Глава Белого дома Дональд Трамп инициирует ответные действия против своих недоброжелателей и критиков в рамках расследования спецпрокурора Роберта С. Мюллера III, выявившего, что Россия не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, пишет издание The Washington Post.

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В течение часа после изучения результатов по данному делу Трамп призвал к началу расследованию против своих критиков и объявил себя жертвой. Помощники говорят, что американский лидер планирует осветить стоимость расследования.

Он также призвал организации уволить представителей СМИ и бывших правительственных чиновников, которые, по его мнению, выдвинули ложные обвинения в его адрес.

«Обидно, что нашей стране случается такое. Если честно, жаль, что вашему президенту пришлось пройти через это», — признался президент США.

Помощники назвали Трампа радостным, и президент назвал его «полным и полным оправдывающим».

«Не было никакого сговора с Россией,

это (обвинение – прим. «Газета.Ru») является самой нелепой вещью, которую я когда-либо слышал», — сказал Трамп в комментарии телеканалу BBC.

Люди из ближайшего окружения Трампа говорят, что он был очень взбешен тем, что исследование отвлекало его от осуществления основных задач, и вообще глава Белого дома чувствовал себя заложником критиков, которые не воспринимали его в качестве законного президента.

Результаты расследования были безошибочной политической победой Трампа. Однако степень его триумфа может быть умеренной, если демократы преуспеют в своем стремлении выпустить полный доклад Мюллера и документы покажут сомнительное поведение президента, уверяют авторы заметки.

Выводы на четырех страницах о расследовании, проведенном Мюллером, устранили одну из самых темных туч, нависших над президентством Трампа, несмотря на то, что куратор дела не пришел к выводу о том, препятствовал ли глава Белого дома правосудию, пишет WP.

В воскресенье демократы дали понять, что они хотели бы ознакомиться с полным отчетом Мюллера и что они призовут генерального прокурора США Уильяма П. Барра дать показания по этому расследованию под присягой.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в опубликованной части доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера нет «ничего нового».

«Мы видели некую выжимку… которое, впрочем, ничего нового не говорит, кроме признания отсутствия какого-то сговора

(России и предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа. – «Газета.Ru»)», — отметил представитель Кремля.

Он также допустил возможность улучшения российского-американских отношений на фоне итогов расследования. По словам Пескова, Путин не раз заявлял о заинтересованности российской стороны в «добрых отношениях» с Соединенными Штатами.

«Поэтому в данном случае мяч абсолютно там, и этот мяч в Хельсинки был передан президенту Трампу», — сказал пресс-секретарь главы российского государств.

Он добавил, что Россия никогда не инициировала нанесения ущерба отношениям с американской стороной. Песков уточнил, что Москва не начинала процедуру расторжения стратегических договоров, важных для мировой безопасности и стабильности, а также не захватывала «бандитским образом» американские диппредставительства на своей территории.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев указал, что долгожданный доклад Мюллера доказал то, что в России знали с самого начала: никакого сговора Трампа и кого-либо из его команды с Кремлем не было.

Даже гонявшие все это время главу Белого дома

журналисты CNN отметили, что доклад является юридическим оправданием президента и достаточно полной его реабилитацией.

Нам в России праздновать тут особо нечего — в наш адрес обвинения сохраняются. Так что этот «праздник» — у них там, в Америке, да и то только у протрамповской части истеблишмента. Остальным заупокойную впору заказывать», — подчеркнул сенатор.

При этом, по его словам, Москва все равно должна отреагировать на выводы комиссии Мюллера.

«Два года непрестанной лжи. Из-за чего [Трамп] был, по сути, вынужден вводить все более и более жесткие меры в отношении нашей страны. А потому два года не просто потерянных для российско-американских отношений, но просто сокрушительных для них. Кто-то ответит за этот ущерб? Кто-то извинится? Кто-то будет что-то корректировать?», — задался вопросом парламентарий.

Он также спрогнозировал, что санкции с России все равно не будут сняты.

«Не будем забывать, что практически все свои антироссийские решения Конгресс оформлял в виде законодательных актов — это не просто предусмотрительность: полагаю, те, кто обвинял Трампа в сговоре с Москвой, прекрасно знали, что это ложь, но им нужно было выиграть время, чтобы напринимать всю эту массу законов против России и связать Белый дом по рукам. И это им удалось», — пояснил член верхней палаты российского парламента.

С ним в этом согласился член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, передает ФАН.

«Нескрываемые планы Вашингтона ввести новые санкции против нашей страны не связаны с какими-то конкретными обстоятельствами взаимоотношений США и России.

Это для Соединенных Штатов абсолютно стандартное поведение: они немножечко пытаются запудрить всем мозги, «припудрить» свои истинные намерения, обвинив ту или иную неугодную или конкурирующую с ними страну в каких-либо преступлениях», — указал депутат.

Экс-глава ФБР Мюллер возглавил комиссию по расследованию «российского следа» осенью 2017 года. Согласно отчету минюста США, к марту 2018 года его группой было потрачено около $2,7 млн, которые пошли на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Личные траты Мюллера на расследование составили $4,5 млн. При этом на будущий 2019 год команда Мюллера заложила на свои траты сумму в $10 млн.

За время работы комиссией Мюллера были выдвинуты обвинения против советников Трампа и его личного адвоката. Так сроки получили политехнолог Трампа Пол Манафорт и его личный адвокат Майкл Коэн. Комиссия также выдвинула обвинения против экс-советник по национальной безопасности генерала Майкла Флинна. При этом – ни одно из этих обвинений не связано с самим делом о «вмешательстве», передает НСН.