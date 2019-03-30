«Есть ли у России друг получше?» Вучич сказал, чей Крым

Сербия не может официально признать Крым российским, потому что тогда бы Белграду пришлось по той же самой модели отказаться от притязаний на Косово, чего сербская нация себе не может позволить, рассказал сербский президент Александр Вучич.

Реклама

«Если бы мы сегодня это сделали (признали Крым российским), нам бы привели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и что у нас больше нет права за него бороться. Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает», — цитирует политика РИА «Новости».

При этом он указал на то, что отношения Белграда и Москвы остаются очень хорошими.

«Если у России есть друг получше, который в более тяжелых условиях сохраняет свою дружбу и любовь к России и к русскому народу, подскажите мне, что это за страна и где она находится», — резюмировал Вучич.

При этом двумя неделями ранее министр по инновациям и технологическому развитию правительства Сербии Ненад Попович поблагодарил Москву и президента России Владимира Путина за позицию по косовскому вопросу, передает ФАН.

Председатель Сербской народной партии принял участие в расширенном заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, посвященном двадцатилетию агрессии НАТО против Югославии.

Как отметил Попович, международное право и, в частности, резолюция ООН 1244 определяет Косово как неотделимую часть Сербии.

«Благодаря России и вашему президенту Владимиру Путину резолюция по-прежнему в силе. Мы безмерно благодарны за это.

Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия поддерживает Сербию по вопросу Косово, и компромисс может быть достигнут только при соблюдении международного права», — заявил сербский министр.

В июне прошлого года Вучич пояснял, что Сербия не может признать Крым российским, так как тогда Белграду следовало бы предоставить независимость региону Косово, часть жителей которого считает себя отдельным государством.

Дополнительная сложность ситуации, по словам главы государства, состоит в том, что из постоянных членов Совета безопасности ООН территориальную целостность Сербии — с Автономным краем Косово и Метохия в ее составе — поддерживает только Россия.

«Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов СБ ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — пояснил Вучич.

Он также напомнил, что в 2014 году Белград не поддержал санкции Запада против Москвы, введенные из-за вхождения Крыма в состав РФ, передает НСН.

Кроме того, Вучич выразил надежду на то, что через 5-6 лет ситуация в отношениях с Россией изменится. По словам сербского президента, Белград хочет развивать торговое сотрудничество с Москвой и укреплять традиционные связи.

Также летом 2018 года косовское издание Gazeta Express со ссылкой на дипломатические источники писало, что

администрация президента США Дональда Трампа дала зеленый свет для реализации раздела Косова.

Этот вопрос американский лидер якобы согласовал с Владимиром Путиным на Хельсинкском саммите 16 июля.

По информации газеты, высокопоставленные сотрудники Белого дома, курирующие внешнюю политику, согласилась с тем, чтобы Косово отдало часть своей территории Сербии, на которую та претендует, в обмен на признание Белградом Косовского государства.

«Можно говорить об обмене территориями, но вся драматичность ситуации заключается в том, что оставшуюся после этого за Косово территорию можно будет считать провинцией Албании», — сказал один из дипломатов.

В российском МИДе опровергли распространенную косовскими СМИ информацию о наличии договоренностей между Трампом и Путиным.

«Со всей ответственностью утверждаем, что это — абсолютная дезинформация, как и прочие домыслы, которые в последние дни появлялись в прессе вокруг неких «особых договоренностей», будто бы имевших место в Хельсинки.

В марте 2014 года в Крымской области тогда еще Украины был проведен референдум по определению статуса полуострова и собственно административной принадлежности полуострова. В голосовании участвовали 83,1% всех зарегистрированных избирателей, и 96,77% из них высказались за вхождение Крыма в состав России.