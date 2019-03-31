«Вы заплатите за это»: США угрожают России за поддержку Мадуро

Российские власти «дорого заплатят» за свою поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое мнение выразил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает ФАН со ссылкой на телеканал CNN.

«Никто из высших чиновников в администрации [президента США] не сомневается, что мы заставим их [власти РФ] заплатить за это», — подчеркнул он.

По мнению Абрамса, руководство боливарианской республики будет отстранено от власти в течение одного года и вряд ли Николасу Мадуро удастся продержаться у рычагов власти дольше.

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«Я глубоко сомневаюсь, что будет так. Я очень сомневаюсь, что год спустя мы будем говорить об этом», — отметил Абрамс. По мнению спецпредставителя, дальнейшие события в Венесуэле не будут развиваться по «сирийскому сценарию». Он также добавил, что в Вашингтоне «не ожидают быстрой смены власти в Венесуэле».

29 марта советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против компаний из других стран, имеющих деловые отношения с Венесуэлой, передает Reuters.

По его словам, новые санкции могли бы сократить доходы венесуэльского президента Николаса Мадуро. Трамп уже начал подумывать о таких мерах, пояснил Болтон. «Мы даже сейчас рассматриваем ряд дополнительных шагов, которые мы могли бы предпринять», — добавил чиновник.

В тот же день министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в твиттере заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон занимается вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

«Ему платят скорее за бесплодное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — написал Арреаса. По его словам, Болтон вмешивается в дела Венесуэлы в стиле «холодной войны и доктрины Монро». Он также добавил, что Болтону вместо этого следует заниматься защитой безопасности США.

Двумя неделями ранее в Конгресс США был внесен законопроект, призывающий ввести санкции против россиян, оказывающих «влияние» на Венесуэлу и поддерживающих законного президента Николаса Мадуро. Конгрессмены от Демократической партии указывают на «российско-венесуэльское сотрудничество», несущее потенциальную опасность для США.

В Госдепартаменте в свою очередь заявили, что США призывают Россию не исходить из того, что у нее есть полная свобода действий в Боливарианской Республике. В ведомстве предупредили Москву о возможных санкциях «за действия» в Венесуэле. Как отмечается, речь идет о прилете российских военных в Венесуэлу. При этом в Госдепе считают, что военные России якобы помогают властям Венесуэлы восстановить эксплуатацию ЗРК С-300.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие в Венесуэле занимаются обслуживанием техники. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», передает НСН.

Лавров напомнил, что военные находятся на территории Венесуэлы законно. Кроме того, министр сообщил, что там же располагается техника, которая была установлена согласно межправительственному соглашению. Российские военные обеспечивают ее обслуживание «на абсолютно легитимной и законной основе».

24 марта транспортные самолеты ВКС России Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тоннами груза на борту прибыли в аэропорт Майкетия в Венесуэле. По данным местных СМИ,

пассажиров рейса встретили представитель Нацгвардии Венесуэлы и российские дипломаты. По словам дипломатического источника в Каракасе, военные прибыли из России «для участия в двусторонних консультациях».

По данным газеты El Comercio, во главе 99 военных специалистов стоит начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Их визит вызвал большой резонанс в Вашингтоне. Джон Болтон заявил, что США видят нахождение военных сил других стран в Венесуэле как «прямую угрозу» международному сообществу.

Массовые протесты охватили Венесуэлу — страну с крупнейшими в мире разведанными запасами нефти — еще 21 января. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

В качестве легитимного президента Венесуэлы Гуайдо признали США и страны «группы Лима». Россия выразила поддержку Мадуро как законно избранному руководителю страны. Аналогичное мнение высказали Мексика, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.