Гора родила мышь: «российское дело» развалилось на глазах

Во второй половине дня в пятницу все американские телеканалы прервали регулярное вещание, чтобы сообщить срочную новость о том, что Роберт Мюллер завершил расследование так называемого российского дела.

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«Белый дом не получал доклада спецпрокурора и не был о нем проинформирован», — написала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в твиттере, засвидельствовав таким образом, что администрация Трампа никак не вмешивалась в работу спецпрокурора.

По ее словам, теперь отчет Мюллера будет рассмотрен генпрокурором США Уильямом Барром.

Сандерс также добавила, что Белый дом рассчитывают: процесс пойдет своим чередом.

Американские СМИ сообщили, что министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр может ознакомить членов конгресса с выводами расследования дела о «вмешательстве России» на выходных.

В настоящее же время доклад Мюллера видели лишь несколько человек.

Как отмечается, теперь Барр должен решить публиковать целиком доклад Мюллера или нет.

В течение часа с момента распространения информации о передаче отчета спецпрокурора главе минюста США телекомпания CNN фактически провозгласила победу Трампа в противостоянии с демократами по «российскому делу».

К такому выводу журналисты пришли на том основании, что отчет Роберта Мюллера не содержит новых обвинительных заключений. А это значит, что членам семьи американского президента правоохранительная система США не угрожает.

Адвокаты Трампа уже успели отреагировать на завершение расследования по «делу о России».

«Мы рады, что спецпрокурор США Роберт Мюллер передал свой доклад министру юстиции и генпрокурору Уильяму Барру», — говорится в заявлении адвоката Трампа Руди Джулиани.

Тем временем спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер потребовали от министра юстиции и генпрокурора Уильяма Барра представить конгрессу страны полную версию отчета Мюллера по делу о «вмешательстве России» в выборы.

Сам Барр подчеркнул, что намерен обеспечить наибольшую возможную прозрачность по отчету Мюллера.

Таким образом, длившееся два года расследование «русского дела» по сути привело Америку в тупик.

Отсутствие дополнительных обвинительных заключений свидетельствует о том, что основные преступления, которые вскрыл Мюллер, являются процессуальными. Речь идет, например, о лжесвидетельствовании. Преступления же Пола Манафорта и Майкла Коэна, скорее всего, так и остались бы безнаказанными, если бы эти двое не работали на Трампа.

Таким образом, «российское дело» в США, которое испортило отношения между Москвой и Вашингтоном до уровня холодной войны, оказалось по сути «пустышкой». И пока все складывается так, что ближайшие дни лишь усилят именно это впечатление от отчета Мюллера.