Киска уходит: женщина впервые взяла власть в Словакии

Согласно данным Государственной избирательной комиссии, во втором туре голосования после обработки информации, полученной с 96,8% избирательных участков страны, 45-летняя Чапутова смогла получить 58,3% голосов.

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«Ее соперник, заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович, заручился поддержкой 41,7% избирателей», — говорится в заявлении комиссии. Об этом сообщает Lidovky.

Шефчович уже поздравил Чапутову с победой.

Отрыв Чапутовой от ее соперника стал очевиден еще в первом туре выборов, который прошел 16 марта. Тогда адвокат набрала 40,6% голосов, в то время как Шефрович — лишь 18,6%.

Чапутовой удалось стать лидером гонки, несмотря на отсутствие политического опыта. Избиратели, уставшие от проблем коррупции, восприняли ее заявления по этой проблеме. Reuters также отмечает, что население страны «отвернулось» от правящей левоцентристской партии Smer, которую как раз представляет беспартийный Шефрович, после убийства журналиста Яна Куциака.

Будучи юристом по образованию, Чапутова многие годы занималась общественными, экологическими проблемами и проблемой жесткого обращения с детьми. В 2017 году она вступила в партию «Прогрессивная Словакия», которая представляет собой альянс либеральных и прогрессивных сил.

В коррупции пресса обвиняет нынешнего президента Словакии Андрея Киску, который ранее отметил, что его вскоре могут арестовать.

По словам Киски, он может оказаться за решеткой из-за обвинений в адрес его фирмы, которую обвиняют в налоговых нарушениях. Он добавил, что арест, скорее всего, произойдет после окончания мандата.

«Именно так выглядит месть», — подчеркнул Киска.

Отмечается, что Киска обвиняет экс-премьера Роберта Фицо, так как он отказался пообещать ему политическую пенсию в виде поста Конституционного судьи.

«Грозит мне тюремное заключение на 7-12 лет. Когда я сказал об этом жене, она начала трястись. А моя 14-летняя дочь... потом два дня проплакала», — заключил Киска.

У нынешнего президента конфликт и с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини. Последний обвинил действующего президента республики в некомпетентности, высокомерии и грубом вмешательстве в предвыборную кампанию.

Пока неясно, какой позиции в отношении диалога с Россией придерживается избранный президент. Стоит отметить, что ее соперник Шефчович заявлял о необходимости возобновления диалога с российской стороной. По словам Шефчовича,

от санкционных ограничений больше всего потерь несут страны, расположенные в Восточной и Центральной Европе.

«Я думаю, что сейчас необходимо искать способ, как снова запустить диалог с Россией», — говорил Шефчович во время предвыборной гонки. Впрочем, он добавлял, что не хотел бы нарушать общую позицию ЕС.

Отношения двух стран сегодня переживают определенный кризис В начале марта в одной из словацких газет вышла статья замминистра обороны страны Роберта Ондрейчака. В заметке указывалось, что в российских стратегических документах якобы говорится о враждебных отношениях с НАТО и ЕС.

Посольство РФ направило ноту в министерство иностранных дел республики. Российское диппредставительство просило пояснить, являются ли высказанные Ондрейчаком мысли личной или официальной позицией. Поскольку редакция газеты на обращение не ответила, посольство разместило письмо на своей странице в фейсбуке. После этого посла России Алексея Федотова вызвали в МИД Словакии.

В середине декабря 2018 года Москва выслала словацкого военного дипломата, объявив его персоной нон грата. Об этом сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Подобная мера была принята в ответ на высылку российского дипломата из Словакии, о чем стало известно 5 декабря. Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что представитель России подозревается в причастности к шпионской деятельности в Европейском союзе и НАТО.