Первый кандидат? Сможет ли Зеленский победить

Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому рейтинг кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского превысил 30%. Исследование было проведено с 14 по 22 марта.

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«Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев», — говорится в заявлении.

Зеленский оторвался от своих ближайших конкурентов почти в два раза.

На втором месте в рейтинге находится нынешний президент Украины Петр Порошенко с 17,1%, а за ним следует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с показателем 12,5%.

Примечательно, что почти четверть украинцев — 24,7% — за неделю до голосования так и не определилась с выбором кандидата. Исход голосования во многом определит именно явка, особенно с учетом того, что различных кандидатов поддерживают различные группы населения.

Так, действующего президента поддерживают специалисты и предприниматели, а Юлию Тимошенко — пенсионеры. Зеленский же наиболее популярен у студентов, которые не отличаются склонностью к высокой явке, и домохозяек. Успех шоумена на этих выборах напрямую зависит от его способности мобилизовать свой электорат.

Несмотря на это, многие соцопросы уверяют, что Зеленский — фаворит гонки, который победит на выборах, если выйдет во второй тур. Такие данные, например, приводятся в исследовании центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований им. А.Яременко.

По данным соцопроса, если Зеленский выйдет во второй тур с главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, то он одержит победу с результатом в 36,9% голосов, тогда как его оппонент наберет только 21,4%. Если он станет конкурентом нынешнего президента Петра Порошенко, то выиграет с результатом 41,1% (против 18,2%), считают авторы исследования.

Однако в обоих этих случаях также надо учитывать роль неопределившихся избирателей.

Впрочем, эксперты в целом скептически относятся к прогнозам, сделанным на основе соцопросов. Например, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что «верить социологическим опросам на Украине на сегодняшний день не представляется возможным, поскольку они, как правило, носят заказной характер».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также «не склонен верить украинским соцопросам»:

«Есть большие сомнения, что в этой стране на данный момент существует добросовестная социология».

Но даже если взять за скобки «специфику украинской социологии», о которой говорят эксперты, соцопросы уже несколько лет как перестали вселять доверие.

Например, в 2016 году подавляющее большинство социологов утверждали, что на американских выборах победит Хиллари Клинтон. Однако кто на самом деле стал 45-м президентом США хорошо известно. Похожая ситуация произошла в прошлом году на президентских выборах в Бразилии — перед голосованием соцопросы предрекали будущему президенту страны Жаиру Болсонару не больше 30%, однако уже в первом туре он набрал 46% голосов.

Есть множество факторов, которые могут стать причинами подобных разночтений в соцопросах и окончательных результатов выборов. Играет роль и человеческий фактор — респонденты могут скрывать свое мнение, отказываться общаться с социологами, или технологический — некоторые соцопросы до сих пор проводят с помощью проводных телефонов, которыми с каждым годом пользуются все реже.

Наконец, за пару дней до выборов агитация за кандидатов на местах разворачивается с особой силой. Наибольшую пользу это приносит тем политикам, у которых больше финансовых или административных ресурсов.

Соцопросы часто просто не успевают отразить столь поздние изменения в общественном мнении.

Но, справедливости ради, и полностью списывать со счетов данные социологов нельзя. Во-первых, соцопросы наглядно демонстрируют тенденции предвыборной гонки. Во-вторых, даже в наши дни прогнозы социологов могут поражать своей точностью. Например, на последних президентских выборах во Франции, данные соцопросов совпали с реальными результатами выборов вплоть до 1%.