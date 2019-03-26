Ошибка Трампа? Мир ополчился на США из-за Голан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о последствиях признания израильского суверенитета над Голанскими высотами.

Реклама

«Подобное решение однозначно имеет негативные последствия — и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии. Это ни у кого не вызывает сомнения», — заявил Песков, отметив, что США в очередной раз нарушают нормы международного права. Пресс-секретарь президента также сообщил, что Россия сожалеет о решении Вашингтона.

«Главное — это, наверное, еще один шаг Вашингтона, который сделан в однозначное нарушение международного права. Мы весьма сожалеем»,

— подчеркнул Дмитрий Песков. Представитель Кремля также сообщил, что Владимир Путин и президент Ливана Мишель Аун планируют обсудить признание США израильского суверенитета над Голанскими высотами. Встреча двух лидеров состоится в Москве, 26 марта.

Ранее Дмитрий Песков уже предупреждал, что решение Белого дома может привести к дестабилизации ситуации в регионе. «Безусловно, подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал Песков 22 марта. Он подчеркнул, что в данном случае слова Трампа — это «только некий призыв», и пожелал, чтобы заявление американского лидера так и остались призывом.

До 1967 года Голанские высоты входили в состав Сирии. Израиль занял эту территорию по итогам войны Судного дня (1973 год) и соглашения о разъединении войск. Миротворческие посты ООН действовали на Голанских высотах с 1974 года.

Миссия была свернута в 2013 году после вторжения в регион террористов. В 2018 году сирийские военные установили контроль над провинцией Эль-Кунейтра, которая граничит с Израилем.

После этого российская военная полиция оборудовала вдоль линии «Браво» наблюдательные посты. Тогда же миротворцы ООН начали возобновлять патрулирование демилитаризованной зоны.

С позицией России по этому вопросу согласны многие мировые лидеры. Заявление Трампа вызвало негативную реакцию на международной арене.

В Турции, например, выразили обеспокоенность в связи с действиями Трампа. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал заявление «досадным». Он подчеркнул, что эти слова поставили Ближний Восток на грань нового кризиса. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что желание США признать суверенитет Израиля над Голанами обернется насилием.

Иран также заявил, что признание израильского суверенитета приведет к обострению конфликта. «Сионистский режим как режим оккупационный не имеет суверенитета ни над одной из арабских и исламских территорий. Необходимо быстро покончить с агрессией и оккупацией со стороны этого режима», — заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

Резко осудил решение Трампа и Евросоюз. Майя Косьянчич, представитель дипломатической службы ЕС, заявила, что европейские власти не намерены признавать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.

О нарушении международного права заявили во Франции, Германии, Испании и Британии.

«Если государственные границы необходимо изменить, это должно быть сделано посредством мирных переговоров с участием всех вовлеченных сторон», — сказала официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

Канада также отказалась признавать суверенитет Израиля над Голанами. В канадском МИД отметили, что «аннексия территории силой» запрещена международным правом. При этом в ведомстве подчеркнули, что Канада остается «верным другом Израиля».

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция международной организации по статусу Голан остается неизменной, несмотря на решение Трампа.

«Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — сказал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

Власти Сирии, ожидаемо, восприняли действия Белого дома как враждебный шаг.

«Позиция США стала вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу Голанских высот», — сказал постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари.

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанами сделало из Вашингтона «главного врага арабов».

Решение Трампа в ведомстве назвали «унизительной пощечиной» международному сообществу. Сирийский МИД также подчеркнул, что ООН утратила доверие и статус из-за действий США.

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, в свою очередь, выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу.

«В то время, когда Иран стремится использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент [США Дональд] Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп!» — написал израильский лидер в твиттере.