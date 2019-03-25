Визит перед выборами: Трамп отдал Израилю часть Сирии

Документ о признании суверенитета Израиля над территорией Голанских высот, которые лежат между Сирией и Израилем, был подписан президентом США в присутствии израильского гостя. Этот документ нарушает резолюцию ООН №497 от декабря 1981 года, согласно которой Голанские высоты признаются сирийской территорией, оккупированной Израилем. Эта резолюция была поддержана всеми странами-членами Совбеза ООН, в том числе и США.

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Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролируется Израилем, а небольшая — на востоке — Сирией. В период с 1944 по 1967 год вся территория Голанских высот входила в состав сирийской провинции Кунейтра.

В ходе Шестидневной войны 1967 года между Израилем и арабскими странами Голанские высоты были захвачены Тель-Авивом, а в 1981 году правительство Израиля провозгласило эту территорию своей, что не было признано международным сообществом.

Подписание Трампом прокламации о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами не меняет позицию России по этому вопросу.

«Ничего не поменялось, что до того, что после. Наша принципиальная позиция и оценки даны на сайте МИД», — заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

За несколько дней до визита израильского премьера президент США заявил, что признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, несмотря на резолюцию Совбеза.

Член бюро правящей партии «Ликуд» Ариэль Бульштейн в беседе с «Газетой.Ru» назвал это решение «соблюдением исторической правды». «Если бы не щедрость Британии и Франции, Голанские высоты должны были бы быть частью еврейского государства. Здесь находится половина всех древних синагог», — говорит политик, отмечая, что

единственное, для чего Сирия может использовать Голанские высоты — это «обстреливать территорию Израиля».

По мнению политика, эту позицию относительно Голанских высот многие разделяют и в Европе: «Все здравомыслящие силы понимают, что это навсегда, но они не готовы официально поддержать США». По мнению Бульштейна это связано с тем, что европейские страны не могут решиться на этот шаг, учитывая отношения с арабскими странами.

Напомним, что страны ЕС осудили американскую позицию в отношении признания Голанских высот. «Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года», — заявила представитель Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич, добавив, что к этим территориям относятся Голанские высоты. Ранее ЕС не согласился с позицией США по другому принципиальному для Вашингтона вопросу — иранской ядерной сделке. После выхода из нее США, страны Европы заявили, что намерены ее сохранить.

Визит премьер-министра Израиля в Вашингтон готовился заранее, но эксперты отмечают, что сейчас он имеет особое значение в связи с тем, что в Израиле идет предвыборная кампания.

Действующий премьер вновь планирует занять свое место по итогам голосования, которое пройдет в апреле.

Однако Бульштейн из Ликуд считает, что рассматривать вопрос признания США Голан через призму выборов нельзя «Это близорукий подход думать, что США делают такой разворот для того чтобы поддержать Биби (сокращенное имя израильского премьера, — «Газета.Ru»).

При этом он также отмечает, что для большей части израильского общества «важны отношения с Вашингтоном, позиции с которым в настоящее время совпадают один к одному». Тем не менее, Бульшейн говорит, что

американский президент хочет, чтобы Нетаньяху вновь был избран премьером Израиля.

Сам Трамп отрицает, что его шаг по признанию суверенитета Израиля над Голанскими высотами как-то связан с выборами в Израиле. «Я бы даже не знал об этом, — сказал Трамп в отрывке интервью Fox News, опубликованном в сети. — Я слышал, что у него (Натаньяху) все хорошо, я не знаю, хорошо ли сейчас, но я слышал, что у него все хорошо. Но я думаю, что другая сторона, кто бы ни был против него, также поддерживает то, что я только что сделал. Каждый президент говорил, что «сделает это». Я тот, кто это делает».

Однако какими бы идеями не был движим Трамп в вопросе признания Голан, по мнению обозревателя телеканала CNN Аарона Давида Миллера американский президент — это человек, который сегодня больше всех необходим Нетаньяху:

«Он отчаянно нуждается в одобрении Трампа, чтобы создать свой имидж незаменимого человека — единственного израильского политика, который может управлять Вашингтоном и президентом США».

Обозреватель отмечает, что израильский премьер находится в уязвимом положении — ему грозит обвинения по делу о коррупции, хотя сам Нетаньяху отрицает какие-либо нарушения со своей стороны. Его сторонники считают, что обвинения политически мотивированы.

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В ходе своего визита израильский лидер планировал выступить перед двумя палатами конгресса США, однако этого не произойдет из-за сокращения визита в связи с ракетными обстрелами Израиля с территории сектора Газа, которые произошли в понедельник 25 марта в день визита премьера.

«Я <...> незамедлительно вернусь в Израиль, чтобы на месте руководить нашими действиями. Государство Израиль подверглось преступному нападению, и мы силой ответим на него», — подчеркнул премьер во время визита.

По словам Нетаньяху, Иерусалим «силой ответит на нападение».

Ракета, выпущенная из сектора Газа по жилым кварталам Израиля, стала уже второй за две недели. По неизвестным причинам, система противоракетной обороны «Железный купол» не сбила снаряд, хотя пуск был обнаружен, а сирены воздушной тревоги сработали в штатном режиме. В результате ракета попала в жилой дом в населенном пункте Херут, расположенном в паре километров к северо-востоку от Тель-Авива, взрывом ранило 7 человек.

Армия Израиля в свою очередь заявила о начале атаки по объектам радикального движения ХАМАС, расположенном в секторе Газа. Эти действия получили полную поддержку США. Президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с премьером Израиля, что Вашингтон признает абсолютное право Израиля на самооборону.