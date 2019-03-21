«Люди ждут понимания»: у Додона появилась проблема

В Молдавии прошло первое заседание парламента в новом составе. В четверг президент страны Игорь Додон призвал все политические силы к диалогу. «Наша задача сегодня — создать законное правительство, которое будет действовать на благо страны. Люди ждут от нас диалога и политического понимания, чтобы мы смогли найти компромисс ради национального интереса», — заявил Додон.

Реклама

По итогам прошедших недавно выборов, большинство голосов получила Партия социалистов, которую как раз и возглавляет Додон. Однако у нее нет абсолютного большинства голосов, а потому для формирования правительства ей нужно заручиться поддержкой политических оппонентов, занявших второе место, — блока либеральных правых партий ACUM.

У оппонентов Додона — Демократической партии Молдовы, которая в прошлом составе парламента получила большинство голосов, на этот раз 23,62%, левая партия «Шор» набрала 8,32%.

Практически все партии в парламенте уже сформировали фракции, однако взяли время для формирования коалиции. Пока парламенту не удалось избрать спикера.

Единственной партией, которая пока не создала фракцию, остается ACUM. Ее лидер Андрей Нэстасе обратился к журналистам с просьбой проявить «немного терпения».

При этом на заседании парламента во время выступления президента были не все. Один из лидеров блока ACUM Майя Санду в этот день вылетела в Брюссель. Как утверждают знакомые с ситуацией источники, поездка необходима для «консультаций» с представителями ЕС.

В европейских политических кругах пристально наблюдают за политическим процессом в Молдавии, учитывая, что эта страна получила ассоциацию с ЕС. К тому же, в настоящее время председателем Европейского Союза является Румыния, которая тесно связана с соседним государством.

В ЕС хотят формирования стабильной коалиции в Молдовии, смирившись, что в ней могут состоять пророссийские социалисты.

Предыдущее руководство страны во главе с Демпартией хотя и заявляло, что является приверженцем европейских ценностей, попортило европейцам немало крови.

В 2015 году генсек совета ЕС Турбьерн Ягланд даже написал колонку для The New York Times, где резко критиковал руководство Молдавии за невозможность справиться с коррупцией и даже провел параллели с «домайданной» Украиной. Речь шла о коррупции в связи с пропажей $1 млрд из трех коммерческих банков. Эти деньги были получены Молдавией в качестве кредита от ЕС.

Несмотря на антагонизм обеих политических сил у социалистов и либералов из ACUM есть общий враг — политик и олигарх Владимир Плахотнюк, один из ключевых игроков молдавской политики.

Плахотнюк, который стал главой фракции Демпартии, благодаря неформальным рычагам имеет большое влияние на местную политику. Его неоднократно критиковали социалисты, а в четверг перед парламентом страны прошел митинг партии ACUM, также направленный против Плахотнюка. «Будем требовать от депутатов добиться освобождения, захваченных олигархом Владимиром Плахотнюком государственных учреждений, освобождения политических заключенных, соблюдения демократических норм», — сказал Нэстасе, которого цитирует ТАСС.

Стоит отметить, что недавно с обвинениями в адрес бизнесмена-политика на страницах издания The Washington Post выступил даже экс-президент Грузии Михаил Саакашвили:

«Нефтяной и банковский магнат Владимир Плахотнюк контролирует вторую по величине политическую силу страны и создал альянсы с другими партиями для консолидации власти. Хотя Плахотнюк осуществляет полный контроль над парламентом, правоохранительными органами и судами, он не заинтересован в том, чтобы баллотироваться.

Его прозвище в Молдове — «кукловод», а прошедшие в прошлом месяце выборы только усилили его влияние на страну».

Автор статьи делает вывод, что США и Западу стоит посмотреть на тех, кто получает от них средства.

Однако без Плахотнюка формирование работоспособного правительства в Молдавии вряд ли возможно, уверен политолог Владимир Брутер. «На формирование правительства четких сроков не отводится, но я не думаю, что случится кризис», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Создание стабильного правительства, которое будет работать в большем контакте с президентом, чем предыдущее — это возможность для Додона реализовать инициативы по достижению компромисса между Кишиневым и Приднестровьем, считают эксперты.

«Проблему Приднестровья нельзя решить быстро. В Москве и Тирасполе хотят посмотреть, какой будет новая конфигурация молдавской власти», — говорит Брутер.

Эксперт напоминает об амбициозных планах Додона. Речь идет о так называемом «Большом пакете» Мюнхенской конференции по безопасности. В нем говорится и о урегулировании ситуации в Приднестровье. Додон видит Приднестровье в составе Молдавии как автономии или части федерации. Правда, пока в Приднестровье скептически относятся к планам молдавского президента.