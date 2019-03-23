Не годен для спецслужб: в Киеве рассказали о прошлом Порошенко

Когда нынешний президент Украины Петр Порошенко еще учился в украинском вузе во времена СССР, он хотел работать в одной из спецслужб, рассказал бывший директор Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Также попасть в правоохранительные планировал и экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, указал генерал.

По его словам, Порошенко и Саакашвили в период обучения в киевском Институте международных отношений рассматривались как возможные кандидаты для работы в спецслужбах, с ними поддерживались контакты со стороны правоохранителей, а также в их отношении проводились проверки, передает РИА «Новости.

«Они сами изъявили желание действительно работать в спецслужбах, даже когда я читал лекцию на факультете Международного права, подошел ко мне Саакашвили, а в целом, в институте, в перспективе, подошел сам Порошенко и сказал: «Я хотел бы работать в спецслужбах», — пояснил бывший правоохранитель.

Он признался, что Порошенко не подошел для работы в специальных силовых ведомствах.

«Мы их изучали до последнего периода. Соответственно, Союз развалился, после того проходило изучение и на последних этапах, по объективным причинам,

Петр Алексеевич Порошенко не соответствовал стандартам кадрового аппарата спецслужб тогда уже Украины»,

— пояснил Маломуж.

Саакашвили же прошел все испытания и был признан годным, но выбрал политическую карьеру после возвращения в Грузию, приводит ФАН слова украинского разведчика.

В январе нынешнего года Порошенко присудил лидеру неканонической «православной церкви Украины» Филарету звание героя Украины. Он также получил орден «Золотая звезда» и орден Украины.

Вручение наград прошло в ходе мероприятия по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

В 1980-х годах в прессе появлялись заметки, что священник якобы сотрудничал с КГБ и даже имел кличку «Антонов». Сам Филарет говорил об этом так в одном из интервью: «В советские времена никто не мог стать архиереем, если на это не давал согласие КГБ. Поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было бы неправдой. Был связан, как и все…»

Годом ранее оппозиционный грузинский телеканал «Рустави-2», близкий к Саакашвили, обнародовал заявление Порошенко, которое, как утверждается, было написано им в 2007 году после того, как Порошенко не пустили в Россию. Он на тот момент являлся депутатов Верховной рады.

В обязательстве, датированном 3 февраля 2007 года, действующий

украинский лидер обещает не заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

«Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ», — указывалось в тексте.

В другом заявлении, якобы адресованном Порошенко директору ФСБ России, подчеркивалось, что украинский политик занимается привлечением инвестиций в интересах России. Вскоре администрация президента Украины опровергла достоверность этих сообщении.

В середине декабря 2017 года украинские СМИ сообщали, что Саакашвили направил Порошенко письмо с предложением помириться. Два дня спустя грузинский политик подтвердил эту информацию. Грузинский политик сказал, что передал письмо Порошенко после освобождения из-под стражи. По его словам, он «делал то, что делают победители, люди, уверенные в своей правоте».

«Я ему сказал: «Вы меня обвинили неправильно. Вы не можете не знать, что это оскорбление — называть меня российским агентом». Мне сказали, что через пару дней президент готов встретиться. Но я сказал: «Нет, так не пойдет. Я не тот человек, который будет через задние двери куда-то заходить», — заявил Саакашвили.

В тот же день пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем фейсбуке опубликовал письмо Саакашвили.

«Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще очень радует врага Украины», — указывалось в послании.

Став в 2014 году президентом Украины Порошенко подписал закон о люстрации представителей прежнего руководства страны. Комментируя инициативу, новый глава государства написал в твиттере, что

люстрация призвана очистить госаппарат Украины от «агентов КГБ и верхушки партии регионов».

Вскоре глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что уволил 91 сотрудника своего ведомства, включая глав ОВД и восьмерых генералов. Впрочем, никаких сколь-нибудь значимых уголовных процессов и громких увольнений по итогам проверки проведено не было.

В этой связи американская газета The Wall Street Journal писала о «русских шпионах, симпатизантах и перебежчиках» в Службе безопасности Украины. Как заявляло издание, деятельность СБУ подрывают «шпионские игры» — эта украинская спецслужба боролась с коррупцией, «внутренними интригами и предательством» на протяжении многих лет, передает НСН.