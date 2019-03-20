Пост сдал: глава Алтая ушел в отставку

О своей отставке с поста главы Республики Алтай сообщил сам Александр Бердников. Он подчеркнул, что данное решение принято добровольно и связано с окончанием губернаторского срока и переходом на новую работу.

«Мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной»,

— написал Бердников в фейсбуке.

Реклама

Экс-губернатор занимался республикой с 2002 года, когда был назначен туда федеральным инспектором. В 2006 году был назначен главой Алтая президентом России Владимиром Путиным Это произошло в то время, когда прямые губернаторские выборы в стране не проводились. Через голосование он прошел только в 2014 году — тогда он одержал победу с результатом 50,63%.

Источники «Газеты.Ru» еще в феврале называли Бердникова как возможного кандидата на отставку. Политолог Виталий Иванов, говоря об алтайском руководителе, отмечал, что для Бердникова «лишним» был и предыдущий срок. «Он избрался с огромным трудом, там должен был быть второй тур с Владимиром Петровым, экс-премьером республики. Многие тогда говорили о фальсификациях», — напомнил политолог.

При этом, как отмечалось в «Рейтинге политической выживаемости губернаторов», подготовленном близким к Кремлю фондом «Петербургская политика», Бердников был «одним из рекордсменов» по этому показателю.

В свою очередь, в беседе с «Газетой.Ru» глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин ранее отмечал, что отставка главы региона далеко не всегда значит, что у него были какие-то серьезные проблемы или его деятельность невысоко оценивали в Кремле. «Есть же еще логика транзита», — напоминал эксперт.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года в Республике Алтай пройдут выборы губернатора и парламента республики.

«Газета.Ru» писала, что в связи с приближающимся единым днем голосования возможны отставки еще нескольких губернаторов, у которых могут быть проблемы с переизбранием.

RTVI ранее со ссылкой на свои источники также сообщал о вероятности губернаторских отставок. В качестве претендентов на вылет телеканал называл глав Волгоградской и Мурманской областей Андрея Бочарова и Марину Ковтун (последняя, к слову, по сообщениям СМИ, уже написала соответствующее заявление, однако официального подтверждения этой информации не было).

Среди претендентов назывался и глава Челябинской области Борис Дубровский, об отставке которого стало известно накануне, 19 марта. Его место займет теперь уже бывший первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

При этом примечательно, что пресс-секретарь челябинского губернатора Дмитрий Федечкин в разговоре с ТАСС опровергал появившуюся еще зимой информацию о грядущей отставке главы региона.

Президент России Владимир Путин лично знает назначенного им на должность врио губернатора Челябинской области Текслера. Глава государства — по его собственным словам — «забрал» из Министерства энергетики РФ с должности первого замглавы ведомства, рассказал «Газете.Ru» политтехнолог Марат Баширов.

«Текслер очень часто присутствовал на совещаниях у Путина, когда министр энергетики Александр Новак по различным причинам не мог принять участие, поскольку на главе Минэнерго лежит очень большой сектор, связанный с международной тематикой, кроме нефти и газа. Поэтому Путин Текслера знает лично и хорошо», — пояснил эксперт.

Последние несколько лет массовые отставки глав регионов в политическом сообществе стали называть «губернаторопадом». Причины его нынешнего этапа, скорее всего, связаны с предстоящими выборами и сомнениями внутриполитического блока Кремля, что эти губернаторы имеют хорошие шансы переизбраться. В случае Дубровского один из источников «Газеты.Ru» обращал внимание на его невысокий рейтинг.

В этом году единый день голосования пройдет 8 сентября, выборы пройдут в 18 регионах страны.