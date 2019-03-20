Голосование отменяется: у Мэй не осталось вариантов

20 марта Тереза Мэй обратилась к Евросоюзу с просьбой отложить дату Brexit до 30 июня. «Как премьер-министр я не готова откладывать Brexit дольше», — сказала она, выступая в парламенте.

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Премьер-министр упорно пытается довести дело до конца. 12 марта ее соглашение потерпело поражение в парламенте во второй раз. На следующий день парламент проголосовал против выхода без сделки. И, наконец, Лондону ничего не оставалось, кроме как просить об отсрочке.

До 20 марта планировалось провести третье голосование по проекту. Премьер-министр собиралась протащить соглашение с третьей попытки и попросить Брюссель отложить дату выхода на три месяца, чтобы успеть принять нужные второстепенные законодательные акты.

Однако в ситуацию вмешался спикер парламента Джон Беркоу и нарушил планы Терезы Мэй. 18 марта во время дебатов он заявил о существовании парламентского правила, которое запрещает выносить на рассмотрение уже отклоненный законопроект в течение одной сессии. Внесение незначительных изменений в соглашение не поможет, отметил он. Беркоу запретил проводить голосование.

Сложно понять, действительно для него столь важны правила или же это хитрый политический маневр. The Daily Telegraph напомнил, что спикер голосовал против выхода Британии из ЕС. Однако должность Джона Беркоу предполагает политическую нейтральность.

Всего за десять дней до даты выхода страны из Евросоюза, когда правительство не может взять ситуацию под свой контроль, его решение может иметь самые различные последствия.

Фактически, Джон Беркоу заставляет Терезу Мэй внести в соглашение значительные изменения. Этого же от нее требуют депутаты с января. Однако премьер-министр просто не в силах это сделать. Евросоюз уже не один раз заявил, что не будет менять соглашение.

После того, как третье голосование по проекту Brexit было отменено, премьер-министр решила просить ЕС об отсрочке на три месяца. Новую дату выхода Великобритании из содружества она может представить как изменение в соглашении. Кроме того, в своем письме главе Евросовета Дональду Туску премьер-министр заявила, что намерена обсудить новые договоренности.

«Я намерена внести дополнительные внутренние предложения, которые подтверждают мои предыдущие обязательства по защите нашего внутреннего рынка, учитывая обеспокоенности, высказанные относительно «бэкстопа» (механизма, гарантирующего прозрачность границы между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit — «Газета.Ru»)», — приводит канцелярия Мэй выдержки из письма

Британский премьер в письме также пообещала провести новое голосование в Палате общин «как можно быстрее». В то же время, она признала, что до саммита ЕС, намеченного на 21-22 марта, это сделать явно не удастся.

Теперь слово за Евросоюзом. Однако, как поступит Брюссель — неизвестно. Европейские политики, уставшие от трудного разводного процесса, желают услышать от Лондона внятную причину для переноса.

«Не должно быть переноса Brexit без причин, не должно быть переноса для удовольствия продолжать обсуждать одно и то же», — заявляла министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.

Отсрочка Brexit до 30 июня точно не облегчит жизнь Брюсселю. Дело в том, что в мае намечены выборы в Европарламент (ЕП). В Брюсселе дали понять, что готовы пойти навстречу Великобритании в этом вопросе, однако, Лондону стоит учесть время проведения выборов в ЕП.

Страны содружества готовились к выборам в ЕП, рассчитывая, что Лондон, который, как предполагалось, выйдет из ЕС 29 марта, принимать участие в них не будет. Таким образом, европейские политики просчитывали варианты дальнейшего расклада сил в ЕП с учетом того, что занятые британцами места освободятся.

Великобритания, будучи одним из основных игроков в ЕП, может значительно поменять ход выборов.

Так, например, занимаемые британскими депутатами места решили сократить и распределить между представителями тех стран, которые представлены в меньшей степени. Пять мест планировалось отдать Франции, столько же Испании. Италии и Голландии пообещали отдать по три кресла, по два места должны получить Ирландия. Швеция, Польша, Австрия, Финляндия, Словакия, Хорватия, Дания, Румыния и Эстония ждали по одному месту.

Однако если Великобритания в мае будет находиться в составе ЕС, то расклад останется прежним. Лондон, в свою очередь, предусмотрел этот вариант. Еще в мае прошлого года на проведение выборов в Европарламент было выделено £829 тыс., на случай, если Brexit сорвется.

Когда Тереза Мэй направила ЕС письмо с просьбой об отсрочке, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что Brexit в июне доставит Брюсселю не мало юридических проблем.

«Любая отсрочка [Brexit], которую предложит Великобритания, должна либо длиться до 23 мая [до проведения выборов в Европарламент], либо быть перенесена на существенно больший срок, что потребует выборов в Европарламент [и участия в них Великобритании]. Это единственный путь обезопасить функционирование институтов ЕС и их возможностей в принятии решений», — цитирует Reuters выдержку из документа Еврокомиссии.

При этом глава Евросовета Дональд Туск уже заявил, что перенос даты выхода Великобритании из состава ЕС на более поздний срок возможен при условии одобрения сделки по Brexit британскими парламентариями.

Мэй в патовой ситуации. Она не может перенести Brexit без одобрения парламентом проекта, и не может получить это одобрение до переноса.

В ЕС положение британского премьера прекрасно понимают и осознают, какими могут быть последствия у сложившейся ситуации. «Надежда на организованный выход остается слабой и иллюзорной, но мы продолжим добиваться его», — говорит Юнкер.

Британия находится в критическом положении, и как будут развиваться события предсказать невозможно. Парламент Британии не может прийти к консенсусу. Брюссель, в свою очередь, не понимает, как действовать в сложившейся ситуации. Тереза Мэй может предпринять попытку отменить правило, на которое ссылается спикер парламента или вовсе привлечь королеву, чтобы она созвала парламент на следующую сессию.

Впрочем, еще можно попытаться отложить Brexit и на более длительный срок. Например, до 2021 года. The Guardian ранее со ссылкой на источник сообщал, что в Брюсселе готовы к такой отсрочке. Как сообщил источник издания, два года — «достойный период для решения нерешенных вопросов». Кроме того, именно через два года истечет проект семилетнего бюджетного периода Евросоюза.

Впрочем, сама Тереза Мэй ясно дала понять, что не хочет растягивать выход страны из ЕС на долгое время. Эту позицию разделяют и другие политики-евроскептики.

Один из лидеров британской группы евроскептиков в парламентской фракции консерваторов Джейкоб Рис-Могг заявил, что готов поддержать сделку Терезы Мэй, лишь бы не допустить дальнейшего пребывания страны в ЕС.

«Отсутствие соглашения лучше, чем плохая сделка, однако плохое соглашение лучше, чем остаться в Европейском союзе», — сказал он, отметив, что «двухлетнее продление» Brexit будет означать, что страна останется в составе ЕС.