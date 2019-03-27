Это неправда: Дания ответила Киеву по «Северному потоку»

Датское энергетическое агентство опровергло информацию об отказе в разрешении на строительство экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2», передает ТАСС. Ранее «Нафтогаз Украины» заявил, что Дания отказала компании Nord Stream 2 в прокладке маршрута СП-2 через свои территориальные воды.

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«Газпром» получил очередной отказ Дании относительно маршрута Северного потока — 2», — говорится в сообщении компании в твиттере.

Оператор строительства газопровода опроверг эту информацию. По его словам, Датское энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, передает ФАН.

«Дания не давала отказ на прокладку трубопровода. Это неправда. Датское энергетическое агентство попросило компанию Nord Stream 2 включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм», — сказали в Nord Stream 2, добавив, что компания внимательно изучит этот запрос и примет решение о дальнейших шагах.

Накануне палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу. 391 конгрессмен подержал законопроект, 24 проголосовали против. Теперь если инициативу одобрит сенат, она отправится на подпись президенту США.

В документе говорится, что

Соединенным Штатам следует сокращать зависимость стран европейского региона от российских энергоресурсов,

способствовать увеличению конкуренции на рынке, оказывать содействие компаниям США, которые инвестируют в европейскую энергоинфраструктуру, а также наращивать экспорт технологий и энергоресурсов в Европу.

По мнению авторов законопроекта, Москва использует природный газ для того, чтобы принуждать, запугивать и оказывать влияние на другие страны. Чтобы «поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности», нужна дипломатическая, политическая и финансовая поддержка конкретных проектов в сфере энергетики, считают в Америке.

В США для этого предлагают «выделить финансирование в размере не более $1 млрд для поддержки частных инвестиций в проекты, способствующие диверсификации источников энергии, а также системы транспортировки энергоресурсов в страна Центральной и Восточной Европы», передает НСН.

За четыре дня до этого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своей резиденции «Горки» принял оппозиционных украинских политиков — главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведука и кандидата в президенты Украины от его партии Юрия Бойко. Кроме того, в беседе принимал участие глава «Газпрома» Алексей Миллер — и речь шла в основном про газовые договоренности между Киевом и Москвой.

«У нас заканчивается большой транзитный контракт, действительно мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет, а это более 50 тыс. рабочих мест в нашей стране, более $3 млрд доходов в бюджет, мы не можем позволить, чтобы этот контракт был остановлен, это создаст серьезные проблемы нашей газотранспортной системе», — подчеркнул Бойко.

В тот же день министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Сиярто после переговоров с Алексеем Миллером заявил, что

поставки российского газа в Венгрию не будут зависеть от перспектив заключения нового транзитного соглашения между Москвой и Киевом.

Страна сможет получить часть газа из РФ через Австрию.

Речь идет о поставках через Германию по газопроводу «Северный поток», который перекачивает газ из России в ЕС, минуя транзитеров. Часть поставок уже переведена на это направление, однако газопровод пропускной максимальной мощностью 55 млрд куб. м не может удовлетворить потребности ЕС в российском газе полностью – для этого и строится «Северный поток — 2».

В середине нынешнего месяца комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике принял на голосовании доработанную газовую директиву ЕС, касающуюся СП-2. При этом в ходе рассмотрения поправок в директиву Германия добилась их значительного смягчения.

Так, в итоговой версии документа говорится, что решение о предоставлении исключений из действующих норм будет принимать не Брюссель, а та страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию. То есть в случае с СП-2 — сама Германия.

Таким образом, остановке проекта директива не угрожает. Решение о запуске нового экспортного газопровода из России в Европу ничто уже не изменит, и, более того, нитки уже почти готовы и смогут быть сданы в эксплуатацию к концу 2019 года или в начале 2020 года.