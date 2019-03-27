100 лет тюрьмы мало: в США судят «белого неонациста»

События, о которых идет речь, произошли в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) в августе 2017 года. Там во время акции ультраправых активистов начались столкновения между националистами и их противниками — левыми активистами.

Из-за бездействия полиции Джеймс Алекс Филдс-младший намерено въехал в толпу на автомобиле, что привело к гибели женщины — Хизер Хейер.

Пресса позже выяснила, что Филдс вдохновлялся идеями нацизма и восхищался Адольфом Гитлером. Он был уже осужден на многолетние тюремные сроки за убийство Хейер. В частности, суд ранее приговорил его к пожизненному заключению — по совокупности статей его тюремный срок составляет почти 100 лет.

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Новое появление в суде — часть сделки адвокатов Филдса с правосудием, так как против него были выдвинуты и федеральные обвинения, одно из которых грозит ему смертной казнью. Приговоры по этим статьям должны вступить в силу 15 июня, отмечает NBC.

События в Шарлоттсвилле потрясли американское общество, так как произошли через год после избрания президентом США Дональда Трампа, и эти столкновения стали последствием определенного общественного раскола.

Сам Трамп, выступая с обращением после событий, заявил, что в беспорядках виноваты «многие стороны», что в глазах американцев выглядело как фактическое оправдание неонацистских активистов.

По данным одного из опросов телеканала ABC News и газеты The Washington Post, большинство американцев не одобрило реакцию Трампа на события в Шарлоттсвилле. По этим данным, 56% американцев были недовольны заявлениями главы Белого дома. Среди представителей Демократической партии этот показатель более высокий — 80% не были удовлетворены реакцией Трампа на события. Среди представителей Республиканской партии Трампа поддержали 62% опрошенных.

В глазах либеральной общественности президент США по-прежнему выступает чуть ли не покровителем «белых националистов». В ноябре 2018 года обозреватель The Washington Post Ишаан Тхарур отметила, что Трамп стал катализатором драматической перестройки Республиканской партии США, которая со временем превратилась во фракцию «белой националистической злобы».

В свою очередь, известный американский интеллектуал, профессор Гарварда Нил Фергюсон заявил в статье, опубликованной в британской The Sunday Times, что после 2020 года в США вполне может разразиться «гражданская война».

Как отмечают эксперты, ультранационалистические настроения набирают популярность во многих странах мира. Вновь о них заговорили после недавних событий в Новой Зеландии, когда сторонник неонацистских взглядов совершил нападение на мечеть и расстрелял 49 прихожан.

Сам Трамп, правда, не считает, что «белый национализм» несет реальную глобальную опасность, отмечает The Washington Post. «Я думаю, что это очень небольшая группа людей, у которых есть серьезные проблемы», — сказал он во время одного из недавних выступлений.

В свою очередь, авторитетный британский журнал Economist отмечает растущую популярность идей правого национализма по всему миру. «Различные толкования этой когда-то непонятной идеи теперь распространены не только в сообщениях социальных сетей анонимных глупцов, но и в выступлениях избранных политиков от Венгрии до Айовы», — пишет издание.

Европейская пресса также пишет, что

на выборах в парламент в мае 2019 года большой процент голосов могут получить партии правых националистов.

Многие из них вдохновляются Трампом, а также его идеологом Стивеном Бэнноном, который посетил Европу в марте 2018 года и встретился с рядом европейских националистов. «Пусть вас называют расистами, пусть вас называют ксенофобами. Носите это как орден», — заявил Бэннон.

Стоит отметить, что Бэннон ушел из администрации Трампа вскоре после событий в Шарлотствиле, однако сам он вскоре после произошедших событий назвал зачинщиков беспорядков клоунами.