться в Великобритании до Brexit, тоже придется несладко. Особенно тем, кто проработал в стране меньше четырех лет. После выхода Великобритании из ЕС им будет отказано в праве на получение пособий.

В целом, после развода граждане Евросоюза будут уравнены в правах с любыми другими иностранцами. Например, граждане прибалтийских государств будут иметь одинаковые шансы на получение работы в Великобритании с жителями стран Африки или Ближнего Востока.

Такие перспективы уже отпугнули многих переселенцев. После референдума поток трудовых мигрантов в Великобританию ежегодно сокращается.

Основная проблема, с которой столкнутся британцы после Brexit, — это таможенный коллапс. Даже если Брюссель и Лондон смогут договориться по вопросу регулирования торговли, трудностей не убавится.

Последствия от Brexit для Европы будут различными для экономически сильных и слабых стран. Слабые, такие как Греция и новоиспеченные члены ЕС из Восточной Европы, начнут требовать себе все больше поблажек и финансовой помощи. А сильные (Германия, Франция, Италия, страны Северной Европы), наоборот, будут стараться «закручивать гайки».