Твит раздора: зачем Трамп отдал Израилю Голанские высоты

В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.

«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года»,

— заявила представитель Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич, добавив, что к этим территориям относятся Голанские высоты.

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Ранее президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что американской стороне пора признать полный суверенитет Израиля над этими землями. «Спустя 52 года для США настало время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами!» — написал Трамп.

Он также добавил, что Голанские высоты представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиля.

При этом Трамп признался, что долго думал над этим вопросом. «Это было очень тяжелое решение для всех президентов [США], и ни один президент этого не сделал», — заявил Трамп.

Он также сравнил этот шаг с переносом американского посольства в Иерусалим. Трамп напомнил, что многие его предшественники на посту президента США также обещали перенести диппредставительство, но не сделали этого.

Мир в ожидании кризиса

Слова президента Трампа о возможности признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами спровоцировали напряженность на всем Ближнем Востоке, пишет The Washington Post. В частности, в Турции заявили, что намерение Вашингтона может спровоцировать новый полномасштабный кризис.

Газета отмечает, что утверждение Трампа о пересмотре статуса Голанских высот говорит о масштабном сдвиге в американской политике.

Сирия не предпринимает никаких военных усилий для освобождения Голанских высот с тех пор, как две трети территории были захвачены Израилем в ходе войны 1967 года. Однако заявления Трампа возмутили официальный Дамаск, который назвал это заявление «безответственным» и призвал Генсека ООН Антониу Гуттериша «занять недвусмысленную официальную позицию» по данному вопросу.

В России на слова Трампа также отреагировали негативно:

«Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН»,

— подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с позицией МИДа. «Подобные призывы могут существенно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Такая идея не способствует урегулированию на Ближнем Востоке, скорее наоборот», — подчеркнул Песков.

Высоты в часе езды от Дамаска

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролируется Израилем, а небольшая — на востоке — Сирией. В период с 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра.

В ходе Шестидневной войны 1967 года между Израилем и арабскими странами Голанские высоты были захвачены Тель-Авивом, а в 1981 году правительство Израиля провозгласило эту территорию своей, что не было признано международным сообществом.

Резолюция ООН №497 от декабря 1981 года, которая признает Голанские высоты оккупированной территорией, была поддержана всеми странами-членами Совбеза ООН, в том числе и США.

Стоит отметить, что в 1990-е годы и позже Дамаск проводил мирные переговоры с Израилем по возвращению Голан при поддержке Соединенных Штатов.

Начиная с тех времен на территории Голанских высот находились миротворцы ООН, чтобы не допустить столкновений между Израилем и Сирией. Территория находится всего лишь в 60 км от Дамаска. Во время конфликта в Сирии миротворцы были вынуждены покинуть свои позиции и возвратились туда лишь после того, как высоты были очищены от радикальных исламистов.

В Израиле неоднократно заявляли, что Голаны играют важнейшую роль для безопасности страны, так как с этой территории легко простреливается сам Израиль.

«Безопасность является ключевым вопросом для Израиля, который недавно сообщал, что раскрыл подпольную сеть «Хезболлы» на Голанах. Высоты являются таким барьером для ракет из Сирии и дают Израилю некое военное преимущество над сирийскими силами. Израильские самолеты не единожды совершали налеты на сирийские и иранские цели на юге Сирии, выныривая из-за Голан, таким образом, оставаясь незамеченными для радаров», — говорит «Газете.Ru», эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), специалист по Ближнему Востоку Юрий Бармин.

План Трампа — победа Кушнера

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа после заявления, что США готовы признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами: «В то время когда Иран стремится использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп!» — добавил Нетаньяху.

По мнению Бармина из РСМД, заявляя о необходимости признания притязаний на Голаны со стороны Израиля,

Трамп пытается оказать поддержку Нетаньяху на предстоящих в апреле выборах. К тому же эксперт считает, что заявления президента США по вопросу Голанских высот «является частью сделки века по Палестине».

Речь идет о плане израильско-палестинского урегулирования, которое США пытаются продвигать в регионе. Его главная идея — заручиться поддержкой арабских стран, которые могли бы убедить реализовать этот план стороны конфликта. Еврейское государство в последнее время начало сближение с рядом арабских государств на фоне общего негативного отношения к Ирану: «Я думаю, что Трамп пытается радикально изменить положение дел в пользу Израиля».

С этим мнением согласен и ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик, который напоминает, что продвижением плана активно занимается помощник президента США, его зять Джаред Кушнер.

Он также отмечает, что заявление надо рассматривать в контексте прав собственности, что стало главной темой в регионе в последнее время «Естественно, реакция будет резкой с разных сторон, а ответы будут разными. Но дело в том, что твит Трампа демонстрирует, как политика меняет ландшафт, чтобы соответствовать тому, что администрация считает неотложными шагами в своей политике против Ирана», — сказал эксперт «Газете.Ru».