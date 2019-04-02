«Красть будут другие»: депутат Рады о возможной победе Зеленского

Если президентом Украины станет Владимир Зеленский, то новый глава страны «ничего не решит». Такое мнение выразил депутат Верховной Рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович, передает телеканал NewsOne.

«Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и СНБО. Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте», — заявил Рабинович.

По мнению парламентария, в случае победы Зеленского «в стране ничего не изменится, кроме элиты». «Красть будут другие», — предположил Вадим Рабинович.

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Сам Владимир Зеленский после первого тура президентских выборов на Украине заявил журналистам, что не будет считать проигрышем исход, при котором он не станет президентом. «Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг. Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально», — подчеркнул кандидат.

Депутат Вадим Рабинович и его партия «За жизнь» выступают как конкуренты Зеленского и «Слуги народа» на будущих выборах в Верховную раду. Парламентские выборы должны пройти на Украине 27 октября 2019 года.

По данным соцопроса Киевского международного института социологии, проведенного в феврале, за «Слугу народа» проголосовали бы 22,7% опрошенных украинцев, а за партию «За жизнь» отдали бы голоса 11,4% респондентов.

Результаты мартовского опроса группы «Рейтинг» также продемонстрировали практически двукратное преимущество партии Зеленского над партией Рабиновича – 21,5% против 10,5% соответственно.

Депутат Рабинович был отчислен из Харьковского автодорожного институт «за аморальное поведение», он отслужил в советских войсках ПВО, после был неоднократно арестован за хищение средств на службе. Находясь в заключении, был завербован КГБ — об этом сообщал телеканал «112.Украина». По словам самого Рабиновича, он «симулировал осведомительство».

После распада СССР Рабинович активно занялся бизнесом, основал несколько газет и телеканалов, в 1997 году стал президентом Всеукраинского еврейского конгресса. Рабиновичу запрещен въезд на территорию США и Великобритании, а в Израиле украинский депутат известен как жертвователь знаменитой золотой меноры весом в 800 килограммов Институту Храма в Иерусалиме.

Комик Владимир Зеленский в прошлом — звезда КВН: популярное российское шоу он покинул после конфликта его команды «95 квартал» с компанией АМиК. В 2015 году его «Студия Квартал-95» начала выпускать сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл учителя истории, неожиданно для себя ставшего президентом Украины. Сериал снискал большую популярность — права на его показ даже приобрел стриминговый сервис Netflix. Новые серии выходят весной 2019 года — как раз во время выборов главы Украины.

Большую часть проектов студия Зеленского написала для телеканала «1+1», принадлежащего украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому. По сообщениям украинских СМИ, Коломойский задолжал юмористу $4 млн — это сумма, которую его студия не получила за производство программ для принадлежащего олигарху канала.

В СМИ также сообщалось, что бизнесмен собирается делать ставку на Зеленского в предстоящих выборах. Юморист, в свою очередь, заявил, что его задевает, когда говорят, что деньги на участие в выборах ему может дать только владелец канала. По словам шоумена, Коломойский не даст 2,5 млн гривен на такую авантюру.

Тем временем, как сообщает ФАН со ссылкой на ЦИК Украины, Зеленский лидирует c 30,24% по итогам первого тура президентских выборов на Украине после обработки 97,48% бюллетеней. Действующего президента Украины Петра Порошенко, согласно результатам ЦИК, поддержали 15,93% избирателей, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 13,39%.

Не прошедшая во второй тур Юлия Тимошенко уже успела объявить результаты экзит-полов «манипулятивными» и добавила, что будет оспаривать результаты президентских выборов.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.