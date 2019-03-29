Допрос зятя Трампа: сенату нужна его связь с Москвой

Зять Дональда Трампа и его советник Джаред Кушнер в четверг, 28 марта, был допрошен специальным комитетом американского сената по разведке в рамках дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году.

Это уже третий допрос Кушнера, который проходит по делу в качестве свидетеля, однако никаких обвинений против него следствием не выдвигалось.

Напомним, Джаред Кушнер был одним из первых, кто стал сотрудничать с расследованием конгресса. Он также входит в число лиц из окружения Трампа, выступающих в качестве свидетелей по «российскому делу».

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«Я надеюсь, что мое сотрудничество поможет добиться той прозрачности, которой она заслуживает, и положит конец этим необоснованным обвинениям», — передает слова Кушнера Washington Examiner.

При этом ранее минюст США обнародовал итоги расследования «российского вмешательства», которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер. Материалы были переданы 24 марта.

Следствие так и не смогло установить фактов сговора Дональда Трампа с Кремлем.

На протяжении двух лет специальная комиссия бывшего директора ФБР Роберта Мюллера изучала контакты помощников президента США с представителями российской власти. Итоговый доклад пока не опубликован, однако уже известно, что Мюллер не намерен предъявлять новые обвинения. Это означает, что членам семьи Трампа расследование больше не угрожает.

Напомним, спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Трамп и его помощники неоднократно отвергали обвинения в неправомерной связи с представителями Кремля во время избирательной кампании. Россия также отрицает свою причастность к победе Дональда Трампа в президентских выборах.

Несмотря на то что генпрокурор США Уильям Барр официально сообщил о завершении расследования «российского дела», Джаред Кушнер 28 марта был вызван на допрос в сенат. Телеканал CNN подтверждает, что зять Трампа был замечен у здания американского парламента. Позже факт допроса Кушнера подтвердил и член комитета сената. По данным The Independent, Кушнер провел на закрытом слушании более трех часов.

Ранее стало известно, что Кушнера обвиняют в наличии «дополнительных» контактов с представителями Кремля. В частности, ему предъявляли попытку получения компрометирующей информации о Хиллари Клинтон — кандидату на пост президента США в 2016 году от Демократической партии.

При этом сам Кушнер факт сговора с российской стороной с целью повлиять на результаты американских выборов отрицал.

Тем не менее, зять Трампа признал, что три встречи с представителями Москвы все же состоялись. В частности, он беседовал с россиянами в апреле 2016 года в отеле «Мэйфлауэр». Другая встреча, факт которой подтвердил Кушнер, была с российским адвокатом Наталией Весельницкой, которая якобы имеет «связи с Кремлем». Разговор прошел в башне Трампа в июне 2016 года, тогда Весельницкая рассказала членам избирательной кампании республиканского кандидата, что у нее якобы есть компромат на Клинтон, однако никаких сведений так и не предоставила. Стоит отметить, что, по сведениям журналиста Боба Вудворда, Кушнер был одним из ключевых лиц в кампании президента США, так как ведал денежными вопросами.

На встрече также присутствовали глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и Дональд Трамп-младший, который также давал показания в сенате в качестве свидетеля. Тогда, по словам Кушнера, речь шла об антироссийских санкциях США, которые критиковала Весельницкая.

Третий контакт Кушнера с русскими состоялся на ноябрьском мероприятии, посвященном победе Трампа. Совместно с советником президента США по национальной безопасности генералом Майклом Флинном он встретился с послом России в США Сергеем Кисляком. По данным The Washington Post, Кушнер обсуждал с российским дипломатом возможность создания «секретного канала связи» для обмена конфиденциальной информацией с Кремлем.

Самый обаятельный и влиятельный

Кушнер играл ключевую роль в иностранных контактах Дональда Трампа с иностранными правительствами в период процесса передачи власти от демократической к республиканской администрации. Адвокат Кушнера рассказал The New York Times, что в период избирательной кампании его подзащитный организовал более ста телефонных звонков и встреч с представителями 20 стран, однако эти контакты носили сугубо официальный характер.

Впервые Джаред Кушнер давал показания в комитете в конце 2017 года, тогда речь шла о деятельности бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

В апреле 2018 года Кушнер вызывался в сенат для дачи показаний. Тогда, по словам спецпрокурора Мюллера, зять Трампа давал показания по поводу самой предвыборной кампании и передачи власти. По информации источника ABC News, Кушнер провел в комитете более семи часов.

В настоящее время Кушнер и его супруга Иванка Трамп остаются одними из самых влиятельных фигур в администрации президента США.

При этом Кушнера критикуют за непрозрачность ведения сделок и попытками влиять на политику с помощью теневых рычагов.

«Они представляют собой худших из наследников. Сочетание в них [Джареде Кушнере и Иванке Трамп] невежества, высокомерия и ненасытной жажды власти вызвало хаос во всем мире и может поставить под угрозу демократию Соединенных Штатов», — ни много ни мало утверждается в предисловии к книге «Кушнер Инкорпорейтед. Жадность, амбиции, коррупция. Необычная история Джареда Кушнера и Иванки Трамп» журналистики Вики Вард.

Как пишет Вард, после победы Трампа на выборах Кушнер и дочь президента приобрели огромное влияние в Белом доме. Сотрудников Белого дома раздражало, что супруги появлялись на различных встречах и обсуждениях, хотя не имели на это права, констатирует журналист. Специалист в области коммуникации Марк Коралло, работавший в команде Трампа, сообщил, что «один или другая из них, в основном Иванка, прерывали почти каждую их встречу с президентом».

При этом появление Иванки на встречах членов предвыборного штаба нынешнего президента называли «случайностью». «Мы просто сидели, чувствуя себя неловко, понимая, что не можем разговаривать, пока она не уйдет», — добавил Коралло. Он рассказал, что супруги были «вездесущими» и «безрассудными».