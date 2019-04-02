Подкуп и спойлеры: в чем Тимошенко обвинила Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о фальсификации результатов выборов на Украине действующий президентом Петром Порошенко.

По ее словам, в первую очередь для искажения исхода голосования Порошенко применял грязные технологии, одна из которых — регистрация 39 кандидатов в президенты. Тимошенко уверена, что таким образом украинский лидер пытался «распылить голоса», приобретя возможность выйти во второй тур.

Вторым пунктом плана Порошенко, по мнению лидера «Батькивщины», был подкуп избирателей из бюджетных и внебюджетных средств. Она заявила, что из бюджета выплачивали одноразовую прибавку к пенсии миллионам пенсионеров, была выдана монетизированная субсидия за ЖКХ и матпомощь отдельным людям, согласившимся голосовать за президента.

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«Это говорит не о том, что люди взяли неправильно эти деньги [субсидии и материальную помощь — «Газета.Ru»], эти деньги принадлежат гражданам Украины и они их правильно взяли. Это говорит о том, что президент Украины не собирался проводить честные выборы, в которых все кандидаты в президенты находятся в равных условиях», — заметила Тимошенко. Она также предупредила, что на второй тур планируется такая же покупка голосов обманным путем.

Кроме того, политик обратила внимание, что нечестная игра велась и непосредственно в отношении ее самой. Она сообщила, что во время подсчета голосов часть ее бюллетеней были переложены в стопку ее зарегистрированного однофамильца. По словам Тимошенко, более 1% бюллетеней, в которых ставили две отметки — за нее и за ее однофамильца — были признаны недействительными.

Что касается самого дня выборов, тогда, как отметила политик, на сотнях избирательных участков была стопроцентная явка и «невероятно похожие» высокие результаты в пользу действующего президента — более 80%. Она заявила, что эти манипуляции можно подтвердить видеозаписями, где видно, как сотни бюллетеней «из стопок за других кандидатов просто перекладывались в стопку за действующего президента».

В то же время, несмотря на предъявленные Тимошенко обвинения против своего соперника в предвыборной гонке, она не собирается оспаривать итоги первого тура в суде, объясняя такое решение тем, что не верит в украинскую судебную систему.

«Причина этого простая: во время проведения выборов мы не один раз ходили в суд, но после реформы судебной системы президент ее приватизировал, и она работает так же фальшиво, как и выборы президента. Она не вынесет реальных правосудных решений», — заявила лидер «Батькивщины». Доказывая свою позицию, она указала на «множество решений суда» во время выборов, поддержавших действующие фальсификации.

Разжигание протестных акций она тоже посчитала неуместным в той атмосфере, которая сейчас царит в стране. По словам Тимошенко, Украина и так «поставлена на грань выживания» и любые протестные акции только обострят внутренние противоречия в государстве.

К тому же она отметила, что итоги первого тура продемонстрировали готовность большинства людей к изменениям в стране, и «это дает надежду на то, что общество не будет терпеть того, что происходило много лет».

Но никого из вышедших во второй тур кандидатов она не считает способным преодолеть «вызовы», которые сейчас стоят перед Украиной, поэтому ни за Петра Порошенко, ни за шоумена Владимира Зеленского она голодать не собирается.

В то же время она пообещала, что ее партия готова будет помогать любому президенту, которого выберет страна, только после предстоящих осенью парламентских выборов. «Тогда мы начнем эпоху возрождения страны, так как мы работали не для выборов президента, мы работали и будем работать для Украины и украинцев», — подчеркнула она.

Согласно данным ЦИК Украины, по итогам голосования 31 марта во второй тур выборов вышли выдвиженец от партии «Слуга народа» и руководитель «Студии «Квартал-95» Владимир Зеленский с результатом в 30,24% голосов и действующий президент Петр Порошенко с 15,93% поддержки. Юлия Тимошенко набрала 13,39% голосов избирателей и во второй тур, который состоится 21 апреля, не прошла.

Кстати, в отличие от Тимошенко, президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Илкка Канерва заявил, что выборы главы государства на Украине были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.

«В целом выборы проходили свободно. Все будет определяться во втором туре. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасности с европейскими ценностями», — сказал Канерва и заметил, что минимизации нарушений на выборах способствовало большое количество международных наблюдателей.

Того же мнения придерживается и представитель группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Март ван де Вен, по словам которого выборы на Украине были организованы на высоком уровне и не было никаких ограничений для избирателей. В то же время он тоже отметил, что среди претендентов на президентский пост были технические кандидаты, а это «не способствует демократии».