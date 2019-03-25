Трамп оправдан: чем завершилось «российское расследование»

Глава Минюста США Уильям Барр в письме к главам обеих палат конгресса, опубликованных в СМИ США отметил, что спецпрокурор Мюллер не выявил какой-либо координации команды Трампа с представителями России.

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Об этом говорится в докладе Мюллера, который был обнародован в пятницу 22 марта Сам доклад пока не будет полностью обнародован, и окончательное решение о его публикации будет принято главой минюста США.

«Возможность публикации полного доклада ограничивается федеральными законами», — говорится в сообщении минюста. По данным ведомства,

некоторые детали отчета Мюллера используются в судебном расследовании.

Американский сенатор от демократов Джинн Шейхин обрушилась с критикой на спецпрокурора Роберта Мюллера из-за того, что его доклад по «российскому делу» не представлен общественности в полном объеме. Она отметила, что доклад имеет огромное значение для национальной безопасности.

«Нет оправдания тому, что мы не раскрываем все факты и скрываем детали», — заявила Шейхин.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировала публикацию выводов минюста США по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в американские выборы. По ее словам,

выводы по данному делу полностью оправдывают президента США Дональда Трампа.

Вице-президент США Майк Пенс призвал демократов согласиться на сотрудничество с президентом Дональдом Трампом, чтобы вместе работать над улучшением жизни в стране. Об этом он написал в твиттере.

Пенс отметил, что демократы потратили слишком много времени на «российское дело», вместо того, чтобы работать над актуальными проблемами страны.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал публикацию выводов минюста страны по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию «вмешательства России» в американские выборы. «Полное и безоговорочное оправдание», — написал он.

Президент США также добавил, что документ доказывает отсутствие сговора между ним и Россией. Трамп подчеркнул, что данные выводы доказали, что он не препятствовал правосудию.

В то же время, вопрос возможного препятствования Трампа правосудию остается открытым — в докладе четких выводов по этому вопросу нет.

На это обратил внимание адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который заявил, что в докладе Мюллера по «российскому делу» ему нравится все, кроме одного «но», передает Fox News.

Джулиани выразил разочарование тем, что Мюллер не оправдывал Трампа в части воспрепятствования правосудию, а оставил это решение на усмотрение генпрокурора.

В Москве пока не отреагировали на выводы Мюллера. По словам пресс секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, пока в Кремле не ознакомились с данным документом.

Телеканал Fox News назвал результаты расследования по «российскому делу» безоговорочной победой президента Дональда Трампа. В заявлении телеканала говорится, что

Трамп, который сотни раз публично заявлял, что его команда никогда не связывалась с Россией в предвыборный период, может чувствовать себя победителем.

Fox News отмечает, что отчет Мюллера поставил точку в почти двухлетнем разбирательстве, которое так и не привело к выдвижению каких-либо обвинений против американского президента.

Экс-глава ФБР Мюллер возглавил комиссию по расследованию «российского следа» осенью 2017 года.

Согласно отчету минюста США, к марту 2018 года его группой было потрачено около $2,7 млн, которые пошли на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Личные траты Мюллера на расследование составили $4,5 млн. При этом на будущий 2019 год команда Мюллера заложила на свои траты сумму в $10 млн. За время работы комиссией Мюллера были выдвинуты обвинения против советников Трампа и его личного адвоката. Так сроки получили политехнолог Трампа Пол Манафорт и его личный адвокат Майкл Коэн. Комиссия также выдвинула обвинения против экс-советник по национальной безопасности генерала Майкла Флинна.