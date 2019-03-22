«Задница мира»: на что готов Трамп ради свержения Мадуро

Президент США Дональд Трамп 22 марта встретился с лидерами стран Карибского бассейна, среди гостей были руководители Содружества Багамских Островов, Доминиканской Республики, Гаити и Ямайки и Сент-Люсии.

Реклама

В официальном пресс-релизе Белого дома, распространенном перед встречей, говорилось, что «президент использует встречу как возможность поблагодарить эти страны за их поддержку мира и демократии в Венесуэле». Эти государства поддерживают Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы.

Особняком здесь стоит Гаити, и приглашение ее лидера Жовенеля Моиза в личную резиденцию США во Флориде выглядит как запоздалая попытка загладить вину.

Именно эту страну в январе 2018 года американский президент назвал «задницей мира»: «Почему у нас в стране все эти люди, прибывающие к нам из своих задниц мира», — задавался вопросом Трамп, уточняя, что речь идет о мигрантах из африканских государств и Гаити.

Аукционист Робин Белл, известный своей критикой в адрес 45-го американского президента, даже спроецировал на здание отеля Trump International Hotel в Вашингтоне надпись «задница» (англ. shithole) и несколько других антитрамповских лозунгов.

Две судьбы

Высказывания Трампа вызвали бурю возмущения не только в Гаити, но и во многих других странах мира, однако сейчас в стране пытаются забыть обиды. Гаитянским властям нужна помощь — здесь разразился серьезный политический кризис. По иронии судьбы, самого Моиза его противники считают ставленником США и требуют его ухода.

В столице Гаити вот уже несколько месяцев продолжаются демонстрации против властей: президента обвиняют в тяжелой экономической ситуации и коррупции. Масла в огонь подлила ситуация с задержанием нескольких вооруженных американцев, которые заявили, что находились в стране с «правительственным заданием».

Никакого судебного разбирательства не последовало, и американцев быстро отправили на родину. Как выяснили местные журналисты, граждане США работали в интересах президента Моиза и должны были вывести из национального банка $80 млн, чтобы отправить их на счет, подконтрольный президенту Гаити.

Негативное отношение Гаити к США имеет давние корни. Долгие годы во время «холодной войны» США поддерживали на Гаити диктатора Франсуа Дювалье, известного своими негуманными методами управления.

Несмотря на жестокость, известный во всем мире под кличкой «Папа-Док» Дювалье пользовался активной поддержкой западных стран и США, снабжавших его оружием в противовес соседней революционно-социалистической Кубе.

Символом жестоких расправ над инакомыслящими и недовольными режимом стали вооруженные отряды «Добровольцев национальной безопасности», известные под прозванием «тонтон-макуты».

«Тонтон-макуты — злые духи народной мифологии — отборные убийцы из тайной охранки Дювалье, обеспечивали ему не только «кладбищенское безмолвие» в стране, но и «переизбрание», а затем провозглашение «пожизненным президентом», — писал о них гаитянский писатель Жак Стефен Алексис, убитый впоследствии палачами лидера.

Отношения между странами несколько наладились в 1980-е годы — на Гаити тогда правил сын диктатора Жан-Клод Дювалье (или, как его называли, «Бэби-Док»), который недалеко ушел от отца. США под давлением мировой общественности заставили диктатора отказаться от власти и уехать за границу.

В 1990-е годы, во времена президентства Билла Клинтона, США вновь обратили свой взор на Гаити, руководствуясь в этот раз гуманитарными соображениями.

Страну по-прежнему лихорадило после десятилетий диктатуры, а у власти стояла военная хунта, лишившая власти законно избранного президента страны Жана Бертрана Аристида.

Борец против диктатуры Дювалье-младшего, автор зажигательных проповедей, интеллигент Аристид казался живым воплощением демократии. После свержения он получил убежище в США, а его встречу с президентом Клинтоном показали все американские каналы — Аристида даже сравнили с борцом против апартеида Нельсоном Манделой.

Несмотря на то что в 2000 году Аристид смог избраться на второй срок, он «закончил за упокой». Оппозиция обвинила его в коррупции и политических репрессиях, и история повторилась как фарс. Аристид был схвачен, после чего на американском военном самолете его доставили в ЮАР. В 2011 году он вернулся домой и жил тихой жизнью, пока вновь не был помещен под домашний арест.

Сам Моиз, которому демонстранты угрожают судьбой его предшественников, улетел в США в нелегкое время, оставив на хозяйстве нового премьер-министра страны Жана Мишеля Лапина взамен предшественника, которого отправили в отставку как одного из виновников кризиса.

В США хорошо знают о положении в стране, и хотя Трамп вряд ли позволит себе вновь говорить грубости в адрес Гаити, толку от ее поддержки США в вопросе Венесуэлы мало. У него у самого почти такая же ситуация, как у президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.