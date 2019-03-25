В центре скандалов: в чем обвиняют посла США на Украине

«Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут», — заявил Трамп-младший. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

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Свое заявление сын президента США Дональда Трампа сделал по мотивам интервью бывшего федерального прокурора США Джо ДиГеновы. В эфире телеканала Fox News ДиГенова заявил, что

посол США на Украине на встречах с украинскими чиновниками уверяла, что им не стоит беспокоиться по поводу президента Дональда Трампа, так как его ожидает импичмент.

Неясно, на чем основываются заявления экс-федерального прокурора, однако если будет выяснено, что они соответствуют действительности, посла ждет отставка. Как отмечают эксперты в области дипломатии, посол является назначенцем президента и должен быть лоялен к проводимой им политике.

Мари Йованович является выпускницей Принстонского университета, где она занималась историей и российскими исследованиями. Будущий дипломат также обучалась в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина, а в 2001 году окончила магистратуру в Национальном военном колледже США. После окончания университета работала в Нью-Йорке в рекламном бизнесе.

Послом на Украине Йованович стала 23 августа 2016 года, еще во времена президента-демократа Барака Обамы.

Недавно ее имя прозвучало в контексте скандального заявления, сделанного генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Сам Луценко в интервью телеканалу Hill сообщил, что Йованович во время их первой встречи передала ему список «неприкосновенных» граждан Украины.

Как отметил Луценко, это его возмутило, он сказал, что «это недопустимо» и никто — ни президент, ни парламент — не остановит его от возбуждения уголовного дела, если есть преступление.

Кроме того, генпрокурор рассказал, что его ведомство так и не получило фондов в размере почти $4 млн, которые, как предполагалось, посольство США переведет Генпрокуратуре. Он назвал отказ в переводе денег, предназначенных его офису, «довольно странной ситуацией».

После интервью генпрокурора американское посольство в Киеве полностью опровергло обвинения в адрес Йованович. Как отметили в представительстве, слова Луценко направлены на то, чтобы испортить репутацию американского посла.

«Такие атаки усугубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией», — говорится в ответе дипмиссии.

На защиту посла встал и Президент Украины Петр Порошенко. Он заявил, что полностью поддерживает Мари Йованович.

Порошенко напомнил, что отношения между Киевом и Вашингтоном «еще никогда в истории не были настолько эффективными, как сегодня». Важную роль в продвижении украинско-американских отношений играет и американский посол, считает политик.

По словам Порошенко, Йованович как представитель США и президента Дональда Трампа — «большого друга Украины» — имеет полную его поддержку. Это заявление глава республики сделал в ходе торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины создания Службы безопасности Украины (СБУ).

Издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в близком окружении, отмечает что

Луценко может уйти с должности из-за своих слов .

По словам источника, Луценко сказал украинскому лидеру Петру Порошенко, что он может уйти в отставку. Также источник утверждает, что президент заранее знал о том, что генпрокурор расскажет об этом в интервью.

«Они таким образом пытались понравиться Трампу… но, видимо, не учли, что наезд на американского посла в любом случае будет восприниматься как наезд на Америку», — отметил источник.

Как отмечается в публикации, Порошенко «фактически сделал крайним» Луценко. В свою очередь, генпрокурора это возмутило, и он доложил президенту, что готов подать в отставку еще до окончания президентских выборов.

Выборы на Украине пройдут 31 марта. Лидером предвыборной гонки стал актер и шоумен Владимир Зеленский. Его рейтинг превысил 30%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Киевского международного института социологии.

«Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев», — говорится в заявлении социологов.

Уточняется, что на втором месте находится нынешний президент Украины Петр Порошенко с 17,1%, а за ним следует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с показателем 12,5%.