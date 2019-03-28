Зюганов — Берулаве: мандат Алферова достался бизнесмену

Еще в среду считалось, что вопрос с судьбой мандата Жореса Алферова окончательно и бесповоротно решен, хотя член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин, по данным «Коммерсанта», до последнего настаивал на переносе его рассмотрения.

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ЦИК в итоге передал мандат Петру Медведеву, возглавлявшему красноярско-хакасскую региональную группу КПРФ на думских выборах 2016 года.

Но оказалось, что интрига только начинается.

Уже в четверг лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев заявил, что не намерен претендовать на переданный ему ЦИК думский мандат, согласившись с постановлением руководства партии о необходимости его передачи бизнесмену Михаилу Берулаве.

«Я сейчас еду в ЦИК подавать заявление об отказе. Речь идет о том, что решением президиума ЦК партии мандат должен быть у Грудинина. Берулава тут ни при чем. ЦИК принял незаконное решение... против Грудинина, поэтому сегодня я протестую против этого беззакония и в знак протеста откажусь от мандата», - заявил Медведев утром 28 марта в интервью ТАСС.

Медведев также выразил надежду на то, что коммунистам удастся отстоять в судах решение партии о передаче мандата Грудинину. «А кто сейчас мандат получит - пусть решает партия, меня это меньше всего волнует, все продумает руководство», - добавил политик.

Однако, кажется, что все это лишь хорошая мина при плохой игре.

Во всяком случае, еще вечером в среду Медведев говорил «Ъ», что готовится к встрече с Геннадием Зюгановым, на которой планирует «изложить доводы» красноярских коммунистов и собственное видение проблемы мандата. Однако, похоже, Зюганов к тому времени уже все решил. Так, почти одновременно зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков объявил, что руководство партии передаст мандат бизнесмену Берулаве.

При этом ранее коммунисты говорили изданию, что Медведев, опираясь на местных партийцев, сопротивлялся отказу от мандата. Михаила Берулаву они, впрочем, характеризовали как «хорошего южного мужика», который «нравится всему руководству» КПРФ.

Первоначальный замысел Геннадия Зюганова о передаче мандата Жореса Алферова бизнесмену Павлу Грудинину сорвался еще на прошлой неделе.

Главным основанием для отказа в передаче мандата депутата Госдумы директору «Совхоза имени Ленина» стало наличие у него зарубежных счетов и офшора в период, когда законодательством это запрещено, отмечал 21 марта член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.

«Есть документ Федеральной налоговой службы, что после того, как Павел Николаевич Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы 1 августа 2016 года, он имел не менее шести счетов в швейцарских банках, а также был стопроцентным владельцем белизского офшора, что категорически запрещено федеральным законодательством. Это первое основание [для отказа в передаче мандата]», - цитирует Шевченко ТАСС.

По его словам, документы о принадлежности офшора Грудининым были переданы в ФНС России от налоговых органов Белиза.

«Павел Николаевич Грудинин владел этим офшором с 9 июля 2003 года по 31 декабря 2017 года, хотя он неоднократно говорил, что он к этому офшору отношения не имеет, что он вообще не знает, что есть такое. Но есть подписи, есть бумаги, есть 19 административных протоколов, составленных ФНС, которые говорят о сокрытии Грудининым своих зарубежных финансовых активов. Есть и оплата, то есть признание Грудининым нарушений им валютного законодательства», - пояснил член ЦИК, добавив, что несколько лет назад один из кандидатов от КПРФ был исключен из списка кандидатов в депутаты Госдумы из-за того, что он был гражданином Белиза и также владел там офшором.