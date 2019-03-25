Без русских и немцев: кого Украина не пустит на выборы

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 2020 наблюдателей на выборы, который пройдут 31 марта.

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«Комиссия зарегистрировала 65 официальных наблюдателей от Всемирного конгресса украинцев на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Таким образом, на 25 марта 2019 года комиссия зарегистрировала 2020 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств», — сообщается в официальном заявлении ЦИК.

В частности, следить за проведением выборов будут наблюдатели от Общественного Союза «Международное Сообщество по правам человека», Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ), Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи Совета Европы.

%Также среди иностранных наблюдателей Центризбирком зарегистрировал представителей Польши, Швеции, Японии, Португалии, Литвы, Словакии, Иордании.

Помимо этого, одобрена регистрация официальных наблюдателей от всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы» в заграничном избирательном округе, Международного республиканского института, Всемирного конгресса украинцев, международной неправительственной организации Canadem.

Парламентская ассамблея ОБСЕ отправит более ста наблюдателей. Возглавлять миссию будут почетный президент организации Илка Канерва и казначей Дорис Барнетт. Канерва назначен специальным координатором миссии, 1 апреля он даст пресс-конференцию и расскажет о ходе выборов.

«На выборах 31 марта ПА ОБСЕ будет тесно сотрудничать с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской ассамблеей НАТО и Европейским парламентом», — сообщили в Парламентской ассамблее.

В то же время ЦИК отменила регистрацию одного официального наблюдателя от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и одного официального наблюдателя от Украинского Конгрессового комитета Америки.

В регистрации также отказано и россиянам. В ЦИК приняли решение не допускать 24 представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которые имеют российское гражданство. Секретарь организации Наталья Бернацкая заявила, что граждане «государства-агрессора» не должны быть наблюдателями на президентских выборах.

Впрочем, подобное решение не стало неожиданностью. Еще в начале февраля Верховная Рада приняла закон, который запрещает россиянам присутствовать на выборах в качестве наблюдателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко поддержал эту инициативу и подписал закон спустя три недели.

Несмотря на эти меры, БДИПЧ ОБСЕ все же подал список с именами 24 россиян.

Сам Порошенко на этот счет высказывался однозначно. Он, например, заявлял, что

«как украинский главнокомандующий даст приказ государственной погранслужбе не пропустить российских граждан», следующих на выборы наблюдателями в составе миссии ОБСЕ.

Россия встретила подобный шаг с возмущением. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал его дискриминацией, которая может привести к «понижению уровня легитимности проводимых действий». Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отказ Киева в допуске российских наблюдателей на выборы является нелегитимным. Он также добавил, что Россия намерена оценивать президентские выборы на Украине по достоинству.

Кроме того, замглавы МИД России Григорий Карасин заявлял, что Москва будет настаивать на соблюдении ее прав на осуществление наблюдения за выборами президента на Украине.

«Это нарушение существующих норм международного общения, когда какими-то посторонними решениями препятствуют отправлению нормальных международных функций международных организаций, которые призваны организовывать наблюдение за всеми без исключения выборами», — заявлял Карасин в начале марта.

Впрочем, 25 марта Россия приняла решение не отправлять своих наблюдателей на Украину в целях безопасности.

«Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии <...>. В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — заявили в министерстве иностранных дел.

Тем не менее, российский МИД продолжит следить за ходом предвыборной кампании и самими выборами на Украине. Кроме того, внешнеполитическое ведомство продолжит «тесно» сотрудничать с Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Москва также рассчитывает, что, несмотря на отсутствие наблюдателей из России, организации смогут предоставить объективную картину «без оглядки на политические пристрастия и не опасаясь вызвать негативную реакцию» со стороны Киева.

На Западе, отрицательно отреагировали на недопуск российских наблюдателей.

В феврале спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, например, советовал Киеву не принимать подобного решения.

«Это нормально, если российские наблюдатели [поедут на выборы на Украину], но под началом БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ]. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам», — написал Волкер в своем твиттере.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что австрийские власти разочарованы решением Украины не допускать российских наблюдателей на президентские выборы. Она добавила, что Австрия выразила протест Бюро по демократическим институтам и правам человека в связи с решением украинских властей.

«Однако в рамках БДИПЧ будет проходить присутствие наблюдателей, и БДИПЧ это важный, центральный элемент ОБСЕ», — добавила Кнайсль.

Впрочем, россияне стали не единственными, кому было отказано в регистрации.

В начале марта немецкий политик и глава фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что украинские власти отказали в аккредитации наблюдателями на выборы президента Украины ряду его однопартийцев.

Он рассказал, что аккредитация на украинские выборы идет «жестко и замедленно». Политик подчеркнул, что украинские власти не аккредитовали, в том числе, «двух депутатов из бундестага».

«Со стороны Украины нет никакой поддержки, чтобы наблюдатели из Германии принимали участие», — сказал Маурер.

Он добавил, что на Украине опасаются, что наблюдателями могут стать люди с пророссийской позицией.

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк заявил, что на территорию страны уже прибыли около 400 официальных иностранных наблюдателей. Кроме того, зарегистрированы более 300 иностранных журналистов, 80 из них уже приехали на Украину.

В связи с этим пограничные службы и МВД перешли на усиленный режим работы.

Первый заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Олег Мельчуцкий рассказал, что ведомство уже проверило все объекты, на которых будут размещены избирательные участки.

«На некоторых из них выявлены нарушения, о чем были проинформированы содержатели соответствующих помещений. В день голосования на каждом избирательном участке будет организовано дежурство пожарного поста», — сказал Мельчуцкий.