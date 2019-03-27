Без Киева: Москва ведет консультации по Boeing MH17

Консультации по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 провели Россия, Нидерланды и Австралия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, сообщает ФАН.

«Договорились, что они [консультации] будут носить конфиденциальный характер», — подчеркнул замглавы МИД, отказавшись сообщать подробности переговоров.

Предварительных договоренностей о будущих встречах консультационной группы пока нет, добавил Грушко.

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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок ранее заявил, что представители российской, нидерландской и австралийской сторон провели первую трехстороннюю встречу по делу о сбитом над Украиной «Боинге».

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что согласие России на проведение трехсторонних консультаций не означает «признания вины» за трагедию Boeing MH17.

Расследованием крушения в настоящее время занимается возглавляемая Нидерландами международная следственная группа. В причастности к инциденту западные специалисты обвинили РФ. По версии следователей, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

При этом 25 марта бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров обвинил киевский режим в причастности к уничтожению над Донбассом в июле 2014 года малайзийского пассажирского самолета Boeing. Об этом перебежчик Прозоров заявил на пресс-конференции в Москве, передает НСН.

Экс-сотрудник СБУ выразил уверенность, что нынешний президент Украины Петр Порошенко заранее был в курсе, что этот авиалайнер будет сбит над Донбассом. Прозоров также назвал причастных к сокрытию следов после этой авиакатастрофы.

В Минобороны РФ ранее прокомментировали информацию, что комплекс «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России.

Ни один российский зенитно-ракетный комплекс никогда не пересекал границу между Россией и Украиной, подчеркнули в Министерстве обороны. По данным радиолокационного комплекса «Утес-Т», работавшего 17 июля 2014 года, с восточной стороны к лайнеру не приближались какие-либо воздушные объекты.

«В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были представлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные в том числе натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК «Бук» к уничтожению в небе Украины пассажирского «Боинга» из Нидерландов», — говорится в официальном заявлении военного ведомства РФ.

Кроме того, в Минобороны обеспокоены использованием нидерландскими следователями материалов из соцсетей, обработанных с помощью компьютерных программ.

Авиакатастрофа Boeing 777 произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много несовершеннолетних.

Совет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты из установки «Бук», пуск которой был произведен из района площадью 320 кв. км.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменения в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали границу между Россией и Украиной, равно как и зенитно-ракетные комплексы других моделей и систем.

«Мы понимаем их позицию по Украине. Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информация противоречит этому, то тогда США никогда ее не раскроют»,

— заявил в начале лета 2017 года президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну.