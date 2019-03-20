«Петр кинул»: как олигархи пытаются помешать Порошенко

На Украине развернулось противостояние между действующим президентом Петром Порошенко и тремя украинскими олигархами. Влиятельные бизнесмены активно принимают участие в информационном сопровождении президентской гонки на Украине, стараясь не допустить Порошенко ко второму сроку президентства. Об этом сообщает «Украинская правда».

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В материале издания отмечается, что в конце 2014 года в Вене состоялась встреча трех олигархов и одного оппозиционного депутата: Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Виталий Кличко обсуждали предстоящие президентские выборы. Они приняли решение продвигать кандидатуру Порошенко и успешно справились с этой задачей. Однако, как отмечают авторы, шоколадный магнат не смог оправдать ожидания своих партнеров.

«Петр кинул. И Бог с ними, с деталями. Глобально он обещал две вещи — закончить войну и установить одинаковые правила для всех, чтобы все было по справедливости. А на самом деле все получилось в одну пасть», — цитирует слова очевидца венских переговоров «Украинская правда».

Иронично, что спустя пять лет ситуация поменялась кардинальным образом. Если в 2014 году экс-премьер Украины Юлия Тимошенко называла Порошенко «кандидатом от олигархов», то теперь бизнесмены поддерживают других политиков, но только не Порошенко.

«То, что Порошенко делает — за гранью добра и зла. Ок, если бы у него было 30-40% рейтинга, и он изменил страну! Но он просто довел людей до нищеты, а теперь этих бедняков хочет скупить. Этого нельзя допустить», — говорит в беседе с «Украинской правдой» один из олигархов.

Впрочем, как отмечается, далеко не все успешные бизнесмены рискуют играть против Порошенко в открытую. В политическом пространстве Украины на шансы действующего президента пытаются повлиять те же Фирташ и Левочкин. На этот раз к ним присоединился Игорь Коломойский, который, как отмечает издание, развернул против Левочкина информационную войну пять лет назад.

«Украинская правда» со ссылкой на источники сообщает, что Левочкин встречался с Коломойским, чтобы узнать, какое влияние на самом деле он имеет на лидера президентской гонки Владимира Зеленского и можно ли как-то «поучаствовать» в этом проекте. Коломойского, к слову, называют покровителем Зеленского и Тимошенко.

«Если честно, то у Левочкина сложилось впечатление, что Коломойский больше обрадовался бы, если бы выиграла Тимошенко. Это понятный для всех вариант. А что будет делать Зеленский, никто сейчас не знает. Может, и он сам не знает», — цитирует издание слова источника из окружения бизнесмена.

Единственный пункт, на котором все трое сходятся — Порошенко не должен дать победить во второй раз. Стоит отметить, что в руках этих людей сосредоточены крупнейшие информационные ресурсы Украины, что наделяет их значительным влиянием на ход выборов.

Крупный медиахолдинг Коломойского «1+1 медиа» активно продвигал Владимира Зеленского. В эфире телеканала, в новогоднюю ночь, Владимир Зеленский объявил о своем выдвижении в президенты Украины. Поздравление Порошенко, что примечательно, вышло в эфир этого телеканала уже после полуночи.

Важнейшим инструментов в предвыборной кампании Зеленского стал сериал «Слуга народа», премьера которого также состоялась «1+1». Согласно сюжету, простой парень и школьный учитель Василий Голобородько становится президентом Украины. Положительную главную роль исполняет как раз Зеленский. Свою партию кандидат в президенты назвал также — «Слуга народа», прочно закрепляя ассоциации у зрителей-избирателей. В эфире телеканала также выходят расследования против действующего президента.

Недавно в предвыборную гонку вступил канал «Интер», который принадлежит Фирташу и Левочкину. Последние несколько недель «Интер» стал едва ли не главной телевизионной трибуной для лидера «Нацкорпуса» Андрея Белецкого, который агитирует голосовать против Порошенко.

В штабе действующего президента признают, что информационная война может значительно ослабить позиции Порошенко.

«Другие нам так «помогают», что лучше бы ничего не делали. Наши «минусы» (так в штабе называют негативную информацию о Порошенко) все крутят, а когда мы просим поставить и «минусы» на других кандидатов, то никто не берет. И получается, что мы со всеми «дружим», но нас все полощут по полной », — цитирует издание слова одного из членов ближайшего окружения Петра Порошенко.

Поэтому, по мнению авторов статьи в «Украинской правде», сегодня олигархический консенсус, который помог Порошенко стать президентом пять лет назад, может сыграть против него.