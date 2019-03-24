Руки в крови: Порошенко обвинили в братоубийстве

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году. Об этом заявил молдавский политик Ренато Усатый в эфире телеканала «1+1», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Усатый показал копию постановления молдавской прокуратуры от 2012 года, подписанную прокурором Лилиан Рудей. В бумаге указано, что

группа лиц во главе с Порошенко создала ряд организованных преступных группировок, совершавших особо тяжкие преступления в Молдавии с 1996 по 2004 год.

Среди преступлений — мошенничество, хищения, а также «подозрения в адрес Порошенко в организации убийства родного брата, Михаила Порошенко». Большую часть указанного периода Порошенко работал на Украине — в 1998 году он был избран депутатом Верховной Рады

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По словам Усатого, Михаил Порошенко также занимался «строительством бизнес-империи», но в 1997 году умер при невыясненных обстоятельствах. По одной из версий, он утонул на одном из пляжей Кипра, по другой — погиб в автомобильной аварии.

Благодаря юридическим документам, отметил Усатый, новыми красками заиграло дело об убийстве семьи бизнесмена Константина Шупарского в Кишиневе. Вместе со своей женой и дочерью владелец акций компании Gemini был зарублен топором.

Усатый указал на заинтересованность Порошенко в этих акциях, а также на то, что бумаги после убийства Шупарских якобы перешли к будущему президенту Украины.

Ренато Усатый с 2015 по 2018 год был главой молдавского города Бельцы. В 2016 году против него было возбуждено уголовное дело по фактам угроз в адрес должностных лиц в ходе массовых протестов в Молдавии, передает ФАН. Усатый утверждает, что дело против него сфабриковали по заказу лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Интерпол удалил из своей базы дело лидера «Нашей партии» Ренато Усатого и прекратил его розыск — соответствующий сертификат, подтверждающий удаление из базы международной полиции, был выдан Генеральным секретариатом Интерпола. В международной полиции пришли к выводу, что это дело «политически мотивировано».

23 марта 2019 года кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко. По ее словам, следствие по этому делу ведут Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF, британский офис SFO, также привлечен суд Кипра. Она уточнила, что против окружения Порошенко уже начали расследование и в США.

Тимошенко подчеркнула, что эти расследования свидетельствуют о невыполнении украинскими силовыми структурами своих функций. «Генпрокуратура и Служба безопасности Украины превратились, по сути, в департаменты корпорации Roshen [кондитерская корпорация, которая принадлежит Порошенко], которые не имеют ни свободы, ни желания расследовать резонансные коррупционные дела Порошенко и его окружения», — подчеркнула кандидат в президенты.

Ранее президента Украины Петра Порошенко встретили в Чернигове, куда он прибыл в рамках предвыборной кампании, криками «Ганьба!» и «Геть!», что означает «позор» и «вон». Крики стали раздаваться, когда украинский лидер проходил мимо членов партии «Национальный корпус». После этого Порошенко отказался отвечать на их вопросы.

«Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!» — сказал глава государства.

Накануне Порошенко стал героем мемов, насмешив пользователей сети своим поспешным «побегом» с собственного митинга в Житомире. Как сообщает издание «Страна.ua», на выступление Порошенко пришли несколько десятков украинских националистов.

«Позор! Пошел вон! Брехло!» — скандировали в адрес Порошенко члены «Национального корпуса». В ответ украинский лидер назвал радикалов «негодяями». После этого Порошенко поспешно ушел с митинга.

Коррупционный скандал прогремел на Украине в конце прошлого декабря. Согласно результатам журналистского расследования, украинские оборонные компании через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников поставляли по завышенным ценам запчасти с военных складов ВСУ, а часть деталей якобы поставлялась из РФ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовные дела в отношении фигурантов дела. По данным директора НАБУ Артема Сытника, общие убытки от воровства в «Укроборонпроме» достигают 1 млрд гривен ($37,8 млн).

Хотя коррупционный скандал и оказал влияние на рейтинг Порошенко, его эффект оказался не столь разрушительным, передает НСН. Более того, среди тех избирателей, которые собираются голосовать и уже определились с выбором, уровень поддержки действующего президента хоть и незначительно, но подрос и сейчас составляет порядка 20%. Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Центризбирком Украины зарегистрировал 44 претендента (из них пятеро позже сняли свои кандидатуры). Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.