Еще рано: Саакашвили пока не будет возвращаться на Украину

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили пока не будет возвращаться на Украину. Об этом экс-президент Грузии заявил в эфире телеканала «НАШ».

«Мой билет на 1 апреля был куплен на случай, если Порошенко не выйдет во второй тур. Пока я этого не вижу», — подчеркнул Саакашвили.

Ранее находящийся в изгнании политик заявил, что имеет на руках электронный билет и намерен вернуться на Украину сразу же после проведения выборов. Саакашвили выразил уверенность, что украинские пограничники не стали бы его задерживать.

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После объявления Саакашвили о своем намерении приехать в страну, Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование в отношении экс-президента Грузии по подозрению в попытке госпереворота и захвата власти.

Накануне, в день выборов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили — «серьезный дипломат и консультант» для всех сегодняшних политиков. Шоумен добавил, что «Саакашвили <...> пусть приезжает», а кроме того — он защищает украинскую демократию в Европе. По словам самого Саакашвили, Зеленский «не похож на традиционных политиков». Он также предположил также в своем фейсбуке, что Зеленскому нарочно задали провокационный вопрос о бывшем главе Одесской области.

«Пусть убирается в свою Грузию» — большинство украинских «политиков» ответили бы так», — предположил Саакашвили.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 годы, став президентом страны после «Революции роз», когда от власти отстранили президента Эдуарда Шеварднадзе. Именно при Саакашвили началась война в Южной Осетии и Абхазии.

С 2015 года Саакашвили оказался в гуще украинской политики. Он был советником президента Украины и председателем Одесской областной госадминистрации с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года. Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили выданного ему ранее гражданства Украины «из-за недостоверной информации в анкете». Саакашвили в феврале того же года зарегистрировал политическую партию «Рух новых сил» и начал активную оппозиционную деятельность, критикуя Порошенко и обвиняя его в коррупции.

Кроме того, Саакашвили организовал ряд протестных акции с целью добиться отставки правительства и импичмента президенту Украины под названием «Марш за импичмент». Марши проходили трижды в декабре 2017 года и два раза в феврале 2018-го. Акции 10 и 17 декабря сопровождались беспорядками. 17 декабря Саакашвили призвал своих сторонников захватить Международный центр культуры и искусств в Киеве с целью его дальнейшего использования в качестве штаба.

При попытке захвата здания произошли столкновения манифестантов с полицией и военными. В результате беспорядков получили ранения 60 военнослужащих украинской нацгвардии, 15 военных были госпитализированы. О количестве пострадавших среди протестующих не сообщается.

12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины в одном из ресторанов Киева и выслан в Польшу. После этого Саакашвили уехал к своей семье в Нидерланды, где получил удостоверение личности, которое позволит ему жить и работать в Евросоюзе.

Постоянно критикуя власти Украины и грозясь вернуться, он поддерживает экс-премьера Украины Юлию Тимошенко в президентской гонке.

Саакашвили заявил, передает ФАН, что в случае избрания Петра Порошенко на второй президентский срок, Украина прекратит свое существование. Политик обвинил Порошенко в подкупе голосов избирателей.

«Если не будет изменений, если не поменять Порошенко на кого-то другого, украинское государство просто прекратит свое существование», — заявил Саакашвили.

При этом, как сообщает НСН со ссылкой на ЦИК Украины, шоумен Владимир Зеленский вырвался вперед после подсчета более 30% голосов.

Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский лидирует на выборах президента. После подсчета 52% бюллетеней Владимир Зеленский получил 30,22% голосов, действующий президент Петр Порошенко набрал 16,63%, у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 13,08%. Явка составила 63,52%.

По данным экзитполов, Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур президентских выборов, который запланирован на 21 апреля.