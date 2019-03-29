«Реки бесстыдной лжи»: как Коломойский отомстил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что экс-губернатор Днепропетровской области, олигарх и владелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский критикует его из-за национализации «ПриватБанка».

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Политик напомнил, что в конце 2016 года правительство Украины, «чтобы спасти деньги почти 20 млн вкладчиков от махинаций владельцев», национализировало «ПриватБанк», тем самым обеспечив «его эффективное и надежное функционирование». Сделано это было, чтобы избежать ликвидации финансовой организации, подчеркнул Порошенко. Именно это, по его мнению, и стало «причиной информационной войны», которую якобы начал Коломойский.

«И мотив его [Коломойского] — это месть государству», — сказал Порошенко, отметив, что в последние недели его оппоненты льют на него «реки бесстыдной лжи».

Главным инструментом этих атак является телеканал «1+1», контролируемый Коломойским, утверждает политик. Он обвинил руководство и работников канала в том, что они стали покорными исполнителями «политических заказов своего владельца».

«Тот, хоть и бежал за границу, но в предвыборной политической шахматной доске ходит сразу несколькими фигурами. Фигуры называются Зе1 (Владимир Зеленский) и Ю2 (Юлия Тимошенко)», — цитирует Порошенко его пресс-служба.

По мнению украинского лидера, журналисты якобы копируют фейковые новости российских каналов и просто переписывают их на украинский язык.

На протяжении всей избирательной президентской кампании на Украине канал «1+1» сообщает зрителям о многочисленных коррупционных схемах, в организации которых подозревают окружение президента или сам Порошенко.

26 марта украинский президент сообщил, что подал против телеканала «1+1» судебный иск. Порошенко утверждает, что Коломойский вывел из «Приватбанка» деньги украинских вкладчиков и после эмиграции из страны пытается «дестабилизировать ситуацию в государстве» при помощи «похищенных денег».

Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов, рассказал, что распространенная каналом информация наносит ущерб чести и достоинству кандидата на второй срок — Порошенко.

«Петр Порошенко решил подать в суд на канал «1+1» за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента», — пояснил парламентарий.

Он также обвинил Коломойского в том, что тот за последние месяцы якобы превратил телеканал в орудие «черного пиара» против Порошенко.

«Речь идет о канале «1+1». Владелец этого СМИ не выдержал испытания четвертой властью, которую дает обладание таким мощным средством воздействия на сознание украинцев», — сказал Герасимов.

По его мнению, олигарх грубо использует подконтрольный ему медиаресурс, чтобы свести счеты с украинским государством. Кроме того, утверждал Герасимов, таким образом Коломойский пытается обеспечить победу одному из двух главных конкурентов Порошенко на предстоящих выборах. «И так же, не останавливаясь ни перед чем, поддерживает Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко», — добавил он.

Не только канал, принадлежащий Коломойскому, но и сам олигарх выступает против действующего президента Украины.

Так, 29 марта стало известно, что олигарх назвал инцидент в Керченском проливе провокацией президента Петра Порошенко.

Об этом сообщило агентство УНИАН. В результате провокации в Керченском проливе, произошедшей в ноябре 2018 года, под стражей в России оказались 24 украинских моряка. «Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен», — заявил он.

Накануне личную информацию о Коломойском включили в базу данных сайта «Миротворец». Соответствующая запись появилась на ресурсе в четверг, 28 марта.

Как отмечается на сайте, олигарх оказался в его базе за «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран, сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине, манипуляции общественно-значимой информацией, организацию распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале».