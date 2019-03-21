«Спасибо президент!» Как Трамп подарил Израилю Голаны

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.

Реклама

«В то время, когда Иран стремится использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент [США Дональд] Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо президент Трамп!» — написал израильский лидер в твиттере.

Ранее глава Белого дома действительно указал, что спорную сирийско-израильскую территорию необходимо отдать Израилю.

«По прошествии 52 лет Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, это имеет решающее стратегическое значение для безопасности государства Израиль и региональной стабильности!» — написал американский лидер в твиттере.

В январе нынешнего года сирийское агентство SANA сообщило об отражении израильской атаки на юге страны. Для этого были задействованы силы ПВО. В этот же день в Израиле объявили о перехвате ракеты, запущенной по Голанским высотам.

Вскоре Израиль нанес авиаудар по Сирии. В результате ночной атаки Израиля четыре сирийских военнослужащих погибли, был поврежден аэропорт Дамаска. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

«Погибли четверо сирийских военнослужащих, шестеро ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска», — сказали в центре.

Подразделения ПВО Сирии в ходе отражения атаки уничтожили свыше 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.

При этом израильские военные задействовали линию связи с российскими коллегами при ночных бомбардировках в Сирии, сообщил официальный представитель армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

«Деконфликтизационный механизм работает, используется обеими сторонами. Он был рутинно задействован минувшей ночью», — заявил военный.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии юбилейного, XV заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» и ответил на вопрос о ситуации на Голанских высотах.

«Мы имеем серьезные, глубокие отношения и с Ираном, и с Сирией. Больше того, мы в ходе дискуссий и диалога с иранскими партнерами некоторые вопросы решили, в том числе и отвод ударных систем оружия от израильских границ, от Голанских высот», — пояснил российский лидер.

Несколькими месяцами ранее Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом после российско-американского саммита в Хельсинки также рассказал, что стороны в ходе обсуждения затронули вопрос спорной сирийско-израильской территории.

«Хотел бы также отметить, что после завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, в так называемой южной зоне,

ситуация на Голанских высотах должна быть приведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск»,

— пояснил российский лидер.

Он добавил, что это позволит вернуть спокойствие на Голаны, восстановить режим прекращения огня между Сирией и Израилем.

Со своей стороны член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что вина за повышение напряженности на Голанских высотах лежит на США, которые своей непродуманной политикой привели к эскалации конфликта, передает НСН.

До 1967 года Голанские высоты входили в состав Сирии. Израиль занял эту территорию по итогам войны Судного дня (1973 год) и соглашения о разъединении войск. Миротворческие посты ООН действовали на Голанских высотах с 1974 года, передает ФАН.

Миссия была свернута в 2013 году после вторжения в регион террористов. В 2018 году сирийские военные установили контроль над провинцией Эль-Кунейтра, которая граничит с Израилем.

После этого российская военная полиция оборудовала вдоль линии «Браво» наблюдательные посты. Тогда же миротворцы ООН начали возобновлять патрулирование демилитаризованной зоны.

«Мы на сегодняшний день создали все условия, чтобы силы ООН по наблюдению и разъединению сторон смогли бы уже выставить свои посты и приступить полноценно по линии «Браво» выполнять те задачи, которые они выполняли до 2013 года», — подчеркнул начальник ГУ военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.