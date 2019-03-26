Судьба Союза: Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства. Политиками была также затронута тематика интеграционных процессов в формате Евразийского экономического союза.

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Тремя неделями ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Союз России с Белоруссией можно будет считать состоявшимся после «скучной работы» по согласованию документов для объединения. По мнению премьера, существует два пути достижения Союза России с Белоруссией, передает ФАН.

«Реализовывать Договор 1999 года… Этот путь продвинутый для России и для республики Беларусь, но только нужно создать те институты, которые не созданы… Пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов», — отметил глава кабмина.

Также он уточнил, что необходимо согласие двух стан, потому что «насильно» затянуть их в объединение невозможно и бессмысленно.

«Второй путь — идти по тому договору, который был подписан, и реализовывать позиции, которые вытекают напрямую из договора», — подчеркнул Медведев.

За день до этого Лукашенко в ходе совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями заявил, что

Минск готов к пересмотру подхода к интеграции с Россией.

Президент Белоруссии в ходе совещания напомнил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции, передает НСН.

«Мы к этому готовы», — отметил Лукашенко.

По его словам, на уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов двух стран.

В феврале нынешнего года Лукашенко признался, что их с Путиным волнует судьба союзного государства после их ухода с высших постов.

«Мы откровенно друг другу говорим, что мы не вечные, мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать», — заявил президент Белоруссии.

Он пояснил, что давно обсуждаются союзные отношения Москвы и Минска.

«Мы давно договорились с президентом, что нам надо рассмотреть развитие именно наших союзных отношений в рамках Белоруссии и России. Посмотреть на союзный договор, что мы там не выполнили за последние годы», — сказал Лукашенко.

Тогда же главы двух государств провели переговоры в Сочи. Комментируя встречу,

Путин заявил, что решение спорных вопросов с Белоруссией «не терпит суеты».

Как отмечалось, журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников задал Путину вопрос о том, когда ему удастся решить спорные вопросы с Лукашенко.

«Серьезные решения не терпят суеты», — ответил российский лидер.

Месяцем ранее Лукашенко во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым заявил, что одинаково относится к россиянам и белорусам.

«Русских с белорусами столкнуть не удастся никогда, по крайней мере, пока я президент. Для нас русский человек, для меня лично, то же самое, что и белорус», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что Белоруссия останется для россиян «родным домом», и жители страны «полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать».

В конце прошлого года Лукашенко поздравил Путина с Новым годом и Рождеством и отметил, что союз двух стран можно считать состоявшимся.

Лукашенко напомнил, что в 2019 году отмечается двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. По словам белорусского президента, хотя странам пришлось пройти непростой путь, с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся.

Президент Белоруссии добавил, что воля россиян и белорусов будет способствовать интеграционному строительству, многоплановому сотрудничеству и формированию общей новейшей истории.

Также в декабре 2018 года премьер Медведев на заседании Совета министров Союзного государства заявил, что Москва готова проводить единую налоговую и тарифную политику с Минском. По его словам, углубленная интеграция предусматривает общий эмиссионый центр, суд и Счетную палату.