Россия не в моде: в выборы США вмешивалась Украина

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере достаточно лаконичную запись: «Джон Соломон: По мере исчезновения российского сговора появляется украинский заговор, чтобы помочь [экс-кандидату в президенты США на выборах 2016 года Хиллари] Клинтон».

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Это заголовок статьи в The Hill авторства Джона Соломона, опубликованная изданием 21 марта. В материале рассказывается, в том числе, о высказываниях генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что у украинской прокуратуры достаточно материала, чтобы начать расследование по вопросу вмешательства украинских силовиков в американскую кампанию в США в 2016 году.

Речь идет о материалах, касающихся деятельности на Украине советника Трампа Пола Манафорта, который в свое время работал на предвыборной кампании тогдашнего президента Виктора Януковича.

Ранее Луценко рассказал и о другом факте — что американский посол на Украине Мари Йованович якобы передала ему список с фамилиями «неприкасаемых» людей. Однако, как уверяет сам Луценко, он принял решение наказывать всех, кто виновен в преступлениях.

«Никто в этой стране — ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол — не заставит меня отказаться от уголовного преследования за совершение преступления», — отметил Луценко.

В посольстве США на Украине поспешили откреститься от подобных обвинений и заявили, что слова украинского генпрокурора о получении списка неподсудных лиц не соответствуют действительности.

Госдеп также заявил, что слова Луценко являются «откровенным вымыслом». Кроме того, в дипломатическом ведомстве США подчеркнули, что Госдепартамент больше не оказывает финансовую поддержку канцелярии Луценко.

Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроед заявила, что Юрия Луценко необходимо отправить в отставку после его слов о получении «списка неприкасаемых» от американского посла. Об этом сообщает РИА «Новости». По ее словам, Луценко должен подтвердить свои заявления в адрес посла.

Она также добавила, что у президента Украины Петра Порошенко на столе могут быть «только два документа»: подтверждение информации генпрокурора Украины или представление в Раду об освобождении Луценко с должности.

Луценко — одна из самых влиятельных фигур украинской политики, и он надеется сохранить свое место даже в случае смены власти в стране. Он начал активно выступать с различными громкими заявлениями в предвыборный период. Недавно он высказался о скандале с коррупцией в украинском оборонном ведомстве. В частности, он заявил, что с точки зрения «человеческой логики» участниками коррупционной схемы в «Укроборонпроме» могут быть сын экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности Игорь Гладковский и бывший сотрудник «Укроборонпрома» Виталий Жуков, передает УНИАН.

Луценко рассказал, что коррупционная схема хищений в «Укроборонпроме» заключалась в получении необходимых для победы в тендере справок в Государственной фискальной службе Украины, Службе безопасности Украины (СБУ) и Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Стоит отметить, что недавно на Украине было закрыто дело против Луценко о незаконном обогащении, которое было возбуждено в 2017 году. Как отмечают местные СМИ, это не связано с отменой Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, которая произошла 26 февраля. Отмена этой статьи спровоцировала волну критики в международном сообществе. Теперь на Украине последовательно закрывают дела в отношении обвиняемых в незаконном обогащении.

Расследование по факту возможного незаконного обогащения Луценко началось еще в ноябре 2017 года. Тогда же национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) получили доступ к банковским и другим финансовым документам генпрокурора.