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Готов ко встрече с Путиным: штаб Зеленского поделился планами

Советник Зеленского сообщил о готовности к переговорам с Путиным

Valentyn Ogirenko/Reuters
Победитель первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Ранее Зеленский заявил, что готов стать на колени перед Путиным, лишь бы не поставили на колени Украину. Кремль подчеркивает, что лучшим вариантом для Москвы станет тот президент Украины, чья политика будет нацелена на налаживание отношений с Россией.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, уверенно выигравший первый тур выборов у нынешнего главы государства Петра Порошенко, готов к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил советник Зеленского, бывший украинский министр финансов Александр Данилюк.

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«Однозначно готов. Любые переговоры, к ним надо готовиться. Нет ни одного человека, который просто, без подготовки, готов провести переговоры такого уровня», — подчеркнул представитель Зеленского в эфире телеканала ICTV.

Он также призвал воздержаться от обвинений Зеленского в некомпетентности, которые звучали из-за несоответствия политическим постам основной профессии кандидата, являющегося актером и режиссером, передает РИА «Новости».

«Тот, кто говорит, что Зеленский не компетентен, ну, давайте подождем и посмотрим на его команду.

Компетентна ли команда и президент, который ее создал, и тогда отпадут все вопросы», — сказал Данилюк.

Накануне Кремль опроверг достоверность обвинений в якобы ведении Москвой оккупационной политики в отношении Крыма и Донбасса, которые выдвинул Зеленский.

«Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины», — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, тема Крыма недопустима в таком «контексте», передает НСН.

«Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению — это тема, которая закрыта раз и навсегда», — подчеркнул Песков.

Он назвал неприемлемыми слова об оккупации или аннексии, передает ФАН.

«Все, что произошло в Крыму, сделано в строгом соответствии, и, кстати, с законодательством Украины, и на основе Международного права»,

— заключил представитель главы российского государства.

В искомом заявлении Зеленский сказал, как бы начал разговор с Путиным.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и Донбассе, помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?» — сказал кандидат в президенты Украины.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало отчет, в котором спрогнозировало будущее отношений России и Украины в случае победы Зеленского на президентских выборах в стране.

В агентстве предположили, что позиция Зеленского по отношению к России будет более мягкой, чем у нынешних украинских властей. При этом эксперты исключают полное сближение Украины и России при новом президента.

«Нормализация отношений [России и Украины], вероятно, не будет обсуждаться, и торговые ограничения будут сохраняться по обе стороны границы», — говорится в отчете.

Неделей ранее

Зеленский пояснил свои слова о том, что он готов стать на колени перед Путиным.

«Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать на колени, лишь бы не поставили на колени Украину. Я и сейчас готов на все ради этого», — сказал шоумен.

Также Зеленский предложил создать на Украине телеканал на русском языке. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV. Шоумен считает, что такой канал необходимо создать для того, чтобы он вещал в Крыму, на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в других странах мира.

«Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля», — подчеркнул артист.

Он выразил уверенность в том, что создание русскоязычного канала докажет всем, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий не «хотят отбирать русский язык».

Более того — Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык... Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, это потрясающе. Все переходят на украинский язык с большим удовольствием, у нас и так образовательная система сегодня так выстроена...», — указал победитель первого тура украинских выборов.

Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучшим вариантом президента Украины для Кремля станет тот, чья политика будет нацелена не на конфронтацию, а на выстраивание мира со всеми странами, в том числе и с Москвой.

«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность,

у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией. Это можно сказать однозначно», — сказал Песков.

По его словам, «можно сказать однозначно, что при нынешнем [президенте Украины], лучше [чем на данный момент] быть не может» в плане выстраивания российско-украинских отношений. Что касается дальнейшего их развития, как отметил представитель главы российского государства, нужно внимательно следить за тем, что будет происходить.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев также заявил о готовности российских властей к диалогу с новым руководством Украины. По словам главы кабмина, и правительство, и президент РФ будут уважать выбор граждан Украины.

«В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством», — подчеркнул он.

Премьер РФ добавил, что украинские власти сами должны быть заинтересованы в диалоге с Россией.