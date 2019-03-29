«Все возможно»: когда на Украине будет третий «майдан»

На Украине может разразиться новый «майдан», считает председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Возможен, если будет внешний инициатор такого «майдана», как это было в 2004 и 2013-2014 годах»,

— заявил украинский политик в блиц-интервью телеканалу RT. Медведчук добавил, что поспособствовать новой волне массовых волнений на Украине могут возможные фальсификации на выборах президента страны, которые пройдут 31 марта, или же вмешательство третьих лиц.

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Ранее Виктор Медведчук уже допускал возможность новых протестов на Украине в связи с проведением президентских выборов. 14 марта он заявил ТАСС, что на фоне обсуждения возможных махинаций с результатами голосования может случиться третий «майдан».

Опасения Медведчука разделяют и сами украинцы. По данным центра «Социальный мониторинг», более половины жителей Украины допускают новую волну протестов, если на президентских выборах 31 марта будут зафиксированы попытки фальсификаций. Такое развитие событий допускает четверть опрошенных центром респондентов.

«Третий майдан — это не просто опасно, это может быть смертельно опасно для нашей страны», — говорил Медведчук.

При этом протестная активность украинского населения с приближением дня голосования только нарастает. Так, сразу в нескольких городах Украины прошли стихийные митинги, поводом к которым стало расследование портала Bihas.info. Журналисты объявили, что приближенные к Порошенко должностные лица продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

Причем протестный потенциал увеличивается среди представителей различных политических взглядов. Так, 27 марта радикалы забросили в дом самого Медведчука дымовые шашки и файеры. Националисты также громили забор и разбивали камеры видеонаблюдения, однако полиция никаких мер не приняла.

Ранее Медведчук вместе с кандидатом в президенты от «Оппозиционной платформы» Юрием Бойко прилетал в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 22 марта политики посетили Россию с официальным визитом.

На Украине это событие вызвало бурную реакцию и стало поводом для разговоров о потенциальном сговоре кандидата с Кремлем.

В ходе встречи обсуждались вопросы газового сотрудничества РФ и Украины. Кандидат Бойко заявил о готовности предложить России варианты продолжения транзитного газового контракта, поскольку действующая власть в Киеве не стремится решать данный вопрос. Медведчук заявил о желании сохранить транзит российского газа через Украину.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по факту визита Медведчука и Бойко в Москву будет возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения украинской границы.

Более того, Служба безопасности Украины связывает приезд Бойко в Россию с терактом, который был предотвращен в харьковском метрополитене. Киев обвинил в подготовке атаки российские спецслужбы. Оперативники ведомства ранее заявляли, что представители российских спецслужб якобы завербовали харьковчанина для осуществления подрыва на одной из станций метро. По заверениям СБУ, Москва пытается дестабилизировать ситуацию на Украине и отвлечь внимание от выборов.

Ранее научный сотрудник Института Евро-Атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд предположил, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко может спровоцировать массовые волнения в случае поражения на президентских выборах, сообщает портал «Украина.Ру». Однако политтехнолог Сергей Слободчук считает, что новый «майдан» в настоящее время невозможен, так как для этого нужна ощутимая поддержка Запада, чего в настоящий момент не наблюдается. Сама же Тимошенко в интервью телеканалу «1+1» пообещала, что не будет инициировать никаких акций протеста.