Готов ко встрече с Путиным: штаб Зеленского поделился планами

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, уверенно выигравший первый тур выборов у нынешнего главы государства Петра Порошенко, готов к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил советник Зеленского, бывший украинский министр финансов Александр Данилюк.

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«Однозначно готов. Любые переговоры, к ним надо готовиться. Нет ни одного человека, который просто, без подготовки, готов провести переговоры такого уровня», — подчеркнул представитель Зеленского в эфире телеканала ICTV.

Он также призвал воздержаться от обвинений Зеленского в некомпетентности, которые звучали из-за несоответствия политическим постам основной профессии кандидата, являющегося актером и режиссером, передает РИА «Новости».

«Тот, кто говорит, что Зеленский не компетентен, ну, давайте подождем и посмотрим на его команду.

Компетентна ли команда и президент, который ее создал, и тогда отпадут все вопросы», — сказал Данилюк.

Накануне Кремль опроверг достоверность обвинений в якобы ведении Москвой оккупационной политики в отношении Крыма и Донбасса, которые выдвинул Зеленский.

«Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины», — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, тема Крыма недопустима в таком «контексте», передает НСН.

«Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению — это тема, которая закрыта раз и навсегда», — подчеркнул Песков.

Он назвал неприемлемыми слова об оккупации или аннексии, передает ФАН.

«Все, что произошло в Крыму, сделано в строгом соответствии, и, кстати, с законодательством Украины, и на основе Международного права»,

— заключил представитель главы российского государства.

В искомом заявлении Зеленский сказал, как бы начал разговор с Путиным.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и Донбассе, помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?» — сказал кандидат в президенты Украины.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало отчет, в котором спрогнозировало будущее отношений России и Украины в случае победы Зеленского на президентских выборах в стране.

В агентстве предположили, что позиция Зеленского по отношению к России будет более мягкой, чем у нынешних украинских властей. При этом эксперты исключают полное сближение Украины и России при новом президента.

«Нормализация отношений [России и Украины], вероятно, не будет обсуждаться, и торговые ограничения будут сохраняться по обе стороны границы», — говорится в отчете.

Неделей ранее

Зеленский пояснил свои слова о том, что он готов стать на колени перед Путиным.

«Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать на колени, лишь бы не поставили на колени Украину. Я и сейчас готов на все ради этого», — сказал шоумен.

Также Зеленский предложил создать на Украине телеканал на русском языке. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV. Шоумен считает, что такой канал необходимо создать для того, чтобы он вещал в Крыму, на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в других странах мира.

«Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля», — подчеркнул артист.

Он выразил уверенность в том, что создание русскоязычного канала докажет всем, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий не «хотят отбирать русский язык».

Более того — Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык... Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, это потрясающе. Все переходят на украинский язык с большим удовольствием, у нас и так образовательная система сегодня так выстроена...», — указал победитель первого тура украинских выборов.

Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучшим вариантом президента Украины для Кремля станет тот, чья политика будет нацелена не на конфронтацию, а на выстраивание мира со всеми странами, в том числе и с Москвой.

«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность,

у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией. Это можно сказать однозначно», — сказал Песков.

По его словам, «можно сказать однозначно, что при нынешнем [президенте Украины], лучше [чем на данный момент] быть не может» в плане выстраивания российско-украинских отношений. Что касается дальнейшего их развития, как отметил представитель главы российского государства, нужно внимательно следить за тем, что будет происходить.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев также заявил о готовности российских властей к диалогу с новым руководством Украины. По словам главы кабмина, и правительство, и президент РФ будут уважать выбор граждан Украины.

«В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством», — подчеркнул он.

Премьер РФ добавил, что украинские власти сами должны быть заинтересованы в диалоге с Россией.